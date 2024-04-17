Центральная Азия – оплот «консолидированного авторитаризма»

Лидеры Азербайджана и всех пяти государств ЦА на саммите в Душанбе в конце 2023 года. Все эти страны были включены в список «консолидированных авторитарных режимов» в недавнем докладе «Фридом хаус» о состоянии политической свободы в 29 посткоммунистических государствах. (Фото: president.kg)

Перспективы установления верховенства закона во многих бывших советских республиках безрадостные. Хуже всего ситуация в России и Азербайджане, а также государствах Центральной Азии.

«Фридом хаус» в последнем выпуске своего ежегодного доклада «Государства в переходный период – 2024» отнесла все пять центральноазиатских государств к «консолидированным авторитарным режимам» – категории стран, оказавшихся в самом низу рейтинга по результатам оценки ситуации с правами человека и наличием конкуренции в политических системах. В докладе оценивается состояние политической свободы в 29 странах бывшего коммунистического лагеря. В общей сложности восемь стран были признаны «консолидированными авторитарными режимами». Восьмой страной в этой группе стала Беларусь.

В 2023 году Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан опустились в рейтинге Индекса верховенства закона, который Freedom House составляет на основе анализа семи групп показателей, включая свободу прессы, независимую судебную систему и избирательный процесс.

«В Узбекистане режим президента Шавката Мирзиёева принял поправки к конституции, которые позволили ему продлить свое пребывание у власти до 2040 года, – отмечается в докладе. – Казахстан и Кыргызстан, которые ранее считались наименее репрессивными режимами среди авторитарных стран, теперь вписываются в более широкую тенденцию авторитарной консолидации в Центральной Азии. Власти этих двух стран предпринимали усилия по упразднению местного самоуправления и подавлению активности гражданского общества».

Показатели Таджикистана и Туркменистана не изменились, но оказались самыми низкими среди всех стран, упомянутых в исследовании – даже ниже, чем у России.

«Фридом хаус» выразила тревогу по поводу того, что «продолжающаяся попытка России уничтожить Украину», а также восстановление Азербайджаном контроля над Нагорным Карабахом послужили катализатором для усиления авторитаризма. «Эти и другие события последних лет ускорили геополитическую трансформацию в регионе, в результате которой страны разделились на два противоборствующих блока: приверженцев либерального, демократического порядка и тех, кто яростно его отвергает».

Автократии укрепляют свои политические системы путем расширения торгово-экономического сотрудничества. В контексте Центральной Азии в докладе был упомянут план Узбекистана направить 500 миллионов долларов на расширение трубопроводной сети для увеличения объемов поставок российского газа, как шаг, который может «способствовать укреплению экономической и политической стабильности в обоих автократиях».

Согласно докладу, единственная надежда на восстановление верховенства закона в Евразии состоит в том, что демократические страны Запада совместными усилиями не позволят России достичь ее стратегических целей в Украине.

«Сегодня будущее европейской демократии и безопасности неразрывно связано с судьбой Украины, – говорится в докладе. – Страны-члены Евросоюза и НАТО должны не только вкладывать гораздо больше средств (и более рационально) в свою коллективную оборону, но и предоставить Украине помощь, необходимую ей для того, чтобы отбросить российскую армию назад и построить собственную прочную демократию».