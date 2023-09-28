Eurasianet приглашает журналистов из Казахстана к участию в новой инициативе

Eurasianet – новостное издание, специализирующееся на публикации основанных на фактах материалов, отражающих самые разные точки зрения. Мы приглашаем независимо мыслящих журналистов присоединиться к инициативе по созданию в Казахстане сети производителей основанного на фактах контента. В рамках данного проекта Eurasianet планирует объединить журналистов, экспертов, ученых и других авторитетных лиц для подготовки своевременных, точных и веских новостных и аналитических материалов на различных медиаплатформах. При этом будет уделяться особое внимание обеспечению более эффективного обмена информацией и большей степени координации в распространении достоверного информационного и аналитического контента, касающегося экологии, экономики, общественного здравоохранения и других важных сфер.

Журналисты, которые присоединятся к нашей инициативе, получат возможность публиковать материалы на Eurasianet и других платформах. Рабочим языком проекта будет русский, однако участники проекта смогут писать и на казахском языке. Отдельные статьи также могут быть переведены на английский.

Ожидается, что участники будут посвящать связанным с данным проектом мероприятиям как минимум шесть-восемь часов в месяц. Большая часть этих мероприятий будет осуществляться посредством Zoom или аналогичных платформ. За публикацию материалов участники будут получать оплату на гонорарной основе.

Если вы желаете принять участие в проекте Eurasianet, пожалуйста, присылайте резюме (с примерами ваших статей) на адрес info@eurasianet.org. В строке «Тема» обязательно напишите «Журналист/Казахстан».