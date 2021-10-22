Eurasianet добился прогресса с YouTube и одержал небольшую победу над авторитарной цензурой

Читатели спрашивают, полностью ли YouTube восстановил нам доступ к платформе после того, как YouTube-канал Eurasianet.org был на короткое время заблокирован по ходатайству Туркменистана. Не совсем. Вот как обстоят дела.

Дэвид Триллинг Oct 22, 2021
Теперь видеозаписи государственных СМИ Туркменистана сопровождаются оговоркой. (Скриншот) Теперь видеозаписи государственных СМИ Туркменистана сопровождаются оговоркой. (Скриншот)

На этой неделе YouTube начал помечать все видео, размещенные государственной телекомпанией Туркменистана, оговоркой: «“Ватан хабарлари” полностью или частично финансируется правительством Туркменистана».

Это произошло на фоне усилий Eurasianet.org по восстановлению доступа к видеоконтенту нашего сайта, размещенному на YouTube. В прошлом месяце YouTube заблокировал доступ к нашим видео по ходатайству Туркменистана – тоталитарного государства, которое блокирует YouTube в пределах своих границ.

Но это еще не конец данной истории: YouTube, принадлежащий Google, по-прежнему подвергает нас цензуре по запросу Ашхабада, блокируя одно из наших видео на основании ложного заявления об авторских правах со стороны «Ватан хабарлари».

Вот предыстория инцидента: в сентябре YouTube сообщил нам, что Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии подал на нас три жалобы о нарушении авторских прав за размещение трех отрывков из вечерних выпусков новостей «Ватан хабарлари». Мы разместили отрывки (каждый длиной всего по несколько минут из часовой программы новостей) в полном соответствии с положениями Google о добросовестном использовании, сопроводив их аналитикой и комментариями, информирующими и просвещающими нашу аудиторию.

В течение 40 часов после отправки своего первого автоматического сообщения YouTube деактивировал нашу учетную запись и заблокировал несколько десятков видеороликов Eurasianet.org, большинство из которых не имеют никакого отношения к Туркменистану.

Поскольку YouTube не отвечал на наши попытки оспорить претензии, и вся наша видеотека оказалась недоступной, на прошлой неделе мы начали протестовать в социальных сетях, и написали о действиях YouTube в нашем информационном бюллетене. Тремя днями позже мы получили автоматические сообщения от YouTube, в которых говорилось, что они отклонили две жалобы «Ватан хабарлари» на нарушение авторских прав, пока телекомпания не предоставит дополнительную информацию. В результате был временно восстановлен доступ к нашим видео (этому и этому) и разблокирована наша учетная запись.

Затем Eurasianet.org задал YouTube вопрос об их правиле помечать авторитарные государственные СМИ. В течение уже нескольких лет YouTube помечает другие финансируемые государством новостные агентства «чтобы помочь вам лучше понять источники новостного контента». [Конец предыстории].

Теперь контент «Ватан хабарлари» помечается должным образом, но еще одно наше видео, на котором президент Гурбангулы Бердымухамедов нарезает круги на BMW, остается заблокированным, а это значит, что в отношении Eurasianet.org по-прежнему не отменена одна претензия о нарушении авторских прав. (Кстати, это видео можно посмотреть здесь.)

На протяжении последней недели мы несколько раз пытались задать пресс-службе Google два вопроса: почему они раньше не помечали туркменский канал должным образом, и рассматривает ли YouTube заявления об авторских правах со стороны авторитарных правительств иначе, чем другие заявления – например, от частной вещательной компании.

Если получим ответ, то напишем о нем на этой странице.

Небольшие независимые интернет-СМИ, такие как Eurasianet.org, находятся в уязвимом положении по отношению к крупным технологическим компаниям, по крайней мере в плане распространения контента. Бороться с этими гигантами в одиночку может быть крайне сложно. Мы благодарны нашим читателям за заботу, внимание и поддержку.

Дэвид Триллинг является управляющим редактором Eurasianet.org.