ЦА сыграла ключевую роль в распространении кур по миру – исследование

Шелковый путь известен по многим причинам, включая торговлю, распространение идей и верований. Согласно новым исследованиям, именно благодаря ему неприметной и ныне повсеместно распространенной курице удалось завоевать весь мир.

Археологи давно находили хрупкие скорлупки яиц и кости в поселениях в южной части Центральной Азии. Куры также фигурируют в произведениях искусства центральноазиатских народов, созданных тысячи лет назад.

Последние достижения в генном секвенировании позволили ученым определить дату распространения одомашненной курицы посредством этого важнейшего торгового пути.

Команда под руководством Роберта Шпенглера из Института изучения истории человека Общества Макса Планка исследовала образцы яичной скорлупы, найденной на территории 12 археологических объектов в Узбекистане и Таджикистане. Почти во всех этих местах яичная скорлупа встречалась часто, включая городище Баш-тепе неподалеку от современной Бухары в Узбекистане, которое датируется 200 годом до нашей эры.

В своем исследования «Когда курица перешла Путь: археологические и молекулярные доказательства существования древних кур в Центральной Азии», которое будет издано в ближайшее время, Спенглер и его коллеги используют метод массового отпечатка пептида, что позволяет им выделить уникальные белки и определить генетические коды 18 различных образцов. Обнаруженные коды шестнадцати образцов совпали с геномной последовательностью домашней курицы (G. gallus domesticus). По их словам, такой высокий процент указывает на непрерывный процесс одомашнивания с 200 года до нашей эры до XII века нашей эры.

Авторы выдвигают две гипотезы. Согласно первой из них, «быстрое и широкое распространение кур по всему древнему миру в последние века до нашей эры совпало с появлением различных пород с высокой яйценоскостью». Вторая гипотеза предполагает, что вскоре после смерти Александра Македонского (чьи войска, возможно, и завезли кур в Центральную Азию) и по крайней мере до монгольского нашествия «птицеводство и производство яиц были важной и неизменной частью экономики в деревнях и городах по всей Центральной Азии».

(Фото: Шпенглер и др.)

Доказательства также указывают на культурное значение кур, которое, по мнению авторов, способствовало ранней доместикации и распространению птицы.

Петух «издревле являлся символом мужественности во Внутренней Азии, а в зороастризме петух олицетворяет дух, призывающий на рассвете воспевать победу света над тьмой в вечной борьбе между ночью и днем». Значение этой домашней птицы в странах, расположенных в самом центре Шелкового пути, возможно, способствовало ее быстрому распространению на двух с половиной континентах примерно два тысячелетия назад».

Оставленные зороастрийцами изображения антропоморфных химер петуха и человека были найдены в нескольких местах по всей Центральной Азии, в том числе в Синьцзяне. На фотографии справа (вверху) изображение жреца-петуха (579 год н.э.), обнаруженное в китайском Сиане, и (внизу) бактрийская монета 300 года до н.э. также с изображением петуха.

Исследование подтверждает, что во многих крупных городах вдоль Шелкового пути регулярно употребляли в пищу мясо кур. Хотя в Европе куры были одомашнены еще в эллинистический период, это происходило в гораздо меньших масштабах, в то время как большинство считало кур просто птицами, слетающимися на отбросы.