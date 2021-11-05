Экспорт продовольствия из Казахстана в Китай резко упал

Еще недавно казахстанским чиновникам, ответственным за выбор направления развития страны, казалось, что они нашли способ диверсифицировать свою зависящую от экспорта энергоносителей экономику: было принято решение экспортировать продовольствие в Китай. Благодаря китайской инициативе «Один пояс, один путь» Казахстан получил доступ к новым железнодорожным путям и автомагистралям, по которым он планировал поставлять казахстанскую пшеницу, растительное масло и говядину большому и голодному соседу. Пекин поощрял подобный ход мыслей.

Но на протяжении последних 12 месяцев Китай, ссылаясь на антиковидные меры, стал избирательно запрещать ввоз товаров из Казахстана, что сорвало планы Нур-Султана и породило скептицизм в отношении истинных намерений Пекина. В то же самое время объем грузов из Китая, следующих транзитом через Казахстан, вырос.

В период с января по сентябрь 2021 года экспорт казахстанских продуктов питания в Китай упал на 78 процентов, сообщило на днях отраслевое новостное издание Eldala.kz. Экспорт муки снизился на 91 процент.

Грузовые компании видят причину в ужесточении проверок, введенных в ноябре прошлого года на китайской границе. К марту на казахстанской стороне образовалась «пробка» из 12 тысяч простаивающих вагонов. После безрезультатных переговоров с Китаем железнодорожная администрация Казахстана ввела запрет на перевозку казахстанских грузов на восток, заявив, что у них нет выбора.

В апреле Китай вновь начал пропускать вагоны с продовольствием из Казахстана на свою территорию.

Затем в августе Китай вновь ужесточил контроль в связи с пандемией коронавируса и ограничил движение поездов из Казахстана. В прошлом месяце компания China Railway Urumqi Group, управляющая железнодорожными перевозками в Синьцзяне, прекратила принимать определенные экспортные грузы из центральноазиатской страны, включая зерно и некоторые другие товары. При этом с самого начала свободно осуществлялись транзитные перевозки из других стран в Китай и обратно через территорию Казахстана.

На состоявшемся 24 сентября заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев, которого завалили обращениями местные компании, отметил, что наблюдается «системная проблема с ограничением ввоза казахстанских грузов в Китай. Транзитные грузы проходят, а наши ожидают на границе». Он поручил министру торговли Бахыту Султанову «незамедлительно реагировать, [и] снять все вопросы с партнерами».

Легче сказать, чем сделать. Казахстан регулярно обращался к Китаю на протяжении всего кризиса, и мало что изменилось.

Теперь некоторые казахстанские экспортеры сомневаются, что ужесточившийся контроль на границе с Китаем вообще имеет отношение к COVID-19.

По словам Евгения Карабанова, представителя «Зернового союза Казахстана» (объединения, отстаивающего интересы предприятий и организаций зернового рынка), Пекин не пропускает казахстанские товары, в то время как грузы из других стран, таких как Россия, где случаев заболевания коронавирусом больше, проходят без проблем.

«Китай не считает Казахстан ценным торговым партнером. Мы для них просто транзитный коридор», – сказал он Eurasianet.org.

Карабанов считает, что Пекин использует коронавирус в качестве предлога, чтобы очистить железнодорожные пути для грузопотока из Китая в Европу, что в итоге является основной целью инициативы «Один пояс, один путь».

Информация, предоставленная железнодорожным оператором «Казахстанские железные дороги» (КЖД), подтверждают его предположения.

По данным КЖД, объем транзитных контейнерных перевозок (количество поездов, проезжающих через Казахстан в Китай и обратно) вырос на треть за первые восемь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 88 процентов этих поездов следуют из Китая и Европу.