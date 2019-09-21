Что переговоры России и Беларуси об интеграции означают для ЕАЭС?

6 сентября премьер-министры РФ и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас, по сообщению газеты «Коммерсантъ», согласовали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства». Он предполагает частичное объединение ряда государственных органов двух стран с 2021 года.

Как следует из текста этого документа, в Союзном государстве России и Беларуси к 1 апреля 2021 года будет принят единый налоговый кодекс. Над этим будут работать министерства экономики двух стран. Также им предстоит разработать принципы объединения регулирования различных отраслей производства. В первую очередь планируется гармонизировать правовые основы работы рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, и аграрной продукции, а также сфер торговли, транспорта и связи. Помимо них, объединению подлежат таможенная политика двух стран, что предполагает совместные таможенные рейды, общую информационную систему и, возможно, общую таможенную службу, и национальные антимонопольные инициативы. В документе запланированы взаимный единый доступ к госзакупкам к 2021 году, единая система учета собственности и унификация хозяйственного законодательства. Кроме того, Центральный Банк России и Национальный банк Беларуси должны с 2021 года начать работать по единым принципам банковского и финансового надзора. Организациям предстоит унифицировать валютный контроль, объединить платежные системы и создать единый режим защиты инвестиций.

Как следует из ряда заявлений представителей правительства Беларуси, проект плана предполагает интеграцию только в экономической сфере – о каких-либо изменениях в политических системах двух стран речь не идет. Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что в основе любых процессов, подразумевающих сотрудничество России и Беларуси, будет тезис о полной независимости последней.

«Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — подчеркнула Эйсмонт.

«Уверяю вас, что документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины», — поддержал ее министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Впрочем, финальная версия плана, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, еще может измениться.

«Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер. Содержание дорожной карты станет известно в тот момент, когда правительства двух стран будут докладывать об этом президентам, — отметил Песков.

По словам посла Беларуси в РФ Владимира Семашко, президенты двух стран планируют подписать проект программы 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства.

Процесс интеграции РФ и Беларуси может стать неформальным пилотным проектом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как двум участникам легче прийти к взаимопониманию, чем пяти, сказал министр Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин.

«Вижу только позитив в том, что эти дорожные карты появляются. В режиме “двойки” можно отработать какие-то проекты и направления, и уже успешный опыт тиражировать в рамках “пятерки”», — отметил Субботин.

Впрочем, в дальнейшем, по его словам, страны ЕАЭС будут обязаны встроить взаимодействие в рамках "двойки" в интеграционные процессы на территории всего союза, иначе его функционирование не будет эффективным.

Схожим образом о важности будущего Союзного государства для ЕАЭС высказывался и министр экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, благодаря более быстрому процессу интеграции оно может стать положительным примером для остальных стран, и именно поэтому РФ и Беларусь договорились согласовать свои действия в этой сфере уже в декабре этого года.

«Если мы с Белоруссией будем двигаться быстрее, если все будут видеть, что такая интеграции приносит больше пользы обеим странам, то тогда и на пространстве ЕАЭС такой же интеграции будет идти гораздо проще», – заявлял министр.

Информация о плане экономической интеграции России и Беларуси вызвала различную реакцию Запада. Так, как заявил во вторник литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, Литва отрицательно относится к новым соглашениям Беларуси и России о более тесной интеграции двух государств. По его мнению, новые соглашения означают, что «Россия де-юре и де-факто приближается» к границам Литвы и «вряд ли мы можем считать это положительным».

В то же время заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во время своего визита в Минск на этой неделе подчеркнул, что активизация отношений США и Беларуси не накладывает на последнюю обязательств «выбирать между Востоком и Западом».