Экс-президент Армении Кочарян опять арестован

Кадр из интервью, которое бывший президент Армении Роберт Кочарян дал в этом году агентству «Sputnik Армения». Недавно он был арестован во второй раз.

Соратники Роберта Кочаряна призвали его сторонников к протестам после повторного ареста бывшего президента, произошедшего всего за два дня до переломных парламентских выборов.

7 декабря Кочарян сдался властям после того, как апелляционный суд вынес постановление о возобновлении его ареста по делу о подавлении протестов 2008 года, приведшем к человеческим жертвам. В июле тот же суд решил освободить Кочаряна, арестованного тогда в первый раз.

Кочаряна обвиняют в «свержении конституционного порядка» в связи с событиями 2008 года, в которых погибли 10 человек — восемь участников протестов и двое полицейских. Премьер-министр Никол Пашинян был одним из главных организаторов протестов против прихода к власти преемника Кочаряна Сержа Саргсяна в результате выборов, которые многие считали сфальсифицированными. В результате Пашинян провел два года в тюрьме.

Вскоре после вынесения судебного решения Кочарян распространил заявление, в котором утверждал, что приказ о его аресте отдал сам Пашинян, и решение суда не было независимым: «Мой пройденный путь, результаты, зарегистрированные в годы моего правления, моя репутация в Армении, Арцахе [ранее Кочарян был фактическим руководителем Нагорного Карабаха, который в Армении называют «Арцахом»] и за рубежом, а также мои политические перспективы не дают покоя популисту дня, руководителю, не способному управлять страной».

Кочарян сам сдался Службе национальной безопасности, сказал журналистам Айк Алумян, один из адвокатов Кочаряна. Другой защитник Кочаряна, Рубен Саакян, сказал журналистам, что его подзащитный ожидал такого решения, и оно его не обеспокоило.

Кочарян был арестован через два дня после утечки видеозаписи разговоров между Пашиняном и главой Службы национальной безопасности Артуром Ванецяном, которые, по-видимому, свидетельствуют об участии правительства в первом аресте Кочаряна.

Сам Пашинян вывесил эту видеозапись на своей странице в Facebook, утверждая, что эта утечка говорит лишь о вероломстве прежнего режима: «Я хочу задать простой вопрос: зачем это делается? Потому что коррумпированная система видит, что цепь укорачивается, коррумпированная система видит, что все, что мы обещали, будет выполнено сразу после парламентских выборов, и избежать этого никому не удастся».

Появившаяся в последний момент утечка была дополнением к похожей видеозаписи, опубликованной в сентябре.

Союзники Кочаряна в бывшей правящей Республиканской партии Армении обвинили Пашиняна в политической мести Кочаряну: «Очевидно, власти и Н. Пашинян лично организовали это задержание в предвыборный период, чтобы укрепить атмосферу страха в стране, показать силу и усилить давление на политических оппонентов».

На этот раз Москва отнеслась к аресту Кочаряна сравнительно спокойно, хотя после первого ареста бывшего президента министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с публичной критикой действий Еревана.

Но один из союзников российского президента Владимира Путина осудил этот арест. «Я, безусловно, не вмешиваюсь ни в предвыборную борьбу, ни во внутренние дела, более того, насколько я в курсе, и сам Роберт Кочарян никоим образом не участвовал и не участвует в предвыборной агитации, но я считаю для Армении позором то, что пришедшие весной этого года власти сводят счеты и мстят тому человеку, который имеет большие заслуги и перед Нагорным Карабахом, и перед Арменией», — сказал депутат Госдумы Константин Затулин в интервью 5-му каналу армянского телевидения.

Но этот эпизод, похоже, не оказал особого влияния на исход выборов, на которых Пашинян легко победил с отрывом, более или менее соответствующим результатам предвыборных опросов общественного мнения. Следует отметить, что по прошествии 24 часов после закрытия избирательных участков Путин все еще не поздравил Пашиняна с победой. Это упущение стало предметом активных пересудов в Ереване. В популярном Telegram-канале сторонников Пашиняна под названием «Баграмян 26» утверждается со ссылкой на некий «источник», что Кремль готовит поздравительное послание, но «оно будет сдержанным в связи с арестом Роберта Кочаряна».

На веб-сайта Кочаряна появилось объявление, что 11 декабря его сторонники будут «проводить акции протеста» против, как сказано на сайте, «этого ужасного беззакония» и «нынешнего режима, пытающегося установить монархию».