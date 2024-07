Центральная Азия дождалась председателя КНР Си Цзиньпина

Ключевые события и сообщения о взаимоотношениях стран Центральной Азии с Китаем в еженедельном дайджесте Eurasianet.org.

Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин, которого уже давно с нетерпением ждут в Таджикистане, перед поездкой в эту республику посетит с государственным визитом Казахстан (РК). В РК глава Китая пробудет с 2 по 4 июля, приняв, среди прочего, участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, намеченного на 3-4 число.

В преддверии приезда товарища Си президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью китайскому госагентству «Синьхуа», в котором назвал КНР – ведущим торговым и инвестиционным партнером республики. В целом письменная речь Токаева изобиловала эпитетами в адрес Китая и непосредственно Си Цзиньпина, которого казахстанский президент счел «выдающимся лидером и мудрым политиком». Буквально каждым своим высказыванием, глава центральноазиатской республики старался показать, насколько сильно Астана связывает свое будущее с отношениями с Пекином. Токает даже признался, что регулярно читает книги на китайском языке и порой в разговоре с товарищем Си переходит на родной для лидера КНР язык, а также заявил, что Казахстан и Китай «стоят у истоков великих достижений и побед, которые, несомненно сплотят» две страны «на пути к светлому будущему».

Интервью китайским и казахстанским СМИ дал и посол КНР в Астане Чжан Сяо. Дипломат из Поднебесной также не скупился на лестные слова и рассказывал о безграничных перспективах отношений двух стран.

Тем временем в Урумчи – столице Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) 26 июня состоялся III межрегиональный форум «Казахстан – Китай», в ходе которого сторонами было подписано 17 документов о сотрудничестве на сумму в $629 млн. Пресс-служба правительства республики отметила, что среди крупнейших договоренностей оказались соглашения между Алматинской областью и ОАО «TBEA» о строительстве и модернизации 10 подстанций и линий электропередачи, о строительстве завода по производству электрического оборудования, три контракта на поставку подсолнечного масла, договор между ТОО «Qazaq Camel» и Xinjang Huaken Dairy Group Co ltd о поставках сухого верблюжьего молока.

Кроме того, Казахстан принял участие в проходившей с 26 по 30 июня 8-й Международной выставке «ЭКСПО Китай-Евразия» в Урумчи, на которую поехал, в частности, вице-премьер республики Серик Жумангарин, заявивший о цели Астаны и Пекина довести товарооборот между странами до $100 млрд в год.

В Урумчи еще 25 июня Жумангарин также встретился с руководителями семи крупных компаний Китая. В частности, с CITIC Construction обсуждался вопрос начала строительства в 2025 году завода по глубокой переработке зерна. С Xinjiang Tianye Water Conservation and Irrigation – сотрудничество в сфере водосберегающих технологий, а с крупнейшей в СУАР компанией по переработке сахарной свеклы – COFCO Sugar Holding – возможности взаимодействия по производству сахарной продукции и переработке томатов.

Секретарь парткома СУАР Ма Синьцзюй также предложил Жумангарину помочь с налаживанием инвестиционного сотрудничества с предприятиями из Гонконга и Макао – специальных административных районов КНР.

Между тем особый интерес двух стран к сельскохозяйственному сотрудничеству, вероятно, неслучаен. Как сообщил 28 июня «Forbes Kazakhstan», КНР заинтересовалась в увеличении закупок зерна в РК и намерена забрать себе треть – до 3 млн тонн в год – всего казахстанского экспорта зерновых и масличных культур. Кроме того, Федерация представителей промышленности Китая выразила заинтересованность в импорте продукции птицеводства – особенно куриных лапок – из РК.

Продолжают развиваться и логистические связи с Китаем. Так, 26 июня на Казахстанско-китайском логистическом терминале в порту Ляньюньган состоялась официальная церемония запуска пилотного поезда по маршруту Корея – Китай – Казахстан – Узбекистан, отметила пресс-служба «Казахстанских железных дорог» (KTZ), назвав это «значимым событием». Заместитель генерального директора по коммерции KTZ Улугбек Оразов заверил: «Запуск пилотного поезда демонстрирует наше общее стремление к развитию совместных мультимодальных перевозок, что, безусловно, откроет новые горизонты для торговли и взаимодействия в наших регионах».

Кыргызстан

В I квартале 2024 года, по данным Нацстаткома, в Кыргызстан (КР) поступило иностранных инвестиций на $200,3 млн – на 117,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. На первом месте по вложениям в республику оказался Китай с долей 26%. На втором месте расположилась Россия, на которую пришлось 20% от общей суммы. На третьей строчке – Турция с 14%. Разница между РФ и КНР может показать небольшой. Однако проблема в том, что объем китайских инвестиций в КР взлетел по сравнению с I кварталом прошлого года на 180,1%, тогда как российские вложения рухнули на 89,2%. Более того, объем турецких средств, направленных в Кыргызстан, подскочил на 314,7%, инвестиции из Нидерландов (доля 10%), занимающих четвертое место, – на 142,3%, а из Германии (доля 9%) – и вовсе на 1399,3%. Таким образом, Россия не только всё сильнее проигрывает Китаю в борьбе за влияние в КР, но может такими темпами лишиться и второго места.

В освоении Кыргызстана КНР останавливаться явно не собирается. На 8-й Международной выставке «ЭКСПО Китай-Евразия» в Урумчи кыргызская делегация умудрилась подписать более 40 соглашений с китайскими партнерами в таких сферах, как энергетика, машиностроение, логистика, горнодобывающая промышленность на общую сумму $1,5 млрд сообщило 27 июня издание «Акчабар».

Кроме того, в Урумчи состоялось открытие офиса «Кыргызско-Китайского (СУАР) торгово-экономического сотрудничества». В торжественной церемонии принял участие зампредседателя правительства Бакыт Торобаев. Чиновник также ознакомился с деятельностью предприятий в текстильной отрасли СУАР, а председатель правления компании Jiatai Яо Руйпэн выразил интерес к строительству в КР завода по переработке хлопка.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров также не терял времени даром и встретился во время рабочей поездки в СУАР с президентом компании TBEA Company Limited Чжан Синем, обсудив проекты в сфере производства электроэнергии и призвав китайскую фирму заняться развитием возобновляемых источников энергии в Кыргызстане. Жапаров также провел переговоры с зампредседателя Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Лу Течжуном. В частности, обсуждались перспективы строительства в республике солнечных электростанций. Кроме того, Жапаров посетил город Хами, где переговорил с представителями компании Xinjiang Xiangsheng New Material Technology Co., Ltd и обсудил с ними возможность строительство в КР металлургического завода по переработке титаномагнетита. Стороны договорились создать рабочую группу, которая проведет исследования на территории Кыргызстана на предмет вероятного сотрудничества.

Вернувшись в Кыргызстан, Акылбек Жапаров отправился в Иссык-Кульскую область и дал старт строительству малой ГЭС на Орто-Токойском водохранилище, сообщило 29 июня издание «24.kg». Заниматься возведением станции будет China National Machinery Industry Corporation (СNMIС). На торжественной церемонии глава правительство мечтательно заявил: «Китай — один из главных партнеров нашей страны, а ее рынок подобен океану. Наступит день, когда Балыкчи станет таким же развитым городом, как Шанхай или Гонконг».

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 июня приехал в Джизакскую область на завод по сборке китайских автомобилей BYD Uzbekistan Factory. Его визит был приурочен ко сходу с конвейера первых машин моделей Chazor и Song Plus Champion, на которых Мирзиёев торжественно расписался. Он также выслушал планы по локализации производства и расширению модельного ряда. На данный момент реализуется первый этап проекта стоимостью $160 млн и производственной мощностью 50 тыс. электромобилей в год. На втором этапе в завод планируют вложить еще $300 млн выпускать до 200 тыс. машин в год в 2027-м – 2028-м и до 350 тыс. единиц в 2028–2029 годах. На третьем этапе – с 2030 года – в предприятие хотят инвестировать еще $500 млн, чтобы довести производство до 500 тыс. электромобилей.

Как 27 июня сообщила «Gazeta.uz», Мирзиёев в Зааминском районе Джизакской области также дал старт первым совместным с китайской компанией «Мингюан» проектам. Отмечается, что там создается особая промышленная зона на 400 гектарах, на которых будут реализованы 30 проектов. В «Технопарк» китайские инвесторы планируют вложить $1,2 млрд.

Между тем в Ташкенте открылся первый флагманский дилерский центр китайского производителя автомобилей Zeekr City, отметило издание «Подробно» 30 июня. На данный момент в продаже представлены две модели: спортивная машина Zeekr 001 и городской кроссовер Zeekr X в двух комплектациях – флагманской и премиум. Операционный директор Zeekr International Фрэнк Ли заверил, что видит «огромные возможности в развитии рынка электромобилей в Узбекистане», а потому компания строит «амбициозные планы по его освоению».

Обсуждать дальнейшее двустороннее сотрудничество в Пекин была отправлена делегация во главе с директором Института стратегических межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Элдором Ариповым, сообщило 27 июня издание «Yuz». Стороны договорились взаимодействовать, но конкретные планы по итогам поездки раскрывать не стали.

Также налаживанием сотрудничества на 8-й Международной выставке « ЭКСПО Китай-Евразия» занимался премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, приехавший для этого в Урумчи и встретившийся с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем парткома СУАР Ма Синьцзюем, подчеркнуло 25 июня агентство «Дунё».

Тем временем делегация ученых Международного инновационного центра Приаралья съездила в Синьцзян-Уйгурский автономный округ (СУАР) и подписала соглашение с китайскими коллегами о создании совместной лаборатории по исследованию, разработке и демонстрации технологий «зеленого» Приаралья, рассказало издание «Подробно». Аральское море, значительная часть которого пересохла, расположено на территории Узбекистана и Казахстана.

Таджикистан

Председатель Си Цзиньпин 4-6 июля приедет в Таджикистан с долгожданным государственным визитом.

На этом фоне местные СМИ продолжили рассказывать о небывалом состоянии китайско-таджикских отношений. С очередной порцией восхваления «уважаемых» Рахмона и Си выступило госагентство «Ховар», которому главный специалист управления анализа и прогнозирования внешней политики Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан Джахонгир Махмадзоир поведал пять пунктов, объясняющих, как Душанбе и Пекин дошли до состояния «как дружественных, так и стратегических партнеров».

Тем временем в Душанбе открылась выставка молодых художников Таджикистана и Китая с многозначительным названием «Мир будущего», на которой было представлено более 200 работ. Во время церемонии открытия экспозиции было подчеркнуто, что КНР – «один из важных государств во внешней политике», а отношения двух народов «имеют древнюю историю» и «на новом этапе постепенно расширяются в течение более трех десятилетий».

Видимо, для того чтобы граждане республики лучше отдавали себе в этом отчет, 1 июля было объявлено о запуске совместного проекта «Ховар», телеканала «Синамо» и Медикорпорации Китая по показу «лучших программ Медиакорпорации Китая». Посол КНР в Таджикистане Цзи Шуминь рассчитывает, что, посмотрев китайские фильмы, таджикский народ лучше почувствует атмосферу КНР, а это, в свою очередь, укрепит «духовную интеграцию» двух стран.

До этого – 25 июня – агентство «Avesta» сообщило о создании в Таджикистане «Центра изучения вопросов модернизации Китая и Таджикистана». Отмечается, что Пекин выразил готовность «к взаимодействию с сотрудниками интеллектуальных центров Таджикистана». А днем ранее – 24 июня – в Душанбе прошла международная конференция «Таджикистан – Китай: состояние и перспективы всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху», на которой особое внимание было уделено «достижениям» Таджикско-китайской горнопромышленной компании.

Между тем в Урумчи на 8-й Международной выставке «ЭКСПО Китай – Евразия» Таджикистан представил свою продукцию в специально отведенном для республики павильоне. Гостям показывали мед, свежие фрукты и сухофрукты, прохладительные и алкогольные напитки, кондитерские изделия и «товары народного творчества». Посреди павильона красовалась огромная фотография Рахмона. «Со стороны гостей и хозяев мероприятия была дана высокая оценка национальному Павильону Таджикистана», – отметило «Ховар».

Туркменистан

В столице СУАР Урумчи, где прошла 8-я Международная выставка «ЭКСПО Китай-Евразия», Торгово-промышленная плата Туркменистана развернула свой стенд. На нем, как сообщил 28 июня «Turkmenportal», посетителей ознакомили с развитием внутреннего рынка республики и ее торгово-экономическим потенциалом. Портал «Orient», в свою очередь, отметил, что Туркменистан продвигал в Китае «национальные бренды». Насколько впечатлились заглянувшие в туркменский «уголок» гости, осталось тайной.

Между тем Транспортно-логистический центр Туркменистана (TULM) и представители китайской COSCO Shipping Group обсудили доставку контейнеров в морской порт Туркменбаши в республике, создание логистического хаба в Центральной Азии, транспортировку контейнеров по маршруту «Восток – Запад», контейнерные грузоперевозки из КНР через Казахстан в Туркменистан, а также – через Кыргызстан и Туркменистан с последующей отправкой из Туркменбаши в Евросоюз, рассказал 1 июля Telegram-канал «Logistan».

Ашгабат и Пекин на прошедшей неделе обсуждали не только торгово-экономические вопросы, но и политико-дипломатические. В республику прилетел спецпосланник МИД КНР по делам Афганистана Юэ Сяоюн, который 28 июня встретился с замминистра иностранных дел страны Ахмедом Гурбановым, отметило издание «Orient». На переговорах стороны обсудили подготовку 5-й встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана, запланированной в этом году в Туркменистане. Конечно, стороны обменялись мнениями и о перспективах туркмено-китайского сотрудничества.

Кроме того, туркменские СМИ сообщили о кулинарном сотрудничестве двух стран. Посольство КНР в Ашгабате организовало дегустацию в отеле «Йылдыз» национального китайского блюда хого, известного как «китайский самовар», сообщил 28 июня «Turkmenportal». Издание «Orient» же подчеркнуло, что Китай ни много ни мало перекинул «кулинарный мост» в Туркменистан.