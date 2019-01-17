BP объявил об «очень крупных» планах по разведке месторождений на Каспии

Трансанатолийский газопровод, по которому будет доставляться газ из Азербайджана в Европу. BP ищет новые газовые месторождения, которые могут значительно увеличить экспортные возможности Азербайджана. (Фото: BP)

Британский нефтегазовый гигант BP планирует запуск амбициозной двухлетней программы по разведке месторождений нефти и газа в азербайджанском секторе Каспийского моря, подтвердила в разговоре с Eurasianet.org глава пресс-службы компании.

В этом году BP планирует пробурить четыре разведочные скважины в трех отдельных блоках, где, как ожидается, залегают значительные запасы газа. Также компания намерена произвести сейсморазведку в еще одном блоке, где, возможно, имеется нефть или газ.

В 2020 году планируется бурение еще трех разведочных скважин, добавила пресс-секретарь Тамам Баятлы.

Она при этом подчеркнула, что все запланированные работы являются по своей природе «разведочными», и нет никаких гарантий, что будут обнаружены коммерческие запасы нефти или газа.

Тем не менее, представители BP и азербайджанских властей ранее неоднократно прогнозировали, что в некоторых из блоков, где планируется вести разведку, могут залегать значительные объемы углеводородов. В частности, сейсмическая разведка в блоке «Шафаг-Асиман» дает основания полагать, что там, возможно, имеется до 500 миллиардов кубометров газа. Если прогнозы окажутся верными, то этот блок станет вторым крупнейшим месторождением газа на Каспии, отставая только от «Шах-Дениз» с его 1,2 триллионами кубометров.

«Наряду с Бразилией, Азербайджан в следующие несколько лет будет выделяться с точки зрения масштаба территорий разведки, – сказал недавно изданию Bloomberg Гэри Джонс, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции. – Для нас это очень крупная разведочная программа, демонстрирующая уверенность и роль, которую мы видим на Каспии». BP потенциально может «хватить этих запасов газа до середины века, или даже больше», добавил Джонс.

Две из запланированных на это год скважин пробурят в мелководье у полуострова Абшерон примерно в 30 километрах к юго-востоку от Баку. BP владеет этим блоком на условиях равного партнерства с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). В следующем году здесь же появится еще одна скважина.

Также в этом году компания планирует пробурить разведочную скважину примерно в 125 километрах к юго-востоку от Баку, в глубоководном блоке «Шафаг-Асиман», которым она также владеет совместно с SOCAR. А четвертая скважина появится на суше в 50 километрах к западу от Баку, в блоке «Гобустан», в котором BP владеет 61-процентным паем, а остальное принадлежит SOCAR и женевской Vitol.

В дополнение, компания планирует провести в этом году сейсморазведку в блоке D230 – глубоководном участке в 135 километрах к северу от Баку. Первая разведочная скважина там появится в 2020 году.

Также в 2020-м BP планирует начать глубокое разведочное бурение на разрабатываемом компанией месторождении «Шах-Дениз». Это месторождение эксплуатируется с 2006 года, и газ с него экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому газопроводу. Экспорт в Европу по Трансанатолийскому газопроводу планируется начать в том же 2020 году.

Представители BP давно утверждают, что под «Шах-Дениз» залегает еще одно месторождение газа, и вышеупомянутые работы по глубокому бурению призваны подтвердить это предположение.

Хотя представители компании подчеркивают, что все буровые работы носят исключительно разведочный характер, подобная деятельность стоит больших денег, и развернутая BP активность указывает на определенный уровень уверенности в том, что будут найдены новые залежи. Судя по всему, углеводороды с новых месторождений пойдут на экспорт в Европу, учитывая слабую загруженность Трансанатолийского газопровода, стоимость которого составила 8,5 млрд долларов, а пропускная способность будет доведена до 31 млрд кубометров в год. Азербайджан пока способен обеспечить лишь половину этих объемов.