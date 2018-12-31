Eurasianet: обзор основных событий 2018 года

В 2018 году в целевом регионе Eurasianet.org произошли серьезные изменения, что делает уходящий год особенно запоминающимся.

Самые заметные перемены произошли в Армении. В марте давно стоявший во главе государства Серж Саргсян попытался продлить свое правление на неопределенно долгий срок, сменив президентский пост на должность премьер-министра, наделенного, согласно новой конституции, серьезными полномочиями. Никол Пашинян, представитель малочисленной парламентской оппозиции, встал во главе уличных протестов, которые, вопреки всем прогнозам, быстро набрали силу и вознесли его в премьерское кресло. В конце года Пашинян одержал решительную победу на парламентских выборах, получив в результате поддерживающий его парламент и мандат на продолжение своей политики. Россию столь стремительные перемены раздражают, но пока она заняла в целом пассивную позицию.

Вследствие смены руководства и стиля управления государством впервые за долгие годы появилась надежда на прорыв в переговорах с соседним Азербайджаном. Конфликт из-за Нагорного Карабаха начался три десятилетия назад.

Наш редактор по Кавказу Джошуа Кучера подготовил проницательные статьи с обеих сторон фронта. Он посетил Кельбаджар – оккупированный этническими армянами город, расположенный на территории, признанной международным сообществом частью Азербайджана. Там он пообщался с пускающими корни на этой земле армянскими поселенцами. Позже он также съездил в Азербайджан, где поговорил с бежавшими из Кельбаджара людьми, воспитывающими новое поколение, которое никогда не видело родных мест.

Война коснулась и другого конца нашего целевого региона, когда в Таджикистане произошло вдохновленное ИГИЛ нападение. В июле группа молодых мужчин, незадолго до этого присягнувших на верность группировке «Исламское государство», совершила наезд на иностранных велосипедистов, убив четырех из них. Большинство подозреваемых быстро нашли и застрелили, а якобы являвшегося главой группы человека приговорили к пожизненному сроку в рамках закрытого судебного разбирательства. Душанбе попытался связать нападение с оппозицией в изгнании, что является набившим оскомину ходом, который никого уже не способен обмануть. Поскольку власти не предоставляют молодым людям возможностей для самореализации или выражения своих политических взглядов, причины радикализации молодежи не устраняются.

Политическая обстановка в Кыргызстане, другой беднейшей стране региона, характеризуется коррупцией и некомпетентностью. Последние месяцы работы законодательного органа страны были заняты разговорами о заключении в тюрьму задиристого экс-президента. И даже не одного, а аж двух его премьеров арестовали по обвинениям в растрате средств, выделенных на модернизацию Бишкекской ТЭЦ. Пока бишкекские аналитики и политические комментаторы искали виновных, бедные жители селений у озера Иссык-Куль стали жертвами финансовой пирамиды, управляемой из Казахстана. И чтобы им мало не показалось, на трассе, связующей их район с внешним миром, прекратились работы на фоне заявлений о темных делишках в Бишкеке.

В соседнем Узбекистане продолжаются реформы. Через год после прихода к власти Шавкат Мирзиёев сместил Рустама Иноятова, «серого кардинала», долгие годы возглавлявшего навевавшую ужас Службу национальной безопасности. Границы страны приоткрылись и в нее потянулись инвесторы, особенно из России. Приехавший в октябре с визитом Владимир Путин привез с собой свиту из 1200 человек. Что еще больше бросилось в глаза, он заключил сделок на 27 миллиардов долларов, побив рекорд, поставленный ранее Китаем.

Ташкент ослабил давление на СМИ, в результате чего стало возможным открытое освещение событий, даже такого необычного мероприятия, как рейв-пати на высохшем дне Аральского моря. Но означает ли это приход «Узбекской весны», как заявили многие комментаторы? Или же Мирзиёев строит систему, более похожую на ту, что существует в соседнем Казахстане, некую разновидность «умного авторитаризма»?

В Туркменистане, самой закрытом государстве региона, во главе которого стоит самый тиранический режим, усилился валютный кризис. Нормой жизни стали очереди за хлебом и ограничения свободы передвижения. В мае мы запустили посвященный Туркменистану еженедельный бюллетень, в котором анализируются и рассматриваются в соответствующем контексте различные сообщения об этой закрытой стране и ее президенте Гурбангулы Бердымухамедове, который не перестает удивлять все более сумасшедшими проделками.

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