Центральная Азия призывает международное сообщество помочь ей остановить таяние ледников

Ключевые события и факты в сфере экологии и проблем окружающей среды, влияющие на жизнь в России и странах Центральной Азии, в еженедельном блоге «Экология в РФ и Центральной Азии» на Eurasianet.org.

Россия

Премьер России Михаил Мишустин, выступая на 29-й сессии Конференции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, пообещал, что РФ выйдет на углеродную нейтральность к 2060 году, а генпрокурор страны Игорь Краснов рассказал на COP29, что в 2024 году, только согласно прокурорской статистике, в РФ был нанесен ущерб экологии на $4 млрд. Именно такая сумма была взыскана за причинение вреда окружающей среде, которая затем была использована «в восстановительных мероприятиях». При этом на COP29 Россия 19 ноября умудрилась получить антипремию «Ископаемое дня». Эту «награду» присуждает крупнейшая коалиция неправительственных организаций, работающих по вопросам климата, Climate Action Network (CAN) за «деструктивное поведение». На протяжении конференции в павильоне России постоянно пропагандировалось использование ископаемого топлива вместо обсуждения поэтапного отказа от него – за это РФ и удостоилась антипремии.

При этом некоторые действия представителей российских властей говорят о том, что взыскивать деньги надо прежде всего с руководства страны. Так, депутаты Мосгордумы приняли закон об охране и использовании зеленого фонда, благодаря которому вводится порядок установления особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ). Данный закон подается столичными властями как направленные на сохранение и защиту окружающей среды. Однако на деле с помощью такой нормы руководство Москвы сможет переводить особо охраняемые природные территории (ООПТ) в ООЗТ, тем самым поставив под угрозу существование столичных заповедников, где в случае реализации подобного маневра будет разрешено строительство парковок и капитальных строений. Примечательно, что принятие этого документа незаконно, поскольку ООПТ регулируются федеральным, а не местным законодательством.

Тем временем на юге Красноярского края местные жители начали протест против золотодобытчиков, рассказало 13 ноября издание «Кедр». Люди уверены, что компания «Артемовский рудник», входящая в состав московской «СН Голд Майнинг» и получившая лицензию от властей на разработку месторождения в течение 25 лет, уничтожит краснокнижную флору и фауну реки Малая Шушь, чья прибрежная полоса считается памятником природы. Кроме того, могут пострадать Саяно-Шушенский биосферный заповедник и будущий природный парк «Субботинский».

Тревожная ситуация складывается и в Оренбургской области, где должны были за 470 млн рублей ликвидировать свалки, но вместо этого просто перенесли их на другие участки. Надзорные органы нарушений не нашли, однако депутат Госдумы Зариф Байгускаров проверил реализацию плана по ликвидации свалок и обнаружил множественные нарушения. Теперь действиями местных властей должна заняться Генпрокуратура.

Центральная Азия

На 29-й сессии Конференции ООН об изменении климата (COP29) в Баку состоялась дискуссия о том, как спасти Каспийское море, сообщила 18 ноября пресс-служба ООН. По словам исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андресен, Каспий находится «в эпицентре тройного планетарного кризиса: изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды», а потому, если ситуация не изменится, к концу столетия уровень воды в этом море может упасть на 18 метров. Андерсен отметила, что речь идет не просто об экологической катастрофе, а о социально-экономическом кризисе, который способен привести к вынужденному переселению пяти миллионов человек к 2050 году. Она назвала три приоритета для защиты Каспия. Во-первых, необходимы мониторинг и прогнозирование, которые позволят лучше управлять изменением уровня воды, адаптацией к изменению климата, защитой биоразнообразия и борьбой с загрязнением. Во-вторых, решения по Каспию должны быть трансграничными. В-третьих, меры для спасения моря не терпят отлагательств, поскольку Каспийское море – «отражение глобального климатического кризиса».

В тот же день азербайджанское издание Report рассказало, что COP29 была принята «Декларация министров и высокопоставленных должностных лиц прикаспийских государств об усилении сотрудничества в связи со снижением уровня Каспийского моря».

Казахстан

На каспийском побережье Казахстана (РК) не утихает трагедия с массовой гибелью тюленей. По последним данным, количество обнаруженных туш мертвых животных достигло почти 2 тыс. особей. Большинство погибших тюленей находятся в сильно разложившемся состоянии, что мешает проведению соответствующего анализа. Издание «Фергана» отмечает, что, по оценкам экологов, причиной массовой гибели животных могут быть судоходство, загрязнение моря, присутствие в воде микропластика и рыболовных сетей. Правда, в Минсельхозе РК склоняются к версии, что тюлени умерли из-за «природных явлений», под которыми подразумеваются «выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений», сообщило Радио «Азатлык».

Тем временем газета «Казахстанская правда» 19 ноября рассказала, что РК представила двухгодичный доклад по транспарентности (Biennial Transparency report), который отражает информацию по инвентаризации парниковых газов и отслеживанию выполнения определяемого на национальном уровне вклада в сокращение выбросов и адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения. Примечательно, что из 197 стран, выходящих в число сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, лишь шесть государств успели подготовить и представить подобный доклад – Япония, Испания, Турция, Сингапур, Нидерланды и Казахстан.

На фоне такой ответственности Казахстану в 2026 году было доверено провести Региональный климатический саммит по инициативе, которую же и выдвинул на 78-й сессии Генассамблеи ООН президент страны Касым-Жомарт Токаев. По словам министра экологии РК Ерлана Насынбаева, «климатические изменения не знают границ», а потому республика готова предоставить площадку и «создать условия для открытого и конструктивного диалога, а также содействовать обмену лучшими практиками и инновациями».

Между тем в Астане 18 ноября состоялось подписание соглашения между британской компанией SEFE Marketing&Trading Ltd и казахстанской ТОО «SAFC», которое предусматривает британские инвестиции в посадку леса в Казахстане и выпуск углеродных единиц в течение 30 лет. В рамках проекта планируется создать лесную экосистему в Алматинской области и высадить 3,3 млн деревьев. Премьер РК Олжас Бектенов, который дал старт первому лесоклиматическому проекту в Казахстане, заверил, что для правительства «воспроизводство лесов имеет первостепенное значение».

В свою очередь, горнодобывающая корпорация «Казахмыс» пообещала выделить $5 млн на сохранение устойчивой экосистемы озера Балхаш, сообщили 16 ноября в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК. Председатель правления корпорации Нурахмет Нуриев заверил, что компания «осознает ответственность за охрану окружающей среды в регионах присутствия и берет на себя обязательство по их устойчивому развитию».

Наконец, 13 ноября информационный портал по «зеленой» энергетике сообщил, что на COP29 Казахстану удалось привлечь в эту сферу $3,7 млрд иностранных инвестиций. Среди инвесторов оказались, например, Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также международные структуры, включая Азиатский банк развития (АБР).

Узбекистан

Последнюю неделю Узбекистан провел в попытках укрепить международное сотрудничество в сфере экологии и в целом преуспел на этом направлении. Так, Азиатский банк развития (АБР) 19 ноября одобрил Ташкенту кредит на $250 млн для поддержки усилий правительства республики по климатическому переходу, укреплению связей и адаптации к изменению климата, а также ускорению мер по снижению выбросов парниковых газов. Заем для Узбекистана – часть более широкой программы АБР по содействию структурным реформам в стране. Цели данной инициативы: помочь властям улучшить управление государственными финансами, расширить доступ к финансовым услугам, поддержать развитие частного сектора и содействовать переходу к «зеленой» экономике.

Кроме того, в ходе COP29 в Баку Минэкологии Узбекистана и Глобальный институт зеленого роста (GGGI) подписали два документа: пятилетнюю программу странового планирования GGGI на 2024–2028 годы и меморандум о взаимопонимании по региональному проекту управления рисками наводнений и засухи, сообщило 16 ноября издание UzDaily. Программа GGGI представляет собой стратегическую дорожную карту и должна помочь стране в климатической оптимизации сельского хозяйства, устойчивом лесоводстве и развитии «зеленой» инфраструктуры.

Помимо этого, Минэкологии и Программа развития ООН (ПРООН) на полях бакинского саммита подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Поддержка Узбекистана в разработке ОНУВ 3.0», рассказало UzDaily 16 ноября. Речь идет о проекте стоимостью $250 тыс., который будет реализовываться с декабря 2024-го по декабрь 2025-го. Его задача – помочь Узбекистану в подготовке «обновленных определяемых на национальном уровне вкладов в рамках Парижского соглашения» (речь идет о целях по снижению выбросов парниковых газов).

В свою очередь, издание Daryo 14 ноября сообщило, что в Баку состоялась встреча представителей Министерства экономики и финансов Узбекистана со старшим руководителем проектов Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ) Илькой Старрост. В ходе этих переговоров был подписан меморандум о выделении Ташкенту €3 млн в дополнение к проекту «Содействие частному сектору и консультирование по экономической политике в Узбекистане». Соглашение по данному проекту было подписано еще на COP28 в Дубае в 2023 году. В рамках этой программы GIZ выделило €9 млн для экологизации промышленности и поддержки частного сектора в переходе к «зеленой» экономике в Узбекистане.

Издание «Подробно» также 15 ноября рассказало, что Министерство экономики и финансов подписало меморандум о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), который предусматривает продвижение стратегии декарбонизации республики и переход к «зеленой» экономике. В рамках подписанного соглашения «будут изучены и внедрены механизмы для программы “озеленения” финансовой системы на сумму до $200 млн».

Тем временем издание Yuz 19 ноября сообщило о запуске версии сайта ClimateScience на узбекском и каракалпакском языках. Отмечается, что данный портал – «глобальная платформа, которая упрощает сложную климатическую науку в доступные образовательные ресурсы, способствуя обучению, ориентированному на решения, и расширяя возможности отдельных лиц, особенно молодежи, для борьбы с изменением климата».

Между тем пока Узбекистан заключает множественные соглашения в рамках экологического международного сотрудничества, столица республики Ташкент продолжает страдать из-за загрязнения воздуха. В последние недели сообщалось о превышении содержания загрязняющих веществ в атмосфере города (частиц пыли, асфальта и соединений тяжелых металлов) в 9,2 и 11 раз. В понедельник, 18 ноября, содержание вредных веществ в столичном воздухе оказалось превышено в 13,4 раза, а 14 число и вовсе концентрация вредных веществ была в 15,8 раза выше нормы.

Кыргызстан

Зампредседателя правительства Кыргызстана (КР) Эдиль Байсалов, выступая на 29-й сессии Конференции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, заявил, что озеро Иссык-Куль находится под угрозой, сообщило 19 ноября издание 24.kg. По его словам, с каждым годом в озере снижается уровень воды, а некоторые реки, впадающие в Иссык-Куль, перенаправляются «в ирригационных интересах» соседними государствами. «Мы потеряли Арал и не можем себе позволить потерять еще одно озеро», - привал кыргызстанский министр ответственнее относиться к использованию водных ресурсов.

Байсалов на полях COP29 также дал интервью 24.kg, в котором рассказал о том, почему Кыргызстан сталкивается со сложностями в сокращении парниковых выбросов, не собирается отказываться от угля и просьбах к международному сообществу о помощи в адаптации и смягчении последствий изменения климата. Кроме того, в этом интервью министр раскритиковал активистов, требующих вернуть на улицы Бишкека троллейбусы, заверив, что большинство горожан поддерживают действия мэрии по замене парка общественного транспорта на электробусы. Издание Kaktus.media 13 ноября сообщало, что активисты объявили бессрочную акцию за отставку мэра столицы Айбека Джунушалиева и возвращение троллейбусов на улицы Бишкека.

Тем временем пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора рассказала, что КР разрабатывает проект страновой программы сотрудничества с Зеленым климатическим фондом на 2024-2027 годы. В рамках обсуждения этого документа и возможного сотрудничества глава ведомства Медер Машиев встретился в Баку с главным специалистом по инвестициям фонда Генри Гонсалесом, который выразил заинтересованность в поддержке климатических инициатив Кыргызстана.

Кроме того, Министерство природных ресурсов 18 ноября заверило, что работает над проектом национального доклада по Орхусской конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. В ведомстве отметили, что составление отчета происходит при участии экспертов ОБСЕ.

На COP29 Машиев также признался, что Кыргызстан сейчас проходит через «тройной экологический кризис», который выражается в изменении климата, утрате биоразнообразия и деградации экосистем. Он заверил, что правительство прикладывает все усилия для смягчения последствий этого кризиса, но власти КР «нуждаются в дополнительных ресурсах и скоординированном подходе».

Между тем муниципальная инспекция мэрии Бишкека организовала проверку местных бань и саун на предмет загрязнения воздуха. В одной из частных бань было выявлен факт незаконного сжигания швейных отходов. «Несмотря на наличие дров и угля внутри бани, хозяин добавил в печку запрещенный предмет. Его оштрафовали на 7 тысяч 500 сомов (около $87) по части 2 статьи 115 Кодекса о правонарушениях», — отчитались в мэрии.

Таджикистан

В страновом докладе Всемирного банка о климате и развитии Таджикистана среди прочего говорится, что республике на меры по адаптации к изменениям климата и переходу к «зеленой» экономике потребуется $96 млрд: $17 млрд необходимы непосредственно на климатическую адаптацию, а $79 млрд – на реформы до 2050 года, отметило 13 ноября издание «Фергана». Эта сумма в восемь раз превышает ВВП Таджикистана, который в 2023 году составил $12,1 млрд, а также необходимый объем средств в 24 раза больше, чем госбюджет республики на 2024 год (около $4 млрд).

Тем временем экономическая и финансовая консалтинговая фирма Oxera подготовила отчет, в котором сообщается, что стихийные бедствия, вызванные глобальным изменением климата, за последние 10 лет нанесли мировой экономике ущерб в $2 трлн. Издание «Азия-Плюс» по такому случаю напомнило, что ущерб от стихийных бедствий в Таджикистане за этот период составил более $500 млн, а за первое полугодие 2024-го – более $12 млн. Вся же Центральная Азия в среднем несет экономические потери от стихийных бедствий в размере $10 млрд ежегодно.

Между тем председатель Комитета по охране окружающей среды Таджикистана Баходур Шерализода, выступая на климатической конференции COP29 в Баку, рассказал, что до 2050 года Центральная Азия может лишиться до трети своих ледников. Он отметил, что в Таджикистане находится 14 тыс. ледников, а республика обеспечивает 60% водных ресурсов региона, однако быстрое таяние этих ледников несет угрозу водной, продовольственной и энергетической безопасности Центральной Азии. По его словам, за последние 30–40 лет в республике растаяло более 1000 ледников. Президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава, в свою очередь, объявил о планах инвестировать в регион $3,5 млрд в течение семи лет для защиты ледников и поддержки устойчивого развития сельского хозяйства.

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, со свой стороны, подтвердил опасное состояние местных ледников, а также подчеркнул, что стихийные бедствия из-за изменения климата ежегодно приводят к гибели людей и ущербу инфраструктуре в Таджикистане. В связи с этим чиновник предложить создать в Душанбе Региональный координационный центр по гляциологии (наука о природных льдах) при поддержке Всемирной метеорологической организации и «в сотрудничестве с другими партнерами по развитию в целях всестороннего изучения вопроса».

Тем временем президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 ноября подписал указ о присоединении республики к Международному союзу охраны природы и природных ресурсов (IUCN). Как отметило издание «Азия-Плюс», присоединение страны к «старейшей и крупнейшей экологической организации в мире» позволит Таджикистану получить доступ к средствам Глобального экологического фонда и Зеленого климатического фонда, доступ к спецфонду флоры и фауны, а также рассчитывать на помощь в разработке и реализации природоохранных проектов.

Издание 14 ноября также рассказало о рекомендациях экспертов ООН по улучшению охраны окружающей среды и поддержке устойчивого развития, которые были сделаны по итогам четвертого обзора природоохранной деятельности Таджикистана. В частности, республике следует обновить природоохранное законодательство, улучшить доступ к питьевой воде и санитарии, принять меры для предотвращения загрязнений, исходящих от промышленных предприятий, деятельности аграрного сектора, транспорта и энергетики, а также работать над сохранением биоразнообразия.

Туркменистан

Радио «Азатлык» 15 ноября сообщило, что, оказывается, не только на казахстанском побережье Каспийского моря массово гибнут тюлени, такая же беда обнаружилась и в туркменской акватории Каспия. По словам экологов из Балканского велаята, пообщавшихся на условиях анонимности с изданием, за последние две недели на каспийском побережье Туркменистана обнаружено более 200 туш тюленей, а «их численность растет с каждым днем». Помимо этого, на побережье появилось много мертвой рыбы и птиц. В частности, гибнет краснокнижный осетр и перелетные фламинго. Туркменские экологи предполагают, что за последние три года популяция тюленей в местной акватории могла сократиться на 40% из-за их массовой гибели. При этом официальные СМИ и власти республики традиционно замалчивают происходящее.

Кроме того, 17 ноября Радио «Азатлык» рассказало, что в разных регионах Туркменистана произошел массовый падеж скота от неизвестной болезни как на пастбищах, так и в домохозяйствах. Ветеринарные службы не справляются, а государственные СМИ республики и официальные лица ситуацию никак не комментируют.

Тем временем постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян посетила с рабочим визитом Дашогузский велаят, где обсудила с местными чиновниками «результаты совместной работы и будущие инициативы в области устойчивого развития и обеспечения экологической устойчивости в туркменской части бассейна Аральского моря». «Мы высоко ценим сильную поддержку администрации велаята в достижении наших программных целей, особенно в укреплении экологической устойчивости, совершенствовании стратегий управления водными ресурсами и продвижении устойчивых сельскохозяйственных практик. Этот визит укрепляет продолжающееся партнерство ПРООН с Дашогузским велаятом и подчеркивает нашу общую приверженность созданию устойчивых сообществ перед лицом экологического кризиса Аральского моря, усугубляемого изменением климата», - заявила во время поездки Саакян.

В ходе визита постпред ПРООН также обсудила проблему нехватки воды, посетила фестиваль «Экология культуры» и природный заповедник Гаплангыр, где посадила дерево в рамках осенней акции по озеленению, на которой активно пиарится президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Примечательно, что туркменские СМИ, замалчивающие экологические проблемы республики, о поездке Нарине Саакян в Балканский велаят активно рассказывали несколько дней подряд. Не побоялись местные медиа поведать и о международной региональной конференции в Ашгабате «Развитие зеленой энергетики в Центральной Азии: задачи и возможности», которая была организована Центром ОБСЕ в Государственном энергетическом институте Туркменистана.