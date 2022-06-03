Центральная Азия: недостаток исследований касательно изменений климата увеличивает риск тяжких последствий

Новое исследование выявило пугающую недостаточность изучения закономерностей изменений климата и возможностей противодействия их последствиям в Центральной Азии, одном из самых уязвимых регионов Земли.

Недавно в журнале Central Asian Survey была опубликована статья под названием «Пробел в исследованиях изменений климата в Центральной Азии» (A Void in Central Asian Research: Climate Change). В ней утверждается, что рост температур в Центральной Азии опережает среднемировые темпы, что приводит к ускоренному усугублению разнообразных проблем, в том числе таяния ледников, дестабилизации речных стоков и роста засушливости. В свою очередь, такие экологические изменения могут иметь глубокие социальные и экономические последствия: подрывать сельскохозяйственное производство, порождать дестабилизирующую миграцию из сельских областей в городские центры, и обострять межгосударственную конкуренцию за сокращающиеся ресурсы.

Пробелы в исследованиях опасны тем, что могут снижать способность руководящих органов решать подобные проблемы. В статье говорится, что для обеспечения «принятия решений на основе объективных данных» необходимо значительное увеличение финансирования исследований экологических проблем Центральной Азии.

«Центральная Азия чрезвычайно уязвима для последствий изменений климата. Однако масштабы имеющихся исследований ничтожны по сравнению с размерами проблемы, — заявляют авторы статьи. — Ограниченность знаний об эффектах и последствиях климатических изменений может привести к тому, что гуманитарный, экологический и экономический ущерб для региона будет неоправданно высоким».

Это исследование было совместной работой ученых из Центра энергетических исследований Норвежского института иностранных дел (NUPI) и базирующегося в Осло Центра международных климатических исследований CICERO. Оно стало продолжением доклада, подготовленного в 2014 году Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК): главной целью работы группы NUPI-CICERO было установить, были ли пробелы заполнены после подписания Парижского соглашения 2015 года по изменению климата. Из доклада МГЭИК следовало, что из 54 тематических областей, «жизненно важных для понимания основных последствий изменений климата в Центральной Азии», в достаточной мере были охвачены исследованиями лишь три. В отношении же оставшихся 51 темы констатировались «критические пробелы в знаниях или полное отсутствие данных».

Как установили исследователи NUPI и CICERO, изучив 292 публикации и технических отчета, подготовленных научно-исследовательскими институтами, международными организациями и неправительственными учреждениями, за последние семь лет в этом отношении изменилось немногое. Большинство зияющих пробелов, обнаруженных в 2014 году, так и не было устранено.

Возможно, самый пугающий пробел касается взаимозависимостей между изменениями климата и бедностью, продовольственной безопасностью и здравоохранением. Исследователей также беспокоит общественное восприятие изменений климата и связанных с ними рисков. Кроме того, недостаточными оказываются данные по потенциальным гуманитарным последствиям экстремальных погодных условий, в том числе засух и аномальной жары.

«Хотя современные исследования в сфере общественных наук часто бывают междисциплинарными, они отличаются высокой степенью специализации и узким географическим охватом, — говорится в исследовании. — Вопросы климатической справедливости в Центральной Азии не привлекают интереса ученых, в то время как эта область должна быть в числе приоритетных как для исследователей, так и для государственных властей».

Как говорится в статье, одна из областей, в которой не ощущается недостатка данных, — это рост температур и таяние ледников. Однако исследование NUPI и CICERO установило, что ученые склонны рассматривать этот вопрос в зауженных рамках, сосредотачиваясь на проблемах Тянь-Шаня, но не обращая внимания на состояние других горных массисов, в том числе Памира и Каракорума. Достаточное научное внимание обращается и на вопросы водяной безопасности и ирригационных систем, говорится в статье.

Авторы работы считают, что в связи с близостью пяти государств Центральной Азии к Афганистану главной областью исследований оказываются вопросы региональной безопасности и радикализма, что отвлекает внимание от изменений климата. Потенциальная способность изменений климата вызывать региональные конфликты заслуживает более пристального внимания специалистов, добавляют они.

«Хотя в прошлом и сам регион, и существующие в нем международные отношения и процессы в области безопасности были предметом обширных исследований, перспективы влияния изменений климата на безопасность и взаимодействие государств до сих пор должным образом не изучались, — говорится в докладе. — Те же самые исследователи, которые рассматривают в мельчайших подробностях вопросы безопасности в Центральной Азии, не обращают внимания на реальные угрозы безопасности, порождаемые изменениями климата».