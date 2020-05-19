Члены Конгресса США призывают провести расследование связей правительства Грузии с Россией

После того, как грузинское правительство выиграло дело в международном арбитраже против американской нефтяной компании, сторонники компании в Конгрессе США обвинили правящую партию Грузии в том, что она действует по указке России.

Четыре члена Конгресса, включая сенатора Теда Круза, 15 мая написали письмо, в котором попросили госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина провести расследование по поводу «связей Грузии с враждебными соперниками и врагами США, поддерживаемых в ущерб нашим геостратегическим и деловым интересам». В частности в письме правительство Грузии обвиняется в небрежности в продвижении санкций США против Ирана, а председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили – в связях с российским правительством.

Утверждениям о российском влиянии на Иванишвили широко верят в среде оппонентов грузинского правительства, хотя они не являются доказанными и дипломаты, имеющие дело с Тбилиси, как правило, не воспринимают их всерьез. Сформированное «Грузинской мечтой» правительство, пришедшее к власти в 2012 году, проводит не столь демонстративно антироссийскую политику, как предшествующая администрация во главе с Единым национальным движением. Между тем при нынешнем правительстве связи Грузии с США, скорее, укрепились, включая значительное расширение военного сотрудничества и закрепление в Конституции стремления страны к вступлению в НАТО и ЕС.

Тем не менее теории заговора о российских марионетках обрели новую жизнь в Вашингтоне после решения Тбилиси принять юридические меры в отношении Frontera Resources, техасской энергетической компании, работающей в Грузии с 1990-х годов.

В декабре выяснилось, что грузинское правительство подало на компанию в международный арбитраж за невыполнение договорных обязательств. В апреле правительство заявило, что арбитры вынесли решение в его пользу (хотя Frontera Resources оспорила подобную интерпретацию решения арбитража) и расторгло договор с компанией. К тому времени Frontera Resources не платила рабочим на протяжении нескольких месяцев.

В ответ Frontera Resources и ее сторонники в Конгрессе США обвинили грузинские власти в том, что они выступают против компании, потому что она американская.

В январе Пит Олсон, конгрессмен-республиканец от штата Техас, назвал Иванишвили «марионеткой России» и сравнил его с персонажем «Улицы Сезам» Оскаром Граучем, потому что они «оба марионетки, которые крушат собственный дом». Олсон получал от Frontera щедрые пожертвования на свою избирательную кампанию, в связи с чем новостной сайт Texas Monthly сравнивал самого Олсона с другим персонажем «Улицы Сезам», Большой Птицей, заявив, что они «оба знают, с чьих рук кормятся».

Из четырех подписавших недавнее письмо лиц трое получали от Frontera деньги на свои избирательные компании.

В письме содержатся самые обширные на сегодняшний день геополитические обвинения против «Грузинской мечты». Дополнительный вес документу придает подпись Круза – одного из ведущих кандидатов в президенты в 2016 году – и попытка вовлечь в ситуацию Помпео и Мнучина.

Авторы письма пытаются связать воедино ряд других событий в Грузии, в том числе расторжение в прошлом году контракта на строительство мегапорта на берегу Черного моря в Анаклии. Диванные геополитики тоже пытались связать этот эпизод с российским влиянием, – через этот порт, если бы он был построен, могли бы пройти транзитные маршруты с востока на запад в обход России, – но отказ от проекта связан больше с личным соперничеством внутри Грузии, чем с какими-либо геополитическим махинациями.

Тем не менее Помпео выразил беспокойство по поводу связанных с Анаклией геополитических аспектов. В частности, в прошлом году он сказал, что проект «укрепит отношения Грузии со странами со свободной экономикой и не позволит Грузии стать жертвой экономического влияния России или Китая».

В письме американских законодателей также содержатся плохо подкрепленные инсинуации о деятельности Ирана в Грузии, предположительно в попытке заинтересовать Помпео, занимающего в отношении Ирана еще более ястребиную позицию, чем по отношению к России.

Но самые серьезные обвинения касаются России, и авторы просят администрацию предоставить Конгрессу отчет о степени, в которой «партия “Грузинская мечта” замешана в усилиях по вытеснению законных американских предприятий», а также о «сообщениях о связях между председателем партии “Грузинская мечта” Бидзиной Иванишвили и правительством России» и «намеренном отказе американским компаниям в участии в строительстве порта, целью которого являлась защита Грузии от зависимости от России».

Пока не ясно, каковы шансы на то, что Помпео и Мнучин предпримут действия в связи с этим письмом. Во-первых, обвинения не имеют под собой особых оснований. Во-вторых, правительство США до настоящего времени стремилось позиционировать себя как честного посредника на сильно разделенной внутриполитической арене Грузии, а подобное расследование подорвало бы эти усилия, так что вряд ли американская администрация станет пытаться это делать ради небольшой (по меркам США) энергетической компании.