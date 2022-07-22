Экстремальная жара в Кыргызстане грозит Центральной Азии проблемами с электроэнергией

Государственная энергетическая компания Кыргызстана предупредила о возможных перебоях с электроэнергией в то время, как потребители установили новый рекорд расхода электричества в летнее время. Центральная Азия переживает ту же экстремальную жару, которая охватила значительную часть Северного полушария.

Согласно данным, которые опубликовал Национальный энергохолдинг, 19 июля потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с тем же днем двух предыдущих лет приблизительно на 20 процентов.

Потребители израсходовали рекордное количество электроэнергии — 34 миллиона киловатт-часов. В 2020 году этот показатель за то же число составил 28 млн кВт-ч, а в 2021 году — 29 млн.

Энергетическая компания не предложила никакого объяснения такому росту потребления. Однако ключевым фактором, вероятно, стало усиленное использование кондиционеров для борьбы с, как лаконично сформулировала компания, «продолжающейся аномально жаркой погодой».

Сейчас дневные температуры воздуха в Бишкеке колеблются чуть ниже 40 градусов Цельсия (более 100 градусов Фаренгейта), в то время как историческое среднее значение для июля составляет чуть более 30 градусов.

Однако в этом городе прохладнее, чем в некоторых других частях Центральной Азии — региона, в котором потепление идет быстрее, чем в среднем по миру.

18 июля рекордная температура — 50 градусов — была зарегистрирована на плато Мангистау, расположенном в засушливой западной части Казахстана; в столице Узбекистана Ташкенте температурные максимумы заметно превышают 40 градусов.

Энергетическая компания Кыргызстана предупредила, что рост потребления грозит неприятностями Токтогульской ГЭС, обеспечивающей около 40 процентов электроэнергии в стране.

Сейчас Токтогульское водохранилище опустошается почти так же быстро, как наполняется, предупредил Национальный энергохолдинг. Это чревато проблемами, так как обычно летом, когда в горах тает снег, водохранилище наполняется, и накопленная в нем вода используется для производства электроэнергии в течение зимы.

Эта ситуация вызывает тревогу не только у Кыргызстана, но и у его соседей, расположенных ниже по течению, — Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, которые тоже используют воду Токтогуля для орошения полей и производства электроэнергии.

Этой зимой, когда Кыргызстан испытывал перебои с электричеством, Бишкек уже предупреждал своих соседей, что им следует рассчитывать на меньшее количество воды, так как ему придется сохранять ее запасы для собственного потребления.

Прошлой осенью уровень воды в Токтогуле был ниже, чем за все предыдущее десятилетие, в связи с жарким, сухим летом. Экстремальная жара этого года грозит сходными проблемами.

Однако пока что уровень водохранилища, способного вместить до 19,5 миллиарда кубических метров (млрд м3), еще не опустился до критически низкой отметки.

По данным Национального энергохолдинга сейчас в водохранилище содержится 12,7 млрд м3 воды, что гораздо больше 5,5 млрд м3 — количества, которое считается недостаточным для производства электроэнергии.

Тем не менее, компания, опасающаяся, что потребление не удастся поддерживать на нынешнем уровне, «призывает потребителей бережно относиться к использованию электрической энергии для обеспечения надежной работы всей энергосистемы».