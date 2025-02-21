Чей разведывательный беспилотник залетел в Казахстан?

Обнаружение беспилотника, разбившегося в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области, неподалеку от российского Волгограда, снова втянуло Казахстан в российско-украинский конфликт. Россия пытается свалить все на Украину, но украинские эксперты представили доказательства, что это российский дрон.

Усложняет ситуацию для Казахстана то, что 17 февраля украинские дроны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции (НПС) в России, обслуживающей трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Трубопровод пролегает из Казахстана до Новороссийска, и именно по нему на мировые рынки поставляется львиная доля казахстанского нефтяного экспорта. Повреждение НПС может сократить объемы поставок по трубопроводу примерно на треть, а ремонт займет до нескольких месяцев, утверждает российская сторона.

Представители Украины признали, что удар нанесли именно украинские дроны, и заявили, что атаки на российскую энергетическую инфраструктуру продолжатся. «Они не только поддерживают российскую армию, поставляя топливо вражеским силам, но и играют значительную роль в финансировании войны за счет нефтяных прибылей», – приводит Kyiv Post слова источника в Службе безопасности Украины.

По сообщениям, Кремль хочет, чтобы члены КТК взяли на себя расходы по ремонту и модернизации поврежденной нефтеперекачивающей станции, включая установку современного противопожарного оборудования. Американский нефтяной гигант Chevron и контролируемая правительством Казахстана энергетическая компания KazMunayGaz входят в число крупнейших акционеров КТК.

На следующий день после атаки на НПС в Западном Казахстане обнаружили разбившийся неизвестный дрон. Место крушения расположено в непосредственной близости от российского военного полигона «Капустин яр».

Вскоре после того, как казахстанские СМИ сообщили о разбившемся беспилотнике, российские Telegram-каналы и информационные веб-порталы начали распространять необоснованные утверждения, что это был разведывательный дрон французского производства, координирующий удары украинских беспилотников-«камикадзе» по инфраструктуре КПК на территории Казахстана.

Между тем «Украинский военный центр», общественная организация со штаб-квартирой в Киеве, имеющая тесные связи с Минобороны Украины, обвинила Россию в попытке организовать «международную провокацию», добавив, что фотография сбитого беспилотника, опубликованная казахскими СМИ, не имеет никакого сходства с конструкцией французского беспилотника, о котором говорят российские источники. Украинский военный центр также опубликовал доказательства того, что дрон был произведен в России, заявив, что «Характерная форма корпуса, элементы фюзеляжа и камера беспилотника однозначно подтверждают, что на территории Казахстана упал именно “Орлан-10”».

По сообщениям казахских СМИ, сейчас казахстанские военные эксперты проводят экспертизу беспилотника.

Между тем Министерство иностранных дел Казахстана заявило о намерении обсудить удар по НПС в Краснодарском крае РФ с украинскими официальными лицами. «Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, конечно, обсудим эту ситуацию с нашими украинскими партнерами по дипломатическим каналам», – цитирует официального представителя министерства государственное информационное агентство Kazform.

Но в то же время казахстанские чиновники заявили, что «атаки беспилотников на объект КТК не будут иметь рисков для транспортировки казахстанской нефти».

И, действительно, данные по добыче нефти вызывают вопросы о надежности российских оценок ущерба КТК. Информационное агентство Reuters сообщило, что 19 февраля, через два дня после удара по НПС, Казахстан добыл рекордные объемы нефти. «Не вполне понятно, как Казахстан смог добыть рекордные объемы, учитывая, что увеличение добычи должно соответствовать пропускной способности экспортного трубопровода», – говорится в сообщении Reuters.