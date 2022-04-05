Что думают о Китае молодые элиты Центральной Азии

Чем больше лет молодые граждане Кыргызстана провели в университете, тем выше вероятность того, что они положительно относятся к торговле с Китаем.

Это один из выводов небольшого нового исследования взглядов будущих руководителей стран Центральной Азии на их гигантского соседа: эта тема порождает множество домыслов, но почти не изучается систематически. Хотя Китай является крупнейшим инвестором в Центральную Азию и часто бывает мишенью протестов в связи с неконтролируемым ростом, нарушениями прав человека и проблемами землепользования, опросов общественного мнения о Китае в регионе проводится мало.

Недавно в «Азиатском журнале сравнительной политологии» (Asian Journal of Comparative Politics) была опубликована статья «Восприятие Китая в Центральной Азии: данные из элитного университета в Бишкеке» под авторством Кристофера Примиано из казахстанского Университета КИМЭП, Даны Райс из Австралийского национального университета и Альмы Кудебаевой из КИМЭП.

Хотя использованная выборка была невелика — и ограничивалась студентами Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) в столице Кыргызстана, — она позволила получить некоторые редкие данные.

Примиано и его коллеги признают, «что подобные исследования не учитывают более специфических восприятий других социальных групп. Однако мы утверждаем, что студенты престижного университета, подобного АУЦА, с высокой вероятностью окажутся в составе “будущих элит” региона и, следовательно, понимание их взглядов имеет непропорционально высокое значение».

Исследователи предпочли не прибегать к более широкому распространению своего опроса, что могло быть связано с риском появления систематической ошибки самоотбора, а проводить его во время учебных занятий, в которых они участвовали через Zoom. Чтобы получить максимально естественные ответы на эту щекотливую тему, они формулировали вопросы так, чтобы создавалось впечатление, что их интересуют мнения по разным темам, а не только о Китае.

Исследователи получили ответы 120 студентов всех четырех курсов АУЦА, то есть приблизительно 10 процентов всех студентов университета. Шестьдесят один процент составляли студентки. Чуть более половины ответивших были гражданами Кыргызстана; 20 процентов были из Афганистана, 16 процентов из Таджикистана и по паре человек из Узбекистана и Казахстана. Вот некоторые результаты исследования:

Общее отношение к Китаю студентов мужского пола было более негативным, чем у студенток. Авторы полагают, что это связано с «многочисленными новостными материалами, подчеркивающими озабоченность по поводу связей китайских мужчин с местными женщинами».

Авторы работы обнаружили корреляцию между уровнем образования и отношением к торговле с Китаем: «Мы обнаружили, что чем больше языков знают респонденты и чем больше времени они провели в университете, тем сильнее их поддержка торговли с Китаем».

Отношение к торговле с Китаем оказалось положительным; среднее значение составило 6,38 по 10-балльной шкале. Отношение студенток было более положительным, чем отношение студентов. (Возможные оценки находились в диапазоне «от 0 до 10, где 0 означал “решительно против”, а 10 — “решительно за”».)

Большая группа респондентов выразила озабоченность возможностью потери Кыргызстаном самостоятельности и попадания в зависимость от Китая из-за долгов. (Однако задававшийся вопрос, возможно, был наводящим: «Насколько вас беспокоит, что Кыргызстан утратит самостоятельность из-за долгов Китаю?»)

Участники опроса высоко оценили внутренние меры Китая по борьбе с COVID ; средняя оценка составила 7,67 баллов из 10.

Менее позитивной была оценка зарубежной помощи Китая в связи с пандемией; ее среднее значение было равно 5,61. Граждане Кыргызстана давали более высокую оценку, чем прочие.

Те, кто смотрит западное телевидение, с большей вероятностью давали благоприятную оценку помощи Китая в связи с пандемией.

Студенты-политологи выражали наиболее скептическое отношение к зарубежной помощи Китая в связи с пандемией.

Студенты, считающие, что русский — самый важный иностранный язык, который следует учить в Кыргызстане, с большей вероятностью относились к зарубежной помощи Китая в связи с пандемией негативно.

Авторы статьи планируют распространить это исследование и на другие учебные заведения Кыргызстана.

Проведенный в 2020 году опрос 4500 человек в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане показал, что чем дольше страны Центральной Азии принимают у себя китайских инвесторов, тем сильнее они желают их ухода: в Казахстане и Кыргызстане более 70 процентов респондентов были «очень озабочены» тем, что китайцы приобретают землю в их странах.