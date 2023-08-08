Что жители Грузии, Армении и Азербайджана ищут в Википедии?

Как ИИ представляет себе группу людей, редактирующих Википедию на Южном Кавказе: среди изображенных персонажей – монархисты, поэты и всего одна женщина. (Изображение сгенерировано с помощью MidJourney)

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Википедия – один из самых посещаемых сайтов в мире. Южный Кавказ не исключение: здесь он также пользуется популярностью. Отличаются лишь темы, которые представляют интерес для жителей региона.

С помощью Георгия Мелашвили, преподавателя Свободного университета в Тбилиси, я, использовав специализированный интерфейс передачи данных, составил список 100 самых посещаемых статей на армянском, азербайджанском и грузинском языках в период с июля 2015 года по июль 2023 года. И вот что я обнаружил:

Внимание грузин в основном приковано к их царскому наследию, в частности к средневековому и более раннему. Царь Давид Агмашенебели (Давид Строитель, правивший в 1089-1125 годах н.э.) занимает четвертое место по популярности в грузинской Википедии, на пятом месте – царица Тамар (1184-1213), на десятом – Эрекле II (1762-98), на одиннадцатом – Вахтанг Горгасали (середина IV века – начало V века н.э.), а на 28-м – Фарнаваз I, управлявший страной в дохристианский период.

Поэты и писатели, как и их произведения, также пользуются популярностью. Среди 50 самых читаемых статей фигурируют следующие имена и названия: Илия Чавчавадзе (8), «Витязь в тигровой шкуре» (12), Важа-Пшавела (14), Сулхан-Саба Орбелиани (20), Шота Руставели (23), Акакий Церетели (25), Галактион Табидзе (32), драматург и режиссер Сандро Ахметели (40).

Посещаемые армянами страницы свидетельствуют о большом интересе к культуре. Семнадцать из 30 наиболее просматриваемых статей связаны с культурой и языком. Поэт Ованес Туманян занимает второе место по количеству просмотров (после статьи о самой Армении). За ним следуют известный поэт Егише Чаренц (6), композитор Комитас (8), поэт Ованес Шираз (10), художник Мартирос Сарьян (15), поэт и писатель Паруйр Севак (16), писатель и общественный деятель Аветик Исаакян (17).

Ни в Грузии, ни в Армении ни одна статья, посвященная ныне здравствующим политикам, не входит в сотню наиболее посещаемых страниц.

В Азербайджане в центре внимания находятся недавние исторические обиды. Десять из 30 популярных среди азербайджанцев статей связаны с национализмом или национальной травмой. Статья о «Ходжалинском геноциде» (инциденте, произошедшем в 1992 году во время Первой карабахской войны, когда армянские войска убили сотни мирных азербайджанцев) – вторая по посещаемости, за ней следует список военнослужащих и гражданских лиц, погибших во Второй карабахской войне, на седьмом месте «Черный январь» (расстрел мирного населения советскими войсками в Баку в 1990 году), а 13-ю строчку занимает Мубариз Ибрагимов – военнослужащий, погибший в 2010 году в ходе атаки на посты армянских вооруженных сил. Все так же почитается личность бывшего президента Гейдара Алиева (6). Ильхам Алиев (22), сын Гейдара Алиева и нынешний президент, опережает по популярности пророка Мухаммеда (23).

Женщины по-прежнему слабо представлены в Википедии на Южном Кавказе. Грузинская царица Тамар – единственная женщина, которой посвящена статья из первой двадцатки по всем трем странам. Наука и ученые представляют незначительный интерес, хотя темы, касающиеся географии и грамматики, пользуются большим спросом.

Помимо культуры в Армении особенно популярны темы, которые многие скорее просматривают, чем обсуждают. К примеру, статья, посвященная слову из четырех букв, которое имеет отношение к репродуктивной функции человека, находится на третьем месте, а еще две страницы, содержащие похожую информацию, входят в первую сотню наряду с тремя статьями о женском репродуктивном здоровье. Интересно, что молодые люди в Армении предпочитают искать информацию о «пестиках и тычинках» в Википедии, а не спрашивать об этом у родителей.

Просматривая полученные данные, можно сделать интересные выводы. Самый популярный деятель культуры Азербайджана – композитор Узеир Гаджибеков (19), отец азербайджанской классической музыки, чьи произведения исполнял Йо-Йо Ма. На Spotify имеется интересный список написанных им композиций.

Есть и свои особенности. По всем трем странам самой посещаемой страницей, по популярности опережающей статьи о самих странах, является страница, посвященная каталонскому политику-сепаратисту Карлесу Пучдемону, – около полумиллиона посещений в каждой стране. Менее 0,2 процента посещений приходится на мобильные устройства, тогда как в целом это основной способ доступа к информации. Логично списать это на использование поддельных учетных записей. Имеются многочисленные свидетельства того, что Россия оказывает поддержку каталонским сепаратистам через армию созданных ею ботов.

Отдельные статьи зачастую сильно отличаются друг от друга. Читатели в Армении и Грузии имеют возможность ознакомиться с практически полной версией статьи о Салмане Рушди. Статья на азербайджанском языке пока не содержит информации о нападении на писателя в августе 2022 года, едва не приведшем к летальному исходу.

Количество людей, публикующих или редактирующих статьи в Википедии в этом регионе, можно пересчитать по пальцам. Если в Азербайджане более 600 таких активистов, в Армении – 450, то в Грузии – немногим более 200, то есть примерно столько же, сколько можно разместить в тбилисском ресторане средних размеров.

По мнению некоторых, нужно больше людей вовлекать в этот процесс. Не хватает информации по ключевым вопросам, написанной на местных языках. Взять хотя бы инфляцию: статья на грузинском языке составляет менее 80-й части от англоязычной версии, хотя этот вопрос также актуален для многих граждан.

Ограничения распространяются не только на местные языки – многие важные проблемы Кавказа остаются неосвещенными в англоязычной версии Википедии. В идеальном мире написание статей для Википедии могло быть включено в образовательные программы высшего образования. Учащиеся вузов вносили бы свой «микровклад» в пополнение виртуальной энциклопедии вместо того, чтобы писать очередную экзаменационную работу, которая в итоге окажется в мусорном ведре. Пока же в вопросе пополнения Википедии и редактирования информации приходится полагаться на заинтересованных граждан.

Википедия – это тот сайт, на который люди заходят в поисках различной информации об окружающем мире. То, что они в итоге читают, в свою очередь, также рассказывает нам о людях. В этом отношении Википедия может стать поистине чудесным открытием.