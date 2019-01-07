Чего ждать от 2019 года: взгляд из Центральной Азии и Кавказа

Редакторы наших отделов анонсируют темы, которые им предстоит осветить в наступившем году.

Армения

Премьер-министр Никол Пашинян, одержавший решительную победу на прошедших в декабре парламентских выборах, вступает в 2009 год, обладая контролем над всеми ветвями власти. Это должно создать благоприятные условия для выполнения данного его постреволюционным правительством обещания – обратить вспять затянувшийся спад в экономике страны и вызванный им отток населения. Пашинян пока особо не распространялся относительно того, какие конкретно меры намерен предпринять, но официальная программа его партии предполагает решительно прорыночный подход. Однако, получив шанс что-то изменить, Пашинян вместе с тем сильно рискует: ожидания населения значительно возросли, и у него не будет никаких оправданий, если ему не удастся существенно улучшить условия жизни народа. Между тем отношения с Россией, стратегическим союзником Армении, остаются напряженными, а международное сообщество ждет от новых властей возобновления дипломатических переговоров с Азербайджаном.

Азербайджан

В декабре президент Ильхам Алиев написал в Твиттере, что «2019 год придаст новый импульс процессу урегулирования нагорно-карабахского конфликта». В сообщении он отошел от своей привычной агрессивной риторики, и хотя все понимают, что достичь мира будет нелегко, 2018 год дал несколько поводов для оптимистизма. Международные наблюдатели отметили значительное снижение количества нарушений режима прекращения огня после встречи Алиева и Пашиняна, когда обе стороны договорились создать новые каналы связи. Также и в Армении риторика в отношении Азербайджана значительно смягчилась за прошедший год. Приход нового правительства в Ереване, которое может изменить сложившееся положение вещей, для Азербайджана, вероятно, означает шанс сломать многолетний статус-кво в карабахском конфликте. Что касается внутренней политики, правящая семья, похоже, крепко держит власть всоих руках: Алиев выиграл четвертый президентский срок на являвшихся политическим фарсом выборах в 2018 году и теперь планирует управлять Азербайджаном по крайней мере до 2023 года.

Грузия

Одержав победу с минимальным отрывом в упорной борьбе за президентское кресло в конце 2018 года, правящая партия «Грузинская мечта» неожиданно оказалась в уязвимом положении. Парламентские выборы назначены на 2020 год, поэтому в этом году, скорее всего, развернется оживленная политическая борьба между «Грузинской мечтой» и ее осмелевшими оппонентами. Это может сказаться на набирающей в стране обороты «культурной войне», в ходе которой в 2018 году произошли столкновения между сторонниками и противниками ночной жизни в Тбилиси, ЛГБТ-сообщества и декриминализации легких наркотиков, и ничто не указывает на то, что напряжение снизится в 2019 году. Отношения с Россией в 2018 году не улучшились – продолжается противостояние из-за сотрудничества Грузии с Западом. Но они и не стали хуже, и в 2019 году отношения между Тбилиси и Москвой, похоже, еще глубже погрузятся в состояние стагнации.

Казахстан

Возможно, чувствуя, что его влияние ослабевает, президент Нурсултан Назарбаев решил прибегнуть к популизму. В октябре он объявил об увеличении размера минимальной заработной платы в 1,5 раза с 1 января. Эта мера коснется сотрудников полиции, врачей, учителей и других рядовых государственных служащих. Одновременно с этим он пообещал снизить тарифы на коммунальные услуги. Вероятно, самым ожидаемым событием станет долгожданная реформа полиции, которая все чаще подвергается критике со стороны общественности. Упор здесь будет сделан на сокращении личного состава, и одновременном увеличении заработной платы и повышении профессионализма рядовых сотрудников. И это был бы не Казахстан, если бы люди не продолжали рассчитывать на то, что 78-летний Назарбаев может в какой-то момент огорошить своих подчиненных объявлением о намерении отказаться от власти. Следующие президентские выборы намечены на 2020 год, поэтому, если это ошеломляющее событие и произойдет, первые «звоночки» прозвучат уже в 2019 году. Однако это всего лишь кухонные разговоры. Назарбаев будет находиться у власти в той или иной форме, пока жив.

Кыргызстан

Хотя Кыргызстан уже давно пользуется репутацией самой непокорной страны в Центральной Азии, за последние несколько лет она не часто оказывалась в эпицентре политических волнений. Прошлый год ознаменовался возникновением неприглядного конфликта между нынешним президентом и его предшественником, но, учитывая, что влияние последнего неуклонно ослабевает, исход конфронтации, похоже, был предрешен (хотя шум продолжается). Президент Сооронбай Жээнбеков – суровый, осторожный мужчина. Его правление (как и его свергнутого бывшего наставника) зиждется на решении продолжать развивать экономику в непростых условиях и постепенно повышать уровень жизни граждан. Одна из мер, которая будет с энтузиазмом воспринята предпринимателями, – это двухлетний мораторий на внеплановые проверки субъектов предпринимательства, на которых наживались коррумпированные чиновники на протяжении долгого времени. Кроме того, было принято решение установить дорожные камеры на некоторых крупных перекрестках в столице Кыргызстана, что, хотелось бы надеяться, сделает дорожное движение в городе немного безопаснее.

Таджикистан

Аналитики и комментаторы продолжают ждать некоего судьбоносного прорыва, но их неизменно постигают разочарования. Событием 2018 года, без сомнения, стало церемония запуска первой из шести генерирующих электричество турбин плотины Рогунской ГЭС. Перед этим ходило много слухов о том, что охваченный эйфорией президент Эмомали Рахмон может объявить о своем уходе из власти, уступив место своему 31-летнему сыну Рустаму Эмомали. Помимо этого, велись разговоры об освобождении политзаключенных. Но прогнозы не оправдались. Так что 2019 год принесет новые ожидания и прежнее отсутствие определенности. Экономика все еще находится в депрессивном состоянии, и огромное количество энергии, производимой на Рогунской ГЭС, мало что изменит в обозримом будущем. На политическом фронте продолжаются репрессии. В новом году перед властями стоит задача избежать беспорядков (которые всегда висят над головой как дамоклов меч) и вовремя делать выплаты по растущему государственному долгу, надеясь при этом, что не случится какая-либо непредвиденная катастрофа.

Туркменистан

Гурбангулы Бердымухамедов умудрился довести свою малонаселенную, но одновременно с этим богатую энергоресурсами страну до экономического кризиса, аналогичного коллапсу в Венесуэле, с очередями за хлебом и нехваткой наличности. Но он сохраняет оптимизм. Власти по-прежнему уверены, что проект по прокладке трубопровода ТАПИ из Туркменистана в Индию через территорию Афганистана и Пакистана осуществляется в соответствии с планом. Торжественное мероприятие в честь начала работ на пакистанском участке намечено на март. В октябре российская компания «Газпром» намекнула, что может возобновить закупки туркменского газа с этого месяца после трехлетнего перерыва (однако подтверждений тому, что это произошло, пока не поступало). У рядовых граждан нет никакой надежды хотя бы на временное облегчение тягот жизни. Бедственное положение населения еще больше усугубится, ведь теперь граждане будут обязаны измерять количество потребляемой воды, газа и электроэнергии и платить за них, хотя раньше эти услуги предоставлялись домохозяйствам бесплатно.

Узбекистан

Власти Узбекистана озабочены решением экономических проблем, отодвинув мысли о политических реформах на задний план. В своем обращении к парламенту в конце года президент Шавкат Мирзиёев сообщил, что 2019 год будет объявлен Годом активных инвестиций и социального развития. Официально заявленная цель – привлечь 4,2 миллиарда долларов иностранных инвестиций в местную экономику. Мирзиёев основывает свои прогнозы на суверенных рейтингах, которые были впервые присвоены агентствами Fitch Ratings и Standard & Poor's. Власти надеются, что внешние инвестиции придадут импульс развитию экономики Узбекистана. По словам Мирзиёева, чтобы повысить уровень жизни людей, государство должно способствовать развитию частного сектора. Несмотря на значительные успехи в области либерализации экономики, для рядовых граждан наиболее заметным событием прошедшего года стал рост цен на продукты питания. К сожалению, Международный валютный фонд прогнозирует дальнейший рост инфляции в 2019 году. Поскольку в стране запрещена деятельность каких- либо реально действующих оппозиционных партий, это вряд ли окажет большое влияние на парламентские выборы, намеченные на декабрь.