Центральная Азия: Водный кризис требует незамедлительного внимания

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Будущее водных ресурсов в Центральной Азии завязано на цифрах.

И эти цифры вызывают тревогу.

Только подумайте: пять стран региона совокупно потребляют около 127 миллиардов кубометров воды, из которых около 80 процентов (100 миллиардов кубометров) ежегодно используется в сельском хозяйстве.

Но только 50 процентов воды, предназначенной для сельского хозяйства, используется эффективно. Это означает, что половина объема воды не доходит до полей и теряется по пути из-за неудовлетворительного состояния гидротехнических сооружений и неэффективных методов ведения сельского хозяйства.

Если коротко, то страны спускают огромное количество воды и мало что получают взамен. Именно поэтому показатель эффективности использования водных ресурсов в Центральной Азии оказался в восемь раз ниже среднемирового.

Неэффективное управление влечет за собой очевидные и реальные негативные последствия.

Из 79 миллионов жителей региона 22 миллиона не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Таким образом, на каждые 10 жителей Центральной Азии приходится три человека, которые постоянно испытывают беспокойство по поводу того, что не смогут найти даже немного чистой воды для питья. И эта ситуация может значительно усугубиться, если не принять соответствующие меры.

По оценкам Всемирного банка, к 2050 году население региона может вырасти до 90-110 миллионов человек. Продолжающаяся урбанизация, изменение климата, засухи и потребность в увеличении производства продуктов питания только увеличат нагрузку на и без того скудные водные ресурсы.

Необходимо немедленно перейти к рациональному использованию общих водных ресурсов на устойчивой, равноправной и совместной основе.

В этом году Казахстан стал председателем Международного фонда спасения Арала (МФСА). Он будет выполнять эту функцию в течение трех лет.

Для того чтобы от МФСА была польза, ему нужно дать толчок. Как справедливо отмечают наблюдатели, Аральское море практически перестало существовать как море, а Международному фонду спасения Арала не хватает средств. Казахстанские чиновники утверждают, что намерены придать новый импульс работе этого органа.

Это могло бы дать столь необходимую возможность начать предпринять решительные шаги.

Для начала нам следует создать Центральноазиатский водно-энергетический консорциум с равным участием всех государств региона. Эта идея обсуждается уже давно и нашла поддержку, в частности, у USAID. Консорциум должен осуществлять свою деятельность в соответствии с международном договором и быть открытым для вхождения внерегиональных участников, международных организаций и финансовых институтов.

Главное ожидание от этого объединения – достижение баланса между интересами так называемых «верхних» и «нижних» стран (т.е. находящихся вверх или вниз по течению крупнейших рек ЦА).

«Верхние» государства, а именно Кыргызстан и Таджикистан (горные страны, в которых в основном берут начало крупные реки нашего региона), хотят построить крупные гидроэлектростанции. Это потребует возведения высоких плотин и огромных водохранилищ.

Более того, политики и эксперты этих стран призывают классифицировать воду трансграничных рек как товар. Это означает взимание платы за использование воды «нижними» государствами – Узбекистаном, Туркменистаном и Казахстаном, которые гораздо лучше обеспечены другими природными ресурсами, такими как нефть, газ и даже уран.

Эта патовая ситуация привела к длящимся десятилетия спорам, зачастую безрезультатным. Необходимо перестать спорить и начать договариваться.

Кроме того, не стоит забывать об Афганистане. Нужно перестать делать вид, что эта страна не играет колоссальной роли. Она пользуется теми же водными ресурсами, что и центральноазиатские страны, поэтому ее необходимо вовлечь в эти переговоры.

Если этого не сделать, то могут возникнуть серьезные риски.

В 2022 году правительство талибов приступило к реализации важного ирригационного проекта – к строительству канала «Кош-Тепа». Канал протянется на 285 километров от провинции Балх до провинции Фарьяб. Ожидается, что работы по его строительству будут завершены к 2028 году.

По окончании проекта «Кош-Тепа» сможет отводить до 20 процентов воды из Амударьи. Это может привести к росту напряженности в отношениях между странами Центральной Азии и Афганистаном.

Между Афганистаном и пятью центральноазиатскими странами могут существовать идеологические и политические разногласия, но практическое участие Кабула в процессах управления водными ресурсами является обязательным условием устойчивого управления всем бассейном.

И последнее. Настало время начать применять эффективные методы использования воды.

Это дорого, но мы от этого только выиграем. Эффективное использование воды означает повышение ее доступности для всех жителей региона, меньшее загрязнение окружающей среды, более высокую производительность, что, в свою очередь, означает возможность заработать больше денег. Власти всех стран региона должны поощрять внедрение современных технологий, цифровизацию и стимулировать «зеленые» инвестиции в водный сектор.

И вновь приходится обращаться к цифрам, чтобы продемонстрировать, насколько высоки ставки.

Глобальная комиссия по адаптации выявила прямую зависимость между политикой в области водных ресурсов и экономическими показателями. По ее прогнозам, если страны Центральной Азии не решат проблему водных ресурсов к 2050 году, это может привести к значительному снижению ВВП – на 7-12 процентов.

А это может обернуться катастрофой.