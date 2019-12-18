Черное облако над Кыргызстаном подпитывается коррупцией и бедностью

Кыргызстан отказался от обязательных регулярных проверок автомобилей в 2012 году, якобы из-за того, что взятки инспекторам стали обычным делом, и теперь в стране нет механизма по обеспечению соблюдения даже минимальных требований к выбросам. (Фото Даниля Усманова)

Это стало ежегодным явлением. Как только начинается отопительный сезон, над столицей Кыргызстана Бишкеком повисает пелена грязного, черного смога.

Мнений о том, что может быть причиной загрязнения воздуха, множество. Некоторые винят полмиллиона автомобилей, которые ездят в Бишкеке. Другие считают, что все дело в недавно отремонтированной угольной электростанции. Но, пожалуй, чаще всего упоминается способ обогрева частных домов, используемый многими небогатыми жителями пригородных районов.

45-летний Таалайбек Кулушев живет на юго-западе Бишкека с женой и двумя дочерьми. Они переехали в столицу из горной Нарынской области в поисках работы. Их район, усеянный одноэтажными частными домами, не подключен к газовой сети, и есть проблемы с электричеством. Они отапливают дом углем, сжигая за зиму четыре тонны.

«Электричество дома очень слабое – лампочки мерцают. Мало того, что у нас недостаточно энергии для отопления, мы еле поддерживаем огонь в печи. Газа у нас пока нет, поэтому мы сжигаем уголь», – сказал Кулушев.

Кулушев рассказал, что некоторые соседи, чтобы экономить деньги, сжигают вместе с углем разный мусор.

«В восемь часов здесь стоит просто невыносимый запах, когда люди приходят с работы и начинают обогревать свои дома. Некоторые сжигают пластик, и тогда становится очень тяжело дышать. Бывает, плюнешь – а слюна темная», – сказал он.

В теплый сезон Кулушев работает на стройке. Зимой семья живет за счет зарплаты его жены, которая работает медсестрой.

«Денег не хватает. Приходится экономить. Даже соседи сжигают все, что можно», – сказал он.

Согласно исследованию, проведенному Центром окружающей среды и развития Американского университета Центральной Азии (АУЦА) в Бишкеке, с каждым годом потребление угля увеличивается. Около 40% городского населения в Кыргызстане все еще используют уголь для обогрева своих домов.

Сжигаются пластик, автомобильные шины и даже отходы швейных фабрик, несмотря на выделение высокотоксичного дыма. Жалоба на соседей по-прежнему считается социальным табу в Кыргызстане, поэтому проблема остается нерешенной.

Как пояснил начальник департамента санитарной и экологической инспекции мэрии Бишкека, в основном эти неправомерные действия совершаются ночью, когда его сотрудники не работают.

«Мэрия выделила нам определенный бюджет, но на введение ночной смены его не достаточно. Инспекторы даже не получают денег на бензин, чтобы осуществлять инспекции», – сказал Керимбай Чойбеков.

Департамент экологического надзора города должен начать получать финансирование на инспекции в ночное время со следующего года. При нынешнем режиме работы с мая по ноябрь этого года департамент выявил 453 нарушения, в результате чего было собрано почти 60 000 долларов в виде штрафов.

Что касается предприятий, то в начале этого года правительство ввело мораторий на проверки. Инспекторы могут посещать компании, подозреваемые в нарушении экологических стандартов, только в том случае, если они получают официальную жалобу от представителей общественности.

Чойбеков сказал, что штрафы принесли определенные результаты. По его словам, многие общественные бани, которые сжигали шины, прекратили это делать, после того как были оштрафованы.

Рахат Сабырбеков, возглавляющий Центр по окружающей среде и развитию АУЦА, обеспокоен огромным количеством автомобилей в Бишкеке, которое, по его словам, превышает рекомендованное число в десять раз. По его словам, более 90% этих автомобилей старше 10 лет и не соответствуют современным экологическим стандартам.

Как и многие беды Кыргызстана, эта проблема, похоже, также частично связана с коррупцией. Как пояснила инженер-эколог Бактыгуль Стакеева, автомобильное топливо часто завозится контрабандой и не проходит проверку на соответствие официальным стандартам.

«Сотрудники АЗС признают, что даже неконтрабандный бензин тоже довольно низкого качества, – сказала Стакеева. – Здесь играет роль не только возраст автомобилей, но и качество бензина».

Что еще хуже, торговцы подержанными автомобилями часто отпиливали каталитические нейтрализаторы с автомобилей, которые ввозили в страну. Этот компонент выполняет важную функцию, ограничивая объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, но покупателей могут отпугнуть хлопоты и затраты на техническое обслуживание. Обязательные регулярные проверки некоммерческих транспортных средств были отменены в 2012 году, якобы из-за того, что взятки инспекторам стали обычным делом, и теперь в стране нет механизма по обеспечению соблюдения даже минимальных требований к выбросам.

«Даже людям, которые ездят с каталитическими нейтрализаторами, через некоторое время приходится их снимать, потому что они забиваются из-за некачественного бензина», – сказала Стакеева.

Специалист по патофизиологии, профессор Рустам Тувашин изучает влияние смога на здоровье человека с 2001 года. Он сказал, что даже в то время, когда он только начал работу, уровень загрязнения воздуха в Бишкеке был выше нормы.

«В качестве эксперимента мы создали лабораторные условия, имитирующие пересечение проспектов Чуй и Манаса [в центре Бишкека], – сказал Тувашин. – Подопытные кролики находились там в течение шести или семи часов, и значительный процент животных имел потомство с врожденными дефектами».

При этом многих жителей Бишкека, похоже, не слишком волнует опасность загрязнения воздуха. Акылай Кудашева, которая живет в юго-западном районе, сказала, что ее соседи с нетерпением ждут, когда их подключат к газовой сети.

«Если не следить за печкой, огонь быстро погаснет. Чтобы не приходилось постоянно следить за ней, было бы хорошо иметь газовое отопление. Мы очень его ждем – нас обещали подключить к 2020 году», – сказала Кудашева.

Власти считают, что их план по прокладке газопроводов в 47 жилых районах Бишкека имеет важное значение для решения проблемы смога.

Начальник управления экологической безопасности Государственной экологической инспекционной службы Максат Омуров сказал, что чиновники начали заниматься проблемой смога только в последние два или три года. По его словам, в настоящее время правительство прилагает больше усилий: обращается к экологам и проводит общественные дискуссии по этому вопросу.

А пока жителям Бишкека остается лишь следовать рекомендациям о том, что делать в подобной экологической ситуации.

Единственный выход, по словам профессора Тувашина, это выезжать из города каждые выходные, чтобы очистить свои легкие, и надевать маски при экстремальном загрязнении воздуха.