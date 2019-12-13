Чего хотят грузины?

Когда-то самый богатый человек в Грузии собрал воедино мечты людей.

В мае 2012 года на предвыборный митинг тогда еще оппозиционного альянса, возглавляемого партией «Грузинская мечта» под председательством миллиардера-филантропа Бидзины Иванишвили, организаторы принесли коробки. Гражданам было предложено написать свои «мечты» на карточках с логотипом партии и бросить их внутрь.

«Эти мечты сбудутся в октябре, некоторые даже раньше», – пообещала тогдашняя пресс-секретарь коалиции «Грузинская мечта» Майя Панджикидзе, имея в виду дату предстоящих парламентских выборов.

Тысячи людей откликнулись и заполнили карточки. «Грузинская мечта» одержала победу на выборах, за которой последовали уход президента Михаила Саакашвили и обещания новой эры для страны.

Это был переломный момент для Грузии – первая демократическая передача власти в истории страны. Тот факт, что монолитную партию Саакашвили «Единое национальное движение» заменила новая правящая сила, состоящая из разнообразного ассортимента партий и идей, вселил надежду на более демократическое, основанное на консенсусе управление страной. Для многих это действительно стало исполнением мечты.

Но коалиция «Грузинская мечта» постепенно распалась – Панджикидзе и другие бывшие союзники рассорились с Иванишвили. После того как члены коалиции откололись, партия «Грузинская мечта» в конечном итоге осталась единоличной правящей силой, а Иванишвили – все более доминирующим лидером. Парламентские выборы ожидаются в следующем году, а Иванишвили теперь принимает многие из тех жестких мер, к которым прибегал Саакашвили в отношении политической оппозиции.

Все эти годы, пока в стране происходили политические перемены, «коробки желаний» пылились в штаб-квартире «Грузинской мечты». Источники из партийного штаба сообщили Eurasianet.org, что Иванишвили и другие официальные лица ознакомились с несколькими карточками, но никто не удосужился прочесть остальные.

Источники также дали Eurasianet.org возможность ознакомиться с содержимым коробок. Записки варьируются от просьб к миллиардеру Иванишвили помочь решить их финансовые или жилищные проблемы до патриотических высказываний и шуточных обращений к народу, давая представление об общественных настроениях в 2012 году, когда Грузия доверилась эксцентричному олигарху.

«Дорогой Бидзина [Иванишвили], я хотела бы иметь свой собственный дом, где я могу жить и приводить друзей», – написала одна, указав свое имя и номер телефона. «Моя мечта – получать потребительские кредиты по процентным ставкам не выше 36% в год, чтобы я мог покупать то, что нужно моей семье», – написал другой. (На самом деле это была бы выгодная ставка для заемщика по кредиту в Грузии.) «Я хочу учиться в Германии и желаю вам удачи на выборах, дорогой Бидзина…», – сказал еще один. Девушка по имени Мариам положила десятки карточек, в которых написала, что хочет парня по имени Бека.

Ниже приведены некоторые показательные примеры желаний. Номера телефонов и имена «мечтателей» были опущены из соображений конфиденциальности.

1. Я желаю господину Бидзине Иванишвили удачи в его планах. Я хочу иметь трехкомнатную квартиру со свежим ремонтом в Тбилиси и машину.

2. Я хотел бы жить в такой Грузии, где царит грузинский дух и соблюдаются традиции. Я хочу, чтобы вместе мы победили ненавистника грузин, любителя оргий, безумца, масона, параноика Саакашвили…

3. Я хочу Джессику Альбу.

4. Я мечтаю получить высшее образование и снова видеть улыбки на лицах грузинского народа.

5. Вы не поможете мне встретиться с моим сыном, которого я не видел 12 лет? Я хочу, я хочу от всего сердца увидеть моего сына, который находится в Испании. Пожалуйста, помогите мне, Бидзина.

6. 1) Объединение и мир в Грузии. 2) Восстановите православную веру, как того требует от нас Господь, а не Миша [Саакашвили]. 3) Достойная зарплата для врачей. 4) У меня нет квартиры.

7. Я первокурсник в Тбилисском государственном университете. Я мечтаю иметь такую работу, которая позволила бы мне работать и учиться одновременно.

8. Хотелось бы море меда с вафельными берегами. Лодка с мармеладом – моя мечта.

Большинство карточек, прочитанных Eurasianet.org, содержат желания экономического характера – экономические проблемы были и остаются самыми насущными в Грузии. Избиратели надеялись, что Иванишвили, самый богатый человек страны и известный меценат до своей политической карьеры, лично исполнит их мечты. Иванишвили в интервью говорил, что просматривал некоторые карточки с желаниями, но неизвестно, осуществил ли он хоть одно из них.

Тем не менее, карточки желаний подчеркивают влиятельную позицию на выборах несказанно богатого человека в стране, где большинство населения живет в бедности.

На итоги выборов 2012 года, возможно, в значительной степени повлияла усталость людей от крайних и провокационных действий Саакашвили, но, как показали карточки с желаниями, многие избиратели также надеялись на то, что Иванишвили, миллиардер из списка Forbes, занимающийся благотворительностью, использует свою деловую хватку и обширные ресурсы для обеспечения экономического процветания Грузии. Многие ожидали, что, проголосовав за «Грузинскую мечту», они получат квартиры, машины и бытовую технику.

Мечты 2012 года содержали также умеренную долю скептицизма и иронии. «Сделайте меня богатым, мистер Бидзина, – написал один. – В свою очередь, я обещаю голосовать за вас и за все, что вы хотите. Я тоже буду совершать хорошие поступки, но не слишком часто. В основном я буду жить роскошно, на широкую ногу. Договорились?».

Фактор личного богатства Иванишвили также был умело использован на прошлогодних президентских выборах, когда за несколько дней до голосования связанный с ним фонд предложил погасить долги граждан. Выбранный им кандидат – Саломе Зурабишвили – одержала победу во втором туре, после чего посыпались обвинения в том, что он фактически купил ей выборы.

Теперь Иванишвили и его партия готовятся к следующим важным выборам на фоне растущего разочарования общественности в их правлении, не в последнюю очередь объясняющегося нарушенными обещаниями и несбывшимися мечтами. Его менее состоятельные соперники беспокоятся, что перед голосованием Иванишвили снова начнет играть в Санта-Клауса.