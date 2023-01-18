Что ожидает российских производителей компьютерных комплектующих

По словам экспертов, российский рынок комплектующих, как и серверов, компьютеров и другой электроники, продолжит выживать лишь за счет контрабандных западных чипов. (Фото: gov.ru)

С начала войны с российского рынка ушли крупнейшие чипмейкеры Intel и AMD. Россию также покинули компании Hewlett Packard Enterprise, Dell и Cisco — крупнейшие поставщики компьютеров и серверов на местный рынок.

Российские компании стали налаживать каналы ввоза компьютеров и компонентов через неофициальных поставщиков, из-за чего количество бракованных деталей выросло в десятки раз.

Поскольку вся современная ИТ-инфраструктура построена на серверах, зависимых от иностранных процессоров и других комплектующих, кризис затронет все сферы экономики, включая финансовый сектор, госкомпании, промышленные предприятия и ритейлеров.

Проблемы предполагается решать через собственное производство или серый импорт из третьих стран. Однако имеются ли в России технологии и мощности, способные обеспечить рынок необходимыми компьютерными комплектующими?

Страдает российский бизнес

В результате ухода западных компаний российский бизнес столкнулся с сложностями в приобретении и обслуживании компьютерного оборудования.

«Острый дефицит начался еще в мае. На тот момент ощутимо подорожали процессоры, материнские платы, твердотельные накопители и другие компоненты. Сейчас ситуация стала чуть лучше благодаря параллельному импорту (по сути, контрабанде – прим. ред.), но основная проблема в том, что все [товары] теперь доезжают до нас с опозданием», – комментирует IT-предприниматель, основатель компании ITGLOBAL Дмитрий Гачко.

Как выяснил Forbes, в России в три-четыре раза вырос спрос на подержанные серверы. Новое «железо» потеряло привлекательность, так как иностранные компании оставили его без сервисной поддержки. Если раньше использованное оборудование покупал в основном малый и средний бизнес, то теперь им стали интересоваться банки, бюджетные учреждения, госструктуры и организации из других отраслей. Импорт хоть и наладили по «серым» каналам, но логистические сложности остались.

«Недостаточно только привезти оборудование в Россию. Его еще нужно квалифицированно поддерживать, обновлять ПО, заменять вышедшие из строя компоненты», – объясняет Гачко.

Системы хранения данных (СХД), в которых использовались российские процессоры, также выросли в цене. Средний рост цен на серверы и СХД отечественных производителей в сентябре составил 30–50% по сравнению с январем, а сроки поставок у крупных производителей выросли до нескольких месяцев. Российских процессоров фактически не осталось на рынке, а параллельный импорт делает все дороже. Стоимость товаров увеличивается из-за усложненных логистических цепочек, отсутствия региональных цен для России и дополнительной маржи дистрибьюторов из третьих стран.

Госструктуры также пострадали из-за дефицита комплектующих. В июне стало известно, что в таможенных органах России закупили персональные компьютеры на базе российских процессоров. Однако, стоили они очень дорого, а по производительности сильно уступали западным аналогам. Стоимость одного такого компьютера начиналась от 300 тыс. руб., притом, что заданная тактовая частота (одна из основных технических характеристик процессора, определяющих скорость его работы) встроенных процессоров соответствовала характеристикам чипов Intel примерно 20-летней давности, – сообщало издание Cnews.

Определенный расчет был на китайские решения, но в декабре 2022 года правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Решение обосновали тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Loongson – флагманский, но не единственный китайский процессор, доступный на рынке. Однако, как отмечают эксперты, замена привычных американских, тайваньских, европейских и японских компонентов на китайские требует полного перепроектирования электронного оборудования и перестройки кооперационных цепочек. Даже при условии полной финансовой обеспеченности проектов на это потребовались бы годы.

Надежда на российские чипы

С 2014 года в России активно строили планы импортозамещения компьютеров и комплектующих. Правительство утверждало дорожные карты развития спроса на российскую микроэлектронику, а еще два года назад Кабмин планировал к 2030 году увеличить долю отечественных компьютеров до 70%. Для российских чипов фактически создавали искусственный рынок путем введения ограничений на закупку иностранных процессоров в госучреждениях. Большие надежды при производстве электроники возлагались на два отечественных достижения — процессоры «Байкал» и «Эльбрус», которые предназначаются для серверов, СХД и компьютеров для бизнеса и госструктур.

Процессоры «Эльбрус» компании МЦСТ, хоть и считаются в экспертной среде более технологичными и многофункциональными, периодически критикуются за технические недостатки. В 2021 году Сбербанк протестировал их для собственного использования и заявил о «катастрофическом несоответствии “Эльбрусов” … требованиям». Качеством «Эльбрусов» были недовольны и в российской полиции. Тем не менее соображения информационной безопасности (в последнее время затмевающие любые другие) дают процессорам МЦСТ преимущество перед иностранными аналогами.

Чипы Baikal-M и Baikal-S компании АО «Байкал Электроникс» имеют хорошую репутацию и, как отмечают некоторые российские эксперты, в перспективе могли бы заполнить отечественный рынок, а после и выйти на мировую арену.

Российские компании рассчитывали, что смогут часть серверов перенести на чипы Baikal-S, но это оказалось невозможным из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване.

С начала войны практически все российские производители чипов подверглись беспрецедентному давлению. США последовательно вводили и ужесточали санкции в отношении российских разработчиков и производителей процессоров — АО «Байкал Электроникс», АО МЦСТ, НТЦ «Модуль» и НПЦ «Элвис».

Первые ограничения, введенные еще весной, предполагали, что зарубежные контрагенты обязаны согласовывать с Минторгом США любые поставки в адрес этих компаний. В сентябре «Байкал» и «Эльбрус» попали под новые санкции, блокирующие все активы и вводящие полный запрет на сделки.

В декабре санкционный список пополнила российская компания — производитель микросхем «ПКК Миландр» (выпускает процессоры для умных счётчиков электроэнергии, микроконтроллеры и модули оперативной памяти) и некоторые зарубежные фирмы, которые, как считают в американском ведомстве, являются подставными структурами российского производителя, с помощью которых он размещал заказы на иностранных заводах. Подобное давление может закрыть последнюю возможность для российских производителей получать доступ к западным технологиям.

К ограничениям присоединился и Евросоюз, добавив высококачественную электронику, а также полупроводники, квантовые компьютеры и программное обеспечение в очередной пакет санкций. Таким образом власти ЕС хотят ограничить применение чипов в военных целях (ранее сообщалось, что в захваченной Украиной российской технике найдены чипы от посудомоек и холодильников).

Помимо санкционного давления с российскими процессорами существует другая сложность — они полностью сделаны на иностранных фабриках.

«С задачей проектирования чипов мы худо-бедно справимся. “Эльбрус” и “Байкал” – как раз про это. А вот “выжигание” в размерах 5-10 нанометров, что сегодня является стандартом среди лидеров по производству чипов, нам недоступно от слова “совсем”», – считает Дмитрий Гачко.

Рынок изготовления чипов условно делится на два типа компаний – те, что их проектируют, и те, которые изготавливают. К первым относят такие компании, как Apple, AMD, Qualcomm и другие. У них нет собственного производства, поэтому они размещают заказы на сторонних фабриках.

После начала военной операции крупнейший в мире контрактный производитель чипов – тайваньская TSMC – приостановила поставки в Россию. Кроме того, фабрика отказалась выпускать процессоры по документации российских разработчиков и исполнять заказы (в том числе отгружать уже произведенные чипы, что стало крайне болезненным ударом для российских чипмейкеров).

Это – не первый подобный случай в истории. Ранее китайская корпорация Huawei из-за американских санкций лишилась возможности производить чипы на фабрике TSMC и была вынуждена отказаться от собственных процессоров.

Летом Тайвань, являющийся крупнейшим мировым производителем микроэлектроники, уже на государственном уровне запретил экспорт чипов в Россию. Под ограничения попали процессоры с тактовой частотой более 25 МГц (средняя частота процессора в современных смартфонах колеблется в районе 1000-1300 МГц – прим. ред.), а также оборудования для их изготовления. Впрочем, как утверждают в Минпромторге, запрет носит формальный характер, поскольку фактический экспорт чипов в Россию прекратился сразу после начала военной операции.

В итоге, по словам главы Минцифры, за прошлый год было выпущено 15 тыс. ПК и 8 тыс. серверов на отечественных процессорах. Их могло быть намного больше, если бы партии российских «Эльбрусов» и «Байкалов», заказанные у иностранных компаний, были поставлены.

Министр также заявил, что к 2028 году Россия планирует наладить собственное производство процессоров. Однако основные производители оборудования для изготовления чипов (ASML, LAM Research, Applied Materials) находятся в западных странах и вряд ли захотят нарушать санкции.

После отказа TSMS изготавливать чипы зашла речь и о переносе производства в Китай. «Хотелось бы видеть импортозамещение в данном направлении, но по сравнению с Китаем наши инвестиции ничтожны. Китай за пять лет планирует инвестировать в эту отрасль $1.4 трлн. Однако возможно, что в течение пары лет наши проектировщики процессоров смогут согласовать контрактное производство на материковом Китае и “съехать” с Тайваня», – считает Гачко.

Но и с этим могут быть проблемы. «За десять месяцев войны китайские фабрики не начали принимать заказы у российскийх чипмейкеров. И весьма вероятно, что и не начнут: они все еще зависимы от поставок западного оборудования и будут рады избежать дальнейшего ужесточения санкций в свой адрес», – считает старший разработчик аналоговых микросхем, автор YouTube- канала «House of NHTi» Валерий Шунков.

Фактически в России сейчас нет фабрик, способных производить последние модели «Байкал» и «Эльбрус». Основной производитель чипов в России – фабрика «Микрон» – способна изготавливать чипы по технологии 65-90 нанометров, что не соответствует техническим характеристикам современных российских процессоров.

«Построить фабрики, способные выпускать современные чипы, невозможно без снятия санкций и тесного сотрудничества с Западом. Фактически у российских процессоров просто нет будущего», – полагает собеседник Eurasianet.org.

Директор российской компании «Промобит», производящей сервера на российских процессорах, предполагает, что «российские разработчики процессоров встанут перед выбором: снизить технические характеристики своих устройств для обеспечения технологической возможности производства на российских фабриках или продавать свои разработки иностранным партнерам».

Таким образом, наладить собственное производство современных чипов и других компонентов в условиях санкций фактически невозможно, а перестраивать все на китайскую инфраструктуру долго и дорого.

Эксперты, опрошенные Eurasianet.org, не сомневаются, что российский рынок комплектующих, как и серверов, компьютеров и другой электроники, продолжит выживать лишь за счет западных чипов, завезенных по параллельному импорту.