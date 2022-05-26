Что будет с миграцией из Центральной Азии в Россию из-за войны в Украине?

Глубочайший с 1990-х годов экономический обвал породит в России миллионы новых безработных и работающих бедных. На этом фоне может обостриться конкуренция между трудовыми мигрантами и гражданами РФ за рабочие места, на которые россияне раньше обычно не претендовали. Многие из тех, кому удастся сохранить работу, будут зарабатывать меньше.

После войны уже наблюдается сокращение числа приезжающих в РФ мигрантов, что, вероятно, как минимум частично объясняется экономическим спадом и сокращением перспектив для трудоустройства.

Трудовые мигранты уезжают из России

В январе-марте 2022 года на миграционный учет в России встало почти 4 миллиона человек. При этом прирост числа мигрантов в январе-феврале 2022 года был в два раза больше, чем в 2021-м, отражая восстановление экономической активности после отмены большинства ковидных ограничений, включая открытие границ.

Но в марте, сразу после начала войны в Украине, темп прироста сократился примерно на 40% по сравнению с первыми двумя месяцами года. Более того, многие мигранты стали возвращаться домой.

Большинство приезжающих в Россию на заработки – граждане стран Центральной Азии, в основном Узбекистана и Таджикистана. В первом квартале 2022 года в Таджикистан вернулось больше 60 тысяч мигрантов – это в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. Об этом порталу «Азия-Плюс» сообщило Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

В Узбекистан из России в первом квартале года вернулось 133 тысячи трудовых мигрантов, сообщил заместитель руководителя Агентства по внешней трудовой миграции РУ Азизбек Юнусов. Кроме этого, он поделился данными опроса среди 150 тысяч граждан Узбекистана, в котором 15% опрошенных рассказали, что потеряли работу в России. Еще 25% столкнулись с проблемами из-за нестабильного обменного курса валюты и хотели бы вернуться в Узбекистан.

Ольга Гулина, директор института миграционной политики RUSMPI, поделилась дополнительными цифрами: «По нашим данным, из России в Узбекистан вернулось 137 тысяч человек за первый квартал. Например, за весь 2021 год вернулось 250-280 тысяч человек, а за 2020 вернулось 215-245 тысяч. Мигранты из Центральной Азии находятся между молотом и наковальней, потому что никто не гарантирует возможность трудовой занятости и заработка по возвращению в страну».

Исследователи Центра стратегических разработок предполагают, что к концу 2022 года в России количество рабочих мест может сократиться на 2 миллиона, доведя число безработных до 6-6,5 миллионов человек. Между тем звучат и более пессимистичные прогнозы, согласно которым число безработных может вырасти до 12 миллионов.

Сферу строительства, где традиционно работает много приезжающих в Россию на заработки людей, эти сокращения уже коснулись. По данным исследования межотраслевой ассоциации саморегуляторов «Синергия», среди 1000 строительных компаний, 40% остановили стройки, 29% прекратили вложения в новые объекты, чтобы завершить старые, из-за перебоев в поставках или отсутствия материалов. Также с обвалом активности и доходов столкнулось компании в большинстве сегментов розничной торговли и услуг, где тоже занято значительное число трудовых мигрантов.

От объемов миграции в Россию напрямую зависят доходы стран Центральной Азии

В марте группа исследователей Всемирного банка выпустила статью, в которой продемонстрировала очень тесную связь экономик стран ЦА с трудом мигрантов в России. «В Кыргызской Республике доля денежных переводов из России составила 83% от общего объема поступлений денежных переводов в течение первых трех кварталов 2021 года. За тот же период Азербайджан, Армения, Таджикистан и Узбекистан получили более 50% денежных переводов из России. Денежные переводы – это финансовый спасательным круг для многих из этих стран», – пишут авторы статьи. В 2020 году переводы из России были эквивалентны 26,7% ВВП Таджикистана и 9,8% ВВП Узбекистана, откуда в РФ традиционно приезжает больше всего мигрантов, а в Кыргызстане – 31,3% ВВП.

Сложности, вызванные отключением России от SWIFT, волатильностью курса рубля, снижением доходов и сокращением рабочих мест могут привести к среднему уменьшению объемов денежных переводов в страны Центральной Азии из России на 25%: «Например, в Кыргызской Республике денежные переводы в 2022 году, вероятно, сократятся на 33% вместо первоначально прогнозируемого роста на 3%. Азербайджан, Армения, Таджикистан и Узбекистан также, вероятно, столкнутся с серьезным сокращением потоков денежных переводов в 2022 году». В Казахстане тоже ожидается спад переводов на 17%, хотя экономика этой страны не так зависит от этого.

Положение стран Центральной Азии в будущем будет зависеть в том числе от того, смогут ли они диверсифицировать миграционные потоки и стать миграционно независимыми от России.

Ольга Гулина считает вероятными два сценария развития ситуации: «Если Таджикистан и Узбекистан, страны с миллионным числом приезжающих на заработки в Россию мигрантов, смогут диверсифицировать миграционные потоки, то они будут в этом аспекте более независимы от России. Узбекистан об этом говорит уже много лет. Однако, ситуация мало меняется, хотя последние несколько лет я вижу в этом некоторые успехи. Узбекистан подписал соглашение с Германией о том, что они будут отправлять туда медсестер. Кыргызстан подписал схожий договор с Израилем. Однако, это все точечные инициативы, охват которых от десятка до пары сотен трудовых мигрантов. Это мало сопоставимо с объемом трудовых ресурсов, принимаемых Россией из стран Центральной Азии. Поэтому второй сценарий развития событий – пессимистичный. Если страны Центральной Азии не смогут в достаточной мере перенаправить миграционные потоки в другие страны, внутри страны не смогут обеспечить работой всех желающих, то российский рынок труда в условиях усиливающихся санкции и стагнирующей экономики такое количество мигрантов трудоустроить не сможет».

Как отток мигрантов скажется на России?

Исторически РФ находится в очень тесных связях со странами ЦА – долгими экономическими и политическими отношениями стран-соседей. Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан входят в возглавляемый Россией военно-политический альянс ОДКБ. Россия и другие страны, в числе которых Казахстан и Кыргызстан, состоят в Евразийском экономическом союзе, который позволяет им относительно свободно торговать друг с другом и создавать единый рынок услуг и труда, что очень выгодно для сохранения потока миграции.

Может показаться, что отток мигрантов из РФ не повлияет на экономико-политическую ситуацию страны, но на деле это не так. Демографический кризис в стране продолжается, а приток мигрантов помогает частично решать эту проблему.

«Росстат каждый год обновляет демографические прогнозы. По всем этим прогнозам для сохранения позитивного демографического баланса России нужна высокая рождаемость, низкая смертность и приток мигрантов. Без миграционной составляющей демографическая картина страны весьма уныла. Население умирает чаще, а людей рождается меньше, поэтому миграционный приток всегда был важен», – говорит Ольга Гулина.

Кроме того, потоки приезжающих в страну людей – это еще и отражение экономического состояния страны и своеобразный капитал.

«Пока в Россию ехали и едут мигранты, это означает только одно: страна привлекательна для внешних трудовых ресурсов с любой точки зрения, в том числе экономической. Любое сжатие возможностей и сокращение капитала – финансового, человеческого – это плохо. Отток мигрантов – показатель того, что привлекательность РФ снижается, а выгод от работы в России становится все меньше», – добавляет Гулина.