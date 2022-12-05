Чем грозит России утечка мозгов и смогут ли власти побудить людей вернуться?

C начала 2022 года, по разным оценкам, Россию покинули от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек. В основном уезжают молодые люди с высшим образованием. В связи с формальным прекращением мобилизации, объявленной 21 сентября, некоторые из уехавших возвращаются домой. Для многих – это лишь возможность «доделать дела», чтобы снова покинуть РФ на этот раз, вероятно, навсегда. Власти видят проблему и рассуждают о путях ее решения, однако перспектив массового возвращения россиян не прослеживается, даже в случае полного прекращения войны.

С момента вторжения в Украину Россию накрыли волны массовой эмиграции. Первая – с конца февраля, когда уезжали несогласные, сотрудники международных компаний, фрилансеры. Вторая пришлась на конец сентября после объявления президентом РФ Владимиром Путиным «частичной мобилизации» и продолжается до сих пор.

Точное число покинувших РФ неизвестно. По информации погранслужбы ФСБ, за три квартала 2022-го россияне совершили 17,4 млн поездок за рубеж, что на 13,8% больше, чем годом ранее. На начало сентября – еще до мобилизации – Росстат отчитался, что с января из России выехали 419 тыс. человек – в два раза больше, чем в 2021-м (202 тыс. за аналогичный период).

Хотя эти цифры ничего не говорят о количестве бежавших именно из-за войны, определенный тренд прослеживается. Например,

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, около 700 тыс. россиян въехали в республику после объявления мобилизации, из них примерно 100 тыс. остались в стране, остальные двинулись дальше.

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов говорил примерно о 200 тыс. жителей России, пересекших границу всего за две недели после начала мобилизации в РФ. Причем многие из них, похоже, решили задержаться: за период с 21 сентября по 26 октября порядка 200 тыс. иностранцев запросили индивидуальный идентификационный номер в этой стране (ИИН нужен для устройства на работу, ведения бизнеса, длительного пребывания в РК). На то, что практически все эти иностранцы – россияне, указывает несколько факторов. Например, представитель властей Казахстане прямо заявил, что только с 21 сентября по 4 октября ИИН в РК получили 70 тыс. граждан РФ. Детализации по гражданству за 5-26 октября нет, но за эти неполные три недели массовый наплыв приезжих наблюдался только из России. Кроме того, за весь 2021 год ИИН получили менее 15 тыс. иностранцев, т.е. до прибытия россиян он мало кому был нужен.

Многие также бежали в Турцию, Армению, Узбекистан, страны Евросоюза и другие государства.

Независимый демограф Алексей Ракша сказал Eurasianet.org, что начиная с 24 февраля и по середину сентября чистый отток составил примерно 150 тыс. человек. «Это те, кто бежал именно из-за войны. В основном – высококвалифицированные IT-специалисты и люди, занятые в сфере услуг. Большая часть – молодые мужчины, хотя женщин тоже много», – охарактеризовал Ракша портрет эмигранта первой волны. Убыток от второй волны, по словам эксперта, составил от 300 тыс. до 700 тыс. человек. «Это преимущественно молодые мужчины 20-35 лет и уже не такого высокого уровня образования. Речь идет об оценочном сальдо на сегодняшний день», – отметил демограф.

По мнению доктора исторических наук, профессора Университета им. Масарика в Брно Андрея Зубова, сейчас число уехавших из России может превосходить даже показатели первой четверти XX века, когда страну накрыла волна эмиграции из-за Гражданской войны и высылок 1923 года. «Тогда в общей сложности уехало около 1 млн 200 тыс. человек. Сейчас, на мой взгляд, уже уехало больше в абсолютных цифрах. Если через одну грузинскую границу проехало 700 тыс., то общая сумма может приближаться к 2 млн, но это только предположение. Не надо забывать, что население той России, которая оказалась под большевиками, было 180 млн, а население нынешней – 140 млн. Так что в относительном плане эта цифра еще больше», – сказал историк Eurasianet.

Если сложить данные о пересечении границы после 21 сентября только по Грузии и Казахстану, то уже получается около миллиона человек. Таким образом очевидно, что РФ столкнулась с мощной волной эмиграции. По мнению Алексея Ракши, перспективы возвращения граждан напрямую зависят от дальнейших действий руководства РФ. Однако уже сейчас понятно, что массовый отъезд сильно влияет на спрос в российской экономике. «В краткосрочном плане возможно снижение безработицы и даже небольшой рост зарплат в некоторых сферах. Однако в долгосрочной перспективе это может вызвать дополнительную стагнацию, поскольку современная экономика основана на спросе, а люди генерируют спрос. Меньше людей – меньше спроса – меньше развития экономики», - пояснил эксперт.

В сложившейся ситуации российские власти продолжают делать вид, что катастрофы нет. Например, в правительстве 16 ноября поспешили отчитаться о «рекордных показателях занятости». По словам главы Роструда Михаила Иванкова, видны не только минимальные значения безработицы, но и максимальные показатели количества вакансий. «Сегодня у нас порядка 2,3-2,4 млн вакансий, это примерно 4 вакансии на одного зарегистрированного безработного», – сказал он. По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в сентябре составил 3,9%. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, также убежден, что «в период санкционного давления недружественных стран…удалось избежать массовой безработицы».

Более того, в конце мая 2022 года, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России», он заявил, что, судя по SIM-картам, около 85% уехавших IT-специалистов вернулись. Как именно удалось определить, что речь идет именно о людях из IT, премьер уточнять не стал. Но уверенно рапортовал, что в этом заслуга его кабмина, который принял «оперативные ответы на возникающие вызовы». Впрочем, доверять этим, ничем не подкрепленным цифрам, сложно, да и последующие события показали, что его оптимизм был преждевременным. А вопрос утечки мозгов снова вышел на повестку.

Так, в Минцифры признались, что активно ищут пути решения этой проблемы. Недавно глава ведомства Максут Шадаев сказал, что он «против драконовских мер в отношении сотрудников, которые уехали». «Мы должны создать условия, чтобы они захотели вернуться и работать в России… Наша задача – разработать программу обратной релокации и на деле показать, что здесь можно спокойно продолжать работать», – высказал свою позицию чиновник. Тем не менее конкретных способов решения проблемы предложено не было, поэтому сложно надеяться, что очередные попытки руководства страны «создать условия для обратной релокации» увенчаются успехом. И пока ключевые специалисты продолжают уезжать, технологическое отставание на фоне остановки импорта будет только усугубляться. Не стоит всерьез рассчитывать и на замещение их высококвалифицированными иностранными кадрами – экономика, столкнувшись с жесточайшими санкциями, вряд ли будет для них привлекательной.

Успешное решение проблемы утечки мозгов едва ли возможно без глубинного понимания ее причин. По мнению Андрея Зубова, нынешняя волна коренным образом отличается от экономической эмиграции 90-х годов. «Сейчас едут те, кто в общем-то неплохо живут в России, кому не хотелось оставлять дома, машины, устроенный быт. Но моральная ситуация невыносима. Уезжают не только из-за мобилизации, но и подобные мне, которых, очевидно, не призовут, но которым стало нечем дышать на территории России. Это фантастическое свидетельство того, что люди не хотят соучаствовать во зле, мараться в это убийство, в эту войну», – подчеркнул историк.

В чем-то нынешнюю эмиграцию можно сравнить с происходившей в начале XX века. Тогда люди тоже уезжали, до этого живя хорошо, и подавляющее их большинство так и не вернулось в Россию, отметил Зубов. Судьба нынешней эмиграции может быть разной. «Если режим рухнет, в России восстановится демократическое государство, то подавляющее большинство вернутся, потому что они оставили жизнь и любовь в своей стране. Если режим, видоизменившись, сохранится как авторитарный, то Россия потеряет огромный слой», – высказал мнение историк.

Трагедия России XX века заключается в том, что она несколько раз «теряла лучших», считает Зубов. «Если мы посмотрим на имена уехавших в 1917–1923 годах, то увидим, что это были лучшие умы России во всех областях – от литературы, например, лауреат Нобелевской премии Иван Бунин до таких изобретателей и ученых, как Игорь Сикорский, или Питирим Сорокин – создатель современной социологии. Время от времени у России берут лучшее, и это лучшее погибает в застенках или отправляется в мир и обогащает его великими достижениями», – сказал профессор.

Три волны эмиграции – начала XX века, конца XX века и нынешняя – слишком серьезный удар по социально-экономическому, культурному развитию страны. «Это, как если бы у человека были открыты вены, из него течет кровь, и никто не хочет это остановить. Страну это обречет на гибель, если режим не сменится, и мы это не остановим», – заключил Зубов.