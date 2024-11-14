Центральная Азия просит у мира денег на экологию, Россия обвиняет Запад в экологическом «неоколониализме»

Ключевые события и факты в сфере экологии и проблем окружающей среды, влияющие на жизнь в России и странах Центральной Азии, в еженедельном блоге «Экология в РФ и ЦА» на Eurasianet.org.

Россия

После того, как властям пока не удалось изменить федеральное законодательство вокруг особо охраняемых природных территорий (ООПТ), чтобы с выгодой заняться уничтожением заповедников, в Москве решили скорректировать нормы на местном уровне. В Мосгордумы был внесен законопроект, который введет новое понятие ООЗТ – особо охраняемые зеленые территории. В рамках ООЗТ руководство столицы планирует разрешить строительство парковок и капитальных строений, а мэрия получит право самостоятельно переводить ООПТ в ООЗТ. Издание «Кедр» уточняет, что инициатива московских депутатов незаконна, так как ООПТ регулируются федеральным, а не местным законодательством. Экологи предупреждают: в случае принятия законопроекта столичным заповедникам грозит опасность.

Внезапно Минприроды решило своеобразным образом привлечь внимание молодежи к ООПТ. Ведомство организовало новый просветительский проект – диджей-сеты в заповедниках. У экологов инициатива чиновников вызвала недоумение: подобные «концерты», по их мнению, вредят окружающей среде. Фактически речь идет о «пропаганде шумового загрязнения природы».

Пошли власти в наступление на природу и в Краснодаре. Там Русская православная церковь решила построить на набережной реки Кубань крупнейший в городе храм, под который мэрия выделила два гектара зеленой зоны. Местные жители против такого решения протестуют, а «Кедр» напоминает, что Краснодар занимает последнее место среди городов-миллионников по площади зеленых зон: их в городе всего 8,1% от всей территории, тогда как в Москве – 18,1%, а в Перми – 35,9%.

Приготовились к массовой вырубке деревьев и в столице Карелии – Петрозаводске, где местные власти собрались снизить плату за вырубку деревьев для масштабных бизнес-проектов в 100 раз.

Между тем состоянием окружающей среды в России озаботился ее глава Владимир Путин. Выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», он заявил, что глобальное потепление в РФ идет быстрее, чем в других регионах мира, и может привести к серьезным последствиям. И в этой оценке хозяин Кремля оказался прав. Однако, вспомнив про свою личную борьбу с Западом, Путин тут же раскритиковал развитые страны за создание «зеленых барьеров» для развивающихся стран. По его мнению, речь идет о «новом инструменте сдерживать развитие». Путине заявил, что развитые страны должны либо оплатить развивающимся «зеленый» переход, либо не мешать им отравлять атмосферу.

Центральная Азия

Сервис IQAir, отслеживающий состояние окружающей среды по всему миру, выпустил рейтинг самых загрязненных стран по уровню содержания в атмосфере вредных веществ за 2023 год. В топ-40 самых загрязненных государств мира попали четыре республики Центральной Азии. Таджикистан расположился на четвертом месте среди самых загрязненных стран, Кыргызстан – на 17 позиции, Узбекистан – на 23 строчке, а Казахстан замкнул 40 худших по этому показателю государств (Туркменистана в списке не оказалось, вероятно, из-за отсутствия открытой информации о положении дел в стране). Примечательно, что состояние атмосферы в Таджикистане и Кыргызстане по сравнению с 2022 годом ухудшилось, в Казахстане – незначительно улучшилось, а наибольший прогресс в положительном направлении продемонстрировал Узбекистан. Россия в рейтинге оказалась на 94 месте, несколько улучшив свои показатели.

Тем временем в Астане 8 ноября состоялась 23-я Министерская конференция Программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Азиатского банка развития (АБР). Во время мероприятия были одобрены среднесрочный обзор Стратегии ЦАРЭС-2039, в рамках которого странам региона было рекомендовано активизировать сотрудничество для «климатически оптимизированного развития», План действий по изменению климата и создание Фонда подготовки проектов по климату и устойчивому развитию. В пресс-релизе АБР отмечается, что благодаря этим решениям республики Центральной Азии смогут лучше «подготовиться и реагировать на климатические риски».

Помогать в реализации «зеленых» проектов региону, в частности, намерены Китай и Южная Корея, которые выделили $5 млн для создания трастового фонда, направленного на поддержку и разработку климатических инициатив в рамках ЦАРЭС.

Казахстан

Президент Казахстана (РК) Касым-Жомарт Токаев первым из мировых лидеров выступил на 29-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), стартовавшей 11 ноября в Баку. Он заверил, что РК привержена глобальной климатической повестке, призвал к международному сотрудничеству в борьбе с изменением климата и подтвердил цель страны добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Правда, для поставленных задач, отметил Токаев, нужен доступ к финансированию и современным технологиям. Он подчеркнул, что хотя на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных выбросов, регион все равно сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Кроме того, политик назвал Казахстан «идеальной площадкой» для внедрения «углеродного земледелия» – то есть методов аграрного производства, которые позволяют сокращать выбросы и улучшать качество почвы. Пользуясь случаем, Токаев призвал «заинтересованные стороны» изучить потенциал Казахстана в этой области.

Токаев 12 ноября также встретился с президентом Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером, после которой между организацией и правительством Казахстана было подписано соглашение о финансировании проекта «Развитие водных ресурсов, устойчивых к изменению климата», который подразумевает «строительство и модернизацию» восьми водоемов, одного контррегулятора (гидроэлектростанции в составе энергосистемы, используемая в неэнергоёмкое время для поддержания водохозяйственного режима) и 115 каналов протяженностью 3450 км в семи областях страны. Сумма соглашения составила $1,1 млрд.

Тем временем правительство РК утвердило концепцию развития экологической культуры «Таза Казахстан» на 2024-2029 годы, официальные цели которой – формирование экологического мышления, развитие ответственного поведения, экологическое образование и информирование. К 2029 году власти Казахстана обещают увеличить переработку отходов с 25% до 38%, а долю учащихся, вовлеченных в программы экологического воспитания, с 15% до 40%.

В Минэкологии 7 ноября также рассказали, что Казахстан выиграл престижную экологическую премию The Earthshot Prize 2024 в номинации «Охрана и восстановление природы» за восстановление популяции сайгаков – их численность в 2024 году достигла 2,8 млн особей, тогда как в 2003 году составляла всего 21 тыс.

Если с сайгаками в республике все в порядке, то на каспийском побережье Мангистауской области продолжается массовая гибель тюленей: число обнаруженных погибших животных превысило 730 особей. При этом экологи отмечают, что среди погибших самок более половины были беременны. Кроме того, все мертвые тюлени были упитанными, а, значит, до момента гибели они были молодыми и жизнеспособными. При этом причины трагедии до сих пор не установлены.

В Мангистауской области на Каспийском море гибнут также бакланы. Птицы становятся жертвами браконьеров, незаконно расставляющих сети в водоеме. По словам инспекторов от местной администрации, браконьерские сети также оказываются причиной гибели рыбы и, возможно, тюленей.

Узбекистан

Ташкент намерен расширить свой вклад в совместное преодоление последствий глобальных климатических изменений, которые оказывают прямое влияние на усиление геополитической напряженности и обострение проблем продовольственной и энергетической безопасности, доступа к воде и ресурсам, особенно в Центральной Азии, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на 29-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), стартовавшей 11 ноября в Баку. Он также подтвердил планы Узбекистана по снижению выбросов парниковых газов на 35% к 2030 году от уровня 2010 года и увеличению доли «зеленой» энергетики до 40%. Кроме того, Мирзиёев предложить создать Региональный банк генетических ресурсов для повышения устойчивости сельскохозяйственных структур и запустить в Узбекистане Инновационных агропромышленный хаб ООН для государств, не имеющих выхода к морю.

Тем временем Узбекистан посетила делегация Национального института экологии Южной Кореи, обсудив с местными коллегами вопросы повышения участия общественности в принятии экологических решений, снижения углеродного следа и создания испытательной лаборатории экологических данных, сообщило 11 ноября издание Anhor. По итогам визита в республику корейские специалисты пообещали помощь Узбекистану с экологическим мониторингом.

В свою очередь немецкое государственное агентство международного развития GIZ при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии выпустило доклад о состоянии и перспективах текстильной промышленности Узбекистана, рассказало 11 ноября издание Spot. В документе отмечается, что для устойчивого развития данной отрасли республике необходимо решить проблемы, в том числе в сфере экологии. Среди ключевых экологических проблем Узбекистана компания выделила недостаточное водоснабжение: более 90% воды в стране потребляется сельским хозяйством, а из-за устаревшей системы орошения от общего объема теряется 30-60% воды. Кроме того, серьезная угроза – загрязнение водоемов. И, наконец, недостаточный контроль выбросов парниковых газов, поскольку большинство предприятий не имеют четкого представления о том, как измерять или сокращать экологический след. Отмечается, что бизнес зачастую не получает стимулов для сокращения выбросов.

Ранее – 7 ноября – пресс-служба президента республики сообщила, что в стране намерены внедрять водосберегающие технологии. Для этого в Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской и Ташкентской областях за два года построят сооружения для сбора паводковых вод, что, как ожидается, позволит улучшить водоснабжение на 50 тыс. гектаров. Для решения проблем с водоснабжением были анонсированы и другие меры.

Между тем мэрия Ташкента начала экологические рейды на предприятия – под прицелом властей оказались теплицы и общепит. Руководство города намерено проверить тепличные хозяйства и другие предприятия, использующие твердое топливо для отопления, на соответствие экологическим нормам. Таким образом мэрия отреагировала на постоянное попадание Ташкента в топ-10 самых загрязненных городов мира.

Кыргызстан

Президент Кыргызстана (КР) Садыр Жапаров на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) сообщил, что за последние 70 лет площадь ледников в стране сократилась на 16%, а к 2100 году республика может потерять более половины ледников, сообщило 6 ноября издание Economist.kg. В связи с этим политик призвал страны ОТГ развивать совместные проекты в области возобновляемых источников энергии, восстановления лесов, внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, охраны ледников и биологических видов, а также бороться с деградацией земель и опустыниванием. Жапаров пообещал, что к 2050 году КР достигнет углеродной нейтральности.

На фоне 29-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), стартовавшей 11 ноября в Баку, на проблемы ледников призвал обратить внимание и руководитель Центра Тюркского наследия КНУ им. Баласагына профессор Кайрат Осмоналиев. По его словам, ледники, расположенные в горных системах Центральной Азии, играют жизненно важную роль в обеспечении водно-энергетической и продовольственной безопасности, а также экологической стабильности региона. Профессор отметил, что данные проблемы не должны оставаться «проблемами только горных стран, общие усилия на решение вопросов горной проблематики следует направить всему мировому сообществу».

Глава Минприроды КР Меред Машиев, в свою очередь, на конференции в Баку также пытался привлечь внимание к климатическим проблемам именно горных стран. На COP29 чиновник заявил, что у Кыргызстана минимальные выбросы парниковых газов, однако ущерб от изменения климата – огромный. «Как и другие страны, Кыргызстан сейчас тоже подвергается последствиям изменения климата. Наша страна является горной страной, более 90% территории страны занимают горы. И они, горы, более уязвимы и чувствительны к изменениям климата. Поэтому последствия изменения климата наш регион тоже чувствует», – сказал Машиев, пообещав, что Бишкек будет акцентировать внимание на данном вопросе на протяжении всей конференции, которая продлится до 22 ноября. В пресс-службе Минприроды добавили, что на COP29 открылся национальный павильон Кыргызстана (впервые в рамках подобных конференций), который также должен подчеркнуть «важность горной повестки».

В преддверии выступления на COP29 Садыра Жапарова в Минприроды КР заявили, что намерены потратить на защиту окружающей среды и достижение низкоуглеродной трансформации $11 млрд. При этом 63% из этой суммы власти собираются привлечь от международных доноров. «Кыргызстан рассматривает участие в COP29 как возможность для расширения сотрудничества и получения доступа к климатическому финансированию, необходимому для реализации своих климатических обязательств», – признались в ведомстве.

Примечательно, что на прошлой неделе Турция списала Кыргызстану $58,8 млн внешнего долга в обмен на обязательство КР реализовать на эту же сумму проекты «зеленой» экономики.

Таджикистан

Всемирный банк 7 ноября опубликовал страновой доклад о климате и развитии Таджикистана. В нем отмечается, что более частые и интенсивные засухи, наводнения, оползни, жара и загрязнение воздуха, а также другие последствия изменения климата требуют незамедлительных мер по защите населения и экономики республики от климатических потрясений. «Цена бездействия будет высокой», – предупредили аналитики. В частности, из-за ущерба инфраструктуре, животноводству и сельскому хозяйству к 2050 году реальный ВВП Таджикистана может сократиться на 5-6%. Кроме того, деградация земель в стране приводит к среднегодовым затратам в $325 млн, а к 2050 году эта сумма удвоится. Помимо этого, на 100 тыс. жителей Таджикистана приходится 84 случая смертности в результате загрязнения воздуха, и без инвестиций и стратегических реформ ситуация только ухудшится. Наконец, климатические изменения могут привести к тому, что дополнительные 100 тыс. человек окажутся за чертой бедности – в наибольшей зоне риска находятся женщины, дети и люди с ограниченными возможностями.

Пока Всемирный банк бил тревогу из-за состояния окружающей среды в Таджикистане и призывал местное правительство принять меры, экологическая коалиция «Реки без границ» выступила с критикой Всемирного банка, а также Международного валютного фонда (МВФ), которые намерены вложить деньги в строительство Рогунской ГЭС в стране. По мнению экологов, «МВФ оправдывает неоправданное», а Всемирный банк «фантазирует». В частности, специалисты разобрали и страновой доклад организации, отметив, что Всемирный банк представляет «спроектированную 50 лет назад с совершенно другими целями» Рогунскую ГЭС как «наиболее важную меру по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в Таджикистане и Центральной Азии в целом».

«В отчете не упоминается, что, согласно предварительному варианту оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС), опубликованному на веб-сайте Всемирного банка, огромные выбросы от нового Рогунского водохранилища (выделяющего метан) вызовут увеличение выбросов парниковых газов в таджикском электроэнергетическом секторе на 60% и не смогут привести к какому-либо снижению его углеродоемкости», – подчеркивают «Реки без границ».

По мнению экологов, «крайне печально наблюдать, как крупные финансовые институты лгут сами себе, чтобы оправдать нерациональные политически мотивированные решения по мегапроектам, принятые почти 50 лет назад – оправдать только для того, чтобы иметь повод финансировать их прямо сейчас».

Тем временем Central Asian Bureau for Analytical Reporting (Cabar.asia) 12 ноября выпустило репортаж о мусорном коллапсе в городе Бохтар – столице Хатлонской области. Местные коммунальщики объясняют, что для уборки бытовых отходов им не хватает работающей спецтехники. Кроме того, чиновники жалуются, что «сотрудники, отвечающие за погрузку мусора, имеют низкую мотивацию в работе, поскольку их заработная плата слишком маленькая для столь тяжелой и грязной работы». Местные экологи также сетуют на низкую культуру обращения с мусором у населения и предупреждают, что сложившаяся ситуация грозит горожанам серьезными проблемами со здоровьем. Судя по опубликованным фотографиям, Бохтар буквально утопает в отходах.

Туркменистан

Туркменские независимые СМИ, вынужденные работать в изгнании, на прошедшей неделе не сообщали о каких-либо проблемах страны в области экологии. Зато подконтрольные Ашгабату медиа времени даром не теряли и в преддверии 29-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), стартовавшей 11 ноября в Баку, активно отчитывались о неустанной работе правительства на благо окружающей среды.

На передовой борьбы за экологию, естественно, оказался президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который 9 ноября принял участие во «всенародной акции по посадке деревьев», сообщило агентство TDH.

«В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства экологические инициативы Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Героя-Аркадага успешно претворяются в жизнь под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова», – торжественно возвестило агентство, напомнив, что благодаря Бердымухамедовым Туркменистан превращается «в цветущий оазис». Естественно, в такой ситуации «преумножается гордость туркменистанцев за уникальную природу Отчизны».

Отмечается, что в ходе «всенародной акции» было высажено 539 тыс. 185 деревьев.

В свою очередь, издание «Бизнес Туркменистан» 11 ноября заявило, что в преддверии COP29 успехами республики в экологической сфере особенно впечатлились США. Со ссылкой на МИД Туркменистана было заявлено, что Вашингтон «высоко оценил достижение Туркменистана в выполнении международных обязательств по изменению климата», о чем главе ведомства Рашиду Мередову сообщил помощник госсекретаря Джеффри Пайетт.

Между тем Азиатский банк развития (АБР) представил новую стратегию партнерства с Туркменистаном на 2024-2028 годы, в рамках которой пообещал поддерживать «климатическую адаптацию» республики и ее «“зеленую” трансформацию». В АБР намерены уделить особое внимание проектам, направленным на снижение выбросов и декарбонизацию энергетики, транспорта, сельского хозяйства и городской инфраструктуры.