Экспорт нефти из Казахстана через Россию прерывается в четвертый раз за этот год

Проходящий через юг России нефтепровод, по которому проходит основная часть сырой нефти, экспортируемой из Казахстана, вновь перешел в ограниченный режим работы. Это угрожает одному из самых важных для Казахстана источников твердой валюты и еще сильнее подогревает слухи о том, что Москва намеренно наказывает Нур-Султан за отказ поддержать войну в Украине.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), эксплуатирующий трубопровод из западного Казахстана в Новороссийск, расположенный на черноморском побережье России, сообщил об обнаружении повреждений подводного оборудования, которые вынудили его закрыть два из трех комплексов загрузки танкеров.

«В ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию […] были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести», — говорится в пресс-релизе возглавляемого Россией консорциума от 22 августа. По словам КТК, предполагается, что новороссийский терминал был поврежден в связи с «исключительно сложными гидрометеоусловиями» прошлой зимы.

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В этом году работа КТК, который транспортирует около 1 процента мирового объема сырой нефти и является крупнейшим источником налоговых поступлений в бюджет Казахстана, прерывается уже в четвертый раз.

Первая приостановка произошла в марте, когда консорциум сообщил, что два нефтеналивных причала были повреждены штормом. Независимые наблюдатели выражали сомнения в правдивости этого объяснения, особенно потому, что западные партнеры консорциума не смогли провести собственного расследования. Отгрузка нефти возобновилась месяц спустя.

Затем, в июне, работа КТК вновь была приостановлена после того как российские официальные лица объявили об обнаружении поблизости противокорабельных мин времен Второй мировой войны.

В следующем месяце российский суд распорядился остановить работу трубопровода в связи с нарушениями природоохранного законодательства. Через несколько дней суд более высокой инстанции разрешил возобновить транспортировку нефти, наложив на консорциум символический штраф.

Аналитики посчитали эту краткую приостановку предупреждением со стороны Кремля, потому что она случилась вскоре после того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал Владимиру Путину на публичном форуме, что не собирается признавать поддерживаемые Россией государства-сателлиты на украинской территории, и всего через день после того как он предложил предоставить энергетические ресурсы Казахстана для помощи Европе в преодолении последствий войны в Украине.

На этот раз КТК приложил больше усилий, чтобы объяснить причину проблемы. Его заявление сопровождается фотографиями трещин в подводном оборудовании и наглядной схемой всей нефтеналивной системы с подробным описанием механизма ее действия. Концерн не пояснил, сколько времени займут ремонтные работы. 23 августа агентство Reuters сообщило, что они могут продолжаться не менее месяца, и в течение этого времени единственный оставшийся причал будет работать в «интенсивном режиме», перекачивая 60–70 процентов общего номинального количества нефти.

В 2021 году КТК отгрузил через новороссийский терминал 60,7 миллиона тонн нефти, то есть около 510 миллионов баррелей. 53 миллиона тонн из этого количества поступило с месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак на западе Казахстана. Еще 7,7 миллиона тонн поставили российские компании.

В прошлом году доходы от продажи нефти составили около 44 процентов бюджета Казахстана; на долю одного этого трубопровода пришлось около трети доходов государства.

На этот раз известие о его закрытии не вызвало в Казахстане такого же волнения, как раньше: многие, по-видимому, смирились с неизбежностью периодических проблем на фоне широкого распространения слухов о том, что Россия намеренно наказывает страну за ее независимую позицию в отношении войны.

«По-моему, работа КТК в 2022 году словно лакмусовая бумажка», — написал в Facebook Аскар Айсаутов, инженер из Алматы, специализирующийся на строительстве трубопроводов. По тому, работает ли нефтепровод, «можно судить о величине напряжения в отношениях между Кремлем и Акордой».

Однако глава лоббистской группы «Союз нефтесервисных компаний Казахстана» Нурлан Жумагулов предложил в своем сообщении в Telegram альтернативное объяснение неполадок на нефтепроводе: разъедающее воздействие коррупции.

Год назад, отмечает он, небольшая газета «Наша версия», занимающаяся журналистскими расследованиями, сообщила, что в марте 2021 года КТК, проведя сомнительный конкурс, сменил прежнего подрядчика, базирующуюся в Роттердаме компанию Smit Lamnalco, которая обслуживала терминал в течение 12 лет, на местную компанию «Транснефть-Сервис». «Наша версия» сообщала, что, несмотря на минимальный опыт нового подрядчика, он брал за свои услуги в 30 раз больше, и утверждала, что он выводит выручку на оффшорные счета. Тогда, в августе прошлого года, на терминале произошел разлив, в результате которого в Черное море попало не менее 70 тонн нефти. КТК подтвердил, что такое происшествие имело место; WWF России утверждал, что размеры утечки были не менее 100 тонн.

Жумагулов, возлагающий вину на «беспредел на КТК», считает, что «геополитика и шторм» — менее вероятные причины остановок его работы, чем «коррупция и безответственность российского подрядчика».

Как бы то ни было, Казахстан, у которого мало других каналов вывоза нефти, оказывается в затруднительном положении.

Во время предыдущих перерывов в работе нефтепровода власти Казахстана рассматривали альтернативные маршруты, в том числе перевозку нефти через Каспийское море с последующей транспортировкой в Европу по трубопроводу Баку-Джейхан, но это решение оказалось дорогостоящим. Критики правительства спрашивают, почему Казахстан не смог вовремя диверсифицировать маршруты экспорта своей нефти, чтобы избежать чрезмерной зависимости от трубопровода, который контролирует Россия.