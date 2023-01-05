Центральная Азия: отключения интернета по приказу властей обошлись в сотни миллионов

Отключение интернета в Каракалпакстане нанесло ущерб экономике Узбекистана на сумму 220 миллионов долларов. (Фото: Дэвид Триллинг)

Привычка властей центральноазиатских государств отключать интернет с целью подавления инакомыслия ежегодно обходится этим странам в миллионы долларов.

Это один из выводов, который следует из исследования глобальных экономических последствий отключений от глобальной сети, проведенного сайтом Top10VPN.com, где он и был опубликовал 3 января.

Казахстан вошел в первую тройку мирового рейтинга по ущербу, нанесенному экономике страны отключениями интернета властями в прошлом году. Этот рейтинг был составлен с помощью онлайн-сервиса NetBlocks Cost of Shutdown Tool.

Нанесенный Казахстану ущерб составил 410,3 миллиона долларов.

Это произошло в основном из-за тотального отключения интернета во время мирных протестов, переросших в ожесточенные столкновения в январе 2022 года.

«Сначала власти Казахстана заблокировали мобильный интернет почти на целые сутки 4 января, затем на протяжении пяти дней периодически отключали интернет, бывало на 24 часа», – говорится в исследовании.

Длительность отключений во время продолжавшихся неделю событий «кровавого января» с учетом других менее масштабных блокировок в общей сложности составила 144 часа. Они затронули около 16 миллионов пользователей интернета.

Узбекистан также нанес себе серьезный экономический ущерб: отключения обошлись ему в 219,7 миллиона долларов.

Отчасти это произошло из-за того, что летом в автономном регионе Каракалпакстан на фоне кровопролитных беспорядков на несколько недель отключили интернет.

«Власти заблокировали доступ в районе Каракалпакстана в июле в попытке предотвратить широкое распространение информации о политических протестах и последовавших за ними репрессиях», – пишут соавторы исследования Сэмюэль Вудхэмс и Саймон Мильяно.

Внесла свой вклад и многомесячная блокировка популярных социальных сетей, включая Twitter, которые власти обвиняли в нарушении местных законов, пока летом она не была снята.

По подсчетам исследователей, перебои в Узбекистане продолжались в общей сложности 5630 часов.

Туркменистан занял 10-е место в списке: отключения интернета обошлись ему в 29 миллионов долларов. Но Туркменистан регулярно блокирует бесчисленное количество сайтов. Поскольку население страны, которое находится под жесточайшим контролем государства, никогда не имело открытого доступа к интернету, весьма скромная экономика страны гораздо меньше зависит от глобальной сети, чем в соседних странах.

Блокировка интернет-ресурсов, введенная в мае во время кровопролитных протестов в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, обошлась стране в 2,1 миллиона долларов. В Таджикистане и в лучшие времена доступ был ограничен.

Кыргызстан не вошел в отчет, поскольку там не было масштабных отключений.

По словам исследователей, «самые серьезные перебои в работе интернета в 2022 году наблюдались в России».

Там преднамеренные отключения обошлись стране в 21,6 миллиарда долларов, в основном из-за блокировки и последующего запрета социальных сетей на фоне вторжения РФ в Украину.

В глобальном масштабе отключения интернета по распоряжению властей обошлись примерно в 24 миллиарда долларов 23 странам, которые были включены в исследование на том основании, что в прошлом году они пережили «массовое преднамеренное отключение интернета».