Центральная Азия: потепление на одних границах, похолодание на других

Центральную Азию захлестнула волна дружелюбия по отношению к соседям. Однако не все так гладко, как может показаться.

В последние несколько недель наблюдается необычайно интенсивная дипломатическая активность, направленная на урегулирование давних разногласий по вопросам, касающимся границ.

Одно из самых значимых событий в этой сфере – состоявшийся 11-12 марта визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан, где связанные с разрешением территориальных разногласий вопросы были гвоздем повестки его встречи со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзияевым.

Руководители двух стран дали понять, что окончательная проработка вопросов делимитации примерно 350 километров спорных участков 1400-километровой границы может занять несколько месяцев. Поэтому особое удивление вызвал тот факт, что соглашение было достигнуто в течение нескольких недель.

Важнейшим элементом достигнутой договоренности является обязательство создать многочисленные контрольно-пропускные пункты для пропуска легковых автомобилей и микроавтобусов, курсирующих между основной территорией Узбекистана и его эксклавом Сох.

Кыргызстан получил большие участки земли, а Узбекистан обрел некоторую уверенность в том, что ему будет предоставлен доступ к водным ресурсам в верховьях водоемов.

Как отметил опытный российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, это событие особенно примечательно тем, что соглашение было достигнуто без участия внешних посредников, таких как Россия и Казахстан.

Как это ни странно, но СМИ в Узбекистане почти полностью проигнорировали это соглашение. И поговаривают, что кыргызские чиновники поторопились с утверждением о решении вопроса с Сохом.

Похоже, что Жапаров, которому приходится иметь дело с обвалившейся экономикой, торопится снять с повестки дня вопросы, связанные с делимитацией линии государственной границы. И сложнее всего Кыргызстану в этом отношении, пожалуй, приходится с Казахстаном.

Раз в несколько месяцев образуются длинные очереди грузовых машин из-за изнуряющих проверок на таможенных постах Казахстана, которые приводят к практически полной остановке движения. Подобные действия противоречат духу возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза – торгового блока, членами которого являются обе страны. Это объясняется тем, что Нур-Султан продолжает испытывать недовольство по поводу терпимого отношения Бишкека (даже потворства, как утверждают некоторые) к контрабандным операциям, которые негативно сказываются на всех аспектах деятельности ЕАЭС.

На этом фоне хорошей новостью стало открытие обновленного контрольно-пропускного пункта «Ак Жол», который в обычное время является самым загруженным сухопутным пограничным переходом между двумя странами. Возобновивший в начале месяца работу КПП был закрыт на реконструкцию на протяжении года.

По словам чиновников, пропускная способность КПП, которая раньше составляла не более 10 тысяч человек в сутки, увеличилась до 35 тысяч человек и 5 тысяч автомобилей.

«Открытие контрольно-пропускного пункта – это шаг на пути к решению стратегических задач, направленных на наращивание объемов экспорта и импорта, укрепления транзитного потенциала двух стран», – сказал премьер-министр Кыргызстана Улугбек Марипов на церемонии открытия.

Это событие произошло весьма своевременно.

Как отмечает Радио «Азаттык», 2020 год стал крайне неудачным с точки зрения товарооборота, который снизился на 20,3 процента – до 794 млн. долларов. Сама по себе изначальная цифра была мизерной.

Что касается других обнадеживающих и сопутствующих новостей, то 2 апреля Жапаров объявил о том, что Казахстан согласился разрешить гражданам Кыргызстана транзит по своей территории в Россию. Это жизненно важная транспортная артерия для многих людей, чьи семьи живут за счет денежных переводов из России.

«Мы стараемся увеличить количество рейсов, удешевить авиабилеты и возобновить железнодорожное сообщение. Но решение этих вопросов зависит от Казахстана и России, – заявил Жапаров. – Я знаю, насколько это важно для наших граждан, трудящихся в России, которые не могут найти пути выезда за рубеж. Правительство Казахстана сегодня согласилось возобновить транзит. Теперь ждем ответа от России».

Россия сняла ограничения на въезд граждан Кыргызстана в страну еще в сентябре, но попасть туда физически, тем не менее, все еще составляет проблему, учитывая ограниченные транспортные возможности.

Атмосферу доброжелательности омрачают непрекращающиеся словесные баталии между Кыргызстаном и Таджикистаном, у которых также имеются давние разногласия по вопросам, касающимся границ.

По большому счету переполох устроил глава кыргызских спецслужб Камчыбек Ташиев. Именно он, кстати, приписал себе заслугу в решении вопроса с узбекской границей.

В конце марта Ташиев сообщил журналистам о своем предложении обменяться участками, как и в случае с Узбекистаном, но предложенные им условия были изначально неприемлемы.

Согласно его предложению, Таджикистан должен уступить Ворух – плодородный эксклав, окруженный одними из самых бесплодных земель в Кыргызстане, а взамен получить участок земли в Баткенской области. Споры по поводу этой территории, которые обычно сосредоточены вокруг доступа к поливной воде, разгораются с завидной регулярностью.

В качестве альтернативы Ташиев предложил таджикам делимитировать границы Воруха и гарантировать, что в будущем этот эксклав расти не будет. По его словам, взамен жители этого эксклава получат беспрепятственный доступ к дороге, ведущей к основной территории Таджикистана.

Идеи были восприняты прохладно.

Власти Таджикистана хранили гробовое молчание. Однако бывший министр иностранных дел Хамрохон Зарифи, похоже, выразил отношение Душанбе к ситуации в размещенной 30 марта на Facebook публикации, в которой говорится, что Таджикистан никогда не согласится отдать землю Кыргызстану. Он подкрепил свои аргументы словами о том, как в советское время управлялась эта территория. В действительности, утверждает Зарифи, часть территории нынешней Баткенской области Кыргызстана находилась под контролем Таджикистана.

«Не надо предлагать таджикам их же земли в обмен на части других таджикских земель», – написал он.

Несколько дней спустя случилось событие, которое, возможно, является продолжением всей этой истории: Кыргызстан провел военные учения в Баткенской области. В учениях приняли участие около 2000 солдат, 100 танков и бронетранспортеров и около 20 единиц самоходной артиллерии.

Таджики не остались в долгу. 9 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Ворух, чтобы лично заверить жителей в том, что вопрос сдачи анклава не обсуждается.

«Я призываю вас жить с соседями в дружеской и добрососедской атмосфере, сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям, потому что такие вопросы решаются исключительно путем переговоров», – сказал Рахмон в тот же день в своем обращении к жителям Исфары.

Более того, при участии Рахмона в Ворухе было введено в эксплуатацию новое служебное помещение для спецподразделения «Альфа» на тот случай, если призыв к мирному сосуществованию не будет услышан в Кыргызстане.