BP объявил об «очень крупных» планах по разведке месторождений на Каспии
Британский энергетический гигант ведет разведку новых месторождений, которые могут значительно увеличить азербайджанский газовый экспорт.
Британский нефтегазовый гигант BP планирует запуск амбициозной двухлетней программы по разведке месторождений нефти и газа в азербайджанском секторе Каспийского моря, подтвердила в разговоре с Eurasianet.org глава пресс-службы компании.
В этом году BP планирует пробурить четыре разведочные скважины в трех отдельных блоках, где, как ожидается, залегают значительные запасы газа. Также компания намерена произвести сейсморазведку в еще одном блоке, где, возможно, имеется нефть или газ.
В 2020 году планируется бурение еще трех разведочных скважин, добавила пресс-секретарь Тамам Баятлы.
Она при этом подчеркнула, что все запланированные работы являются по своей природе «разведочными», и нет никаких гарантий, что будут обнаружены коммерческие запасы нефти или газа.
Тем не менее, представители BP и азербайджанских властей ранее неоднократно прогнозировали, что в некоторых из блоков, где планируется вести разведку, могут залегать значительные объемы углеводородов. В частности, сейсмическая разведка в блоке «Шафаг-Асиман» дает основания полагать, что там, возможно, имеется до 500 миллиардов кубометров газа. Если прогнозы окажутся верными, то этот блок станет вторым крупнейшим месторождением газа на Каспии, отставая только от «Шах-Дениз» с его 1,2 триллионами кубометров.
«Наряду с Бразилией, Азербайджан в следующие несколько лет будет выделяться с точки зрения масштаба территорий разведки, – сказал недавно изданию Bloomberg Гэри Джонс, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции. – Для нас это очень крупная разведочная программа, демонстрирующая уверенность и роль, которую мы видим на Каспии». BP потенциально может «хватить этих запасов газа до середины века, или даже больше», добавил Джонс.
Две из запланированных на это год скважин пробурят в мелководье у полуострова Абшерон примерно в 30 километрах к юго-востоку от Баку. BP владеет этим блоком на условиях равного партнерства с Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). В следующем году здесь же появится еще одна скважина.
Также в этом году компания планирует пробурить разведочную скважину примерно в 125 километрах к юго-востоку от Баку, в глубоководном блоке «Шафаг-Асиман», которым она также владеет совместно с SOCAR. А четвертая скважина появится на суше в 50 километрах к западу от Баку, в блоке «Гобустан», в котором BP владеет 61-процентным паем, а остальное принадлежит SOCAR и женевской Vitol.
В дополнение, компания планирует провести в этом году сейсморазведку в блоке D230 – глубоководном участке в 135 километрах к северу от Баку. Первая разведочная скважина там появится в 2020 году.
Также в 2020-м BP планирует начать глубокое разведочное бурение на разрабатываемом компанией месторождении «Шах-Дениз». Это месторождение эксплуатируется с 2006 года, и газ с него экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому газопроводу. Экспорт в Европу по Трансанатолийскому газопроводу планируется начать в том же 2020 году.
Представители BP давно утверждают, что под «Шах-Дениз» залегает еще одно месторождение газа, и вышеупомянутые работы по глубокому бурению призваны подтвердить это предположение.
Хотя представители компании подчеркивают, что все буровые работы носят исключительно разведочный характер, подобная деятельность стоит больших денег, и развернутая BP активность указывает на определенный уровень уверенности в том, что будут найдены новые залежи. Судя по всему, углеводороды с новых месторождений пойдут на экспорт в Европу, учитывая слабую загруженность Трансанатолийского газопровода, стоимость которого составила 8,5 млрд долларов, а пропускная способность будет доведена до 31 млрд кубометров в год. Азербайджан пока способен обеспечить лишь половину этих объемов.
Дэвид Оберн — живущий в Стамбуле журналист, пишущий об энергетике.