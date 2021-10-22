Eurasianet добился прогресса с YouTube и одержал небольшую победу над авторитарной цензурой

На этой неделе YouTube начал помечать все видео, размещенные государственной телекомпанией Туркменистана, оговоркой: «“Ватан хабарлари” полностью или частично финансируется правительством Туркменистана».

Это произошло на фоне усилий Eurasianet.org по восстановлению доступа к видеоконтенту нашего сайта, размещенному на YouTube. В прошлом месяце YouTube заблокировал доступ к нашим видео по ходатайству Туркменистана – тоталитарного государства, которое блокирует YouTube в пределах своих границ.

Но это еще не конец данной истории: YouTube, принадлежащий Google, по-прежнему подвергает нас цензуре по запросу Ашхабада, блокируя одно из наших видео на основании ложного заявления об авторских правах со стороны «Ватан хабарлари».

Вот предыстория инцидента: в сентябре YouTube сообщил нам, что Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии подал на нас три жалобы о нарушении авторских прав за размещение трех отрывков из вечерних выпусков новостей «Ватан хабарлари». Мы разместили отрывки (каждый длиной всего по несколько минут из часовой программы новостей) в полном соответствии с положениями Google о добросовестном использовании, сопроводив их аналитикой и комментариями, информирующими и просвещающими нашу аудиторию.

В течение 40 часов после отправки своего первого автоматического сообщения YouTube деактивировал нашу учетную запись и заблокировал несколько десятков видеороликов Eurasianet.org, большинство из которых не имеют никакого отношения к Туркменистану.

Поскольку YouTube не отвечал на наши попытки оспорить претензии, и вся наша видеотека оказалась недоступной, на прошлой неделе мы начали протестовать в социальных сетях, и написали о действиях YouTube в нашем информационном бюллетене. Тремя днями позже мы получили автоматические сообщения от YouTube, в которых говорилось, что они отклонили две жалобы «Ватан хабарлари» на нарушение авторских прав, пока телекомпания не предоставит дополнительную информацию. В результате был временно восстановлен доступ к нашим видео (этому и этому) и разблокирована наша учетная запись.

Затем Eurasianet.org задал YouTube вопрос об их правиле помечать авторитарные государственные СМИ. В течение уже нескольких лет YouTube помечает другие финансируемые государством новостные агентства «чтобы помочь вам лучше понять источники новостного контента». [Конец предыстории].

Теперь контент «Ватан хабарлари» помечается должным образом, но еще одно наше видео, на котором президент Гурбангулы Бердымухамедов нарезает круги на BMW, остается заблокированным, а это значит, что в отношении Eurasianet.org по-прежнему не отменена одна претензия о нарушении авторских прав. (Кстати, это видео можно посмотреть здесь.)

На протяжении последней недели мы несколько раз пытались задать пресс-службе Google два вопроса: почему они раньше не помечали туркменский канал должным образом, и рассматривает ли YouTube заявления об авторских правах со стороны авторитарных правительств иначе, чем другие заявления – например, от частной вещательной компании.

Если получим ответ, то напишем о нем на этой странице.

Небольшие независимые интернет-СМИ, такие как Eurasianet.org, находятся в уязвимом положении по отношению к крупным технологическим компаниям, по крайней мере в плане распространения контента. Бороться с этими гигантами в одиночку может быть крайне сложно. Мы благодарны нашим читателям за заботу, внимание и поддержку.