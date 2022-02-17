IT-индустрия в Армении: обещание выполнено?

Паруйр Мамиконян, инженер-программист из Еревана, начал свою карьеру в стремительно развивающейся IT-индустрии Армении в 2013 году, устроившись на должность сетевого инженера в небольшую фирму, разрабатывающую приложения для голосового общения.

Набравшись опыта, в 2017 году он получил свою первую хорошо оплачиваемую работу в компании Picsart, которая создала самую большую платформу для редактирования фотографий и видео. Благодаря стабильной ежемесячной зарплате в размере около 1500 долларов ему удалось оформить ипотечный кредит и купить свое первое жилье – квартиру в Ереване.

Но в ноябре ему поступило еще более привлекательное предложение: аналогичная работа в Дубае, где айтишники могут зарабатывать свыше 10 тысяч долларов в месяц, не платя при этом налоги. Сейчас он работает на торговой платформе для криптовалюты, примкнув к растущему там сообществу армянских IT-специалистов.

«Финансовая составляющая играет важную роль, но я бы не искал работу за рубежом, если бы ситуация в Армении не была бы настолько нестабильной», – сказал он Eurasianet.org.

На протяжении многих лет работа в сфере информационных технологий (ИТ) была самым простым способом для молодых, амбициозных армян попасть в средний класс. Его представители получают относительно высокую зарплату (начиная с тысячи долларов в месяц и значительно выше для более квалифицированных работников) и меньше сталкиваются с проявлениями коррупции, которая приняла повсеместный характер в стране.

А в Армении, восстанавливающейся после войны и экономической катастрофы 1990-х годов, работа в этом секторе считалась наиболее подходящей для нации, которая гордится тем, что умеет «из камня выжать хлеб».

«В начале 2000-х годов, после расстрела парламента, люди, пришедшие в IT-индустрию, зарабатывали сумасшедшие деньги – 500 долларов [в месяц]. Вы не можете себе представить, каким это было стимулом к учебе, – сказал Рубен Мурадян, который с 1990-х годов работает в IT-секторе Армении, а сейчас является известным экспертом по кибербезопасности. – Это была первая работа, на которой люди могли зарабатывать деньги своим умом. Это были чистые деньги. У этих людей и сейчас самая высокооплачиваемая работа», – сказал Eurasianet.org Мурадян.

Даже когда остальная экономика страны переживала тяжелые времена, IT-отрасль быстро развивалась, и теперь Армения претендует на лидерство в регионе. «Определенно можно сказать, что в этом регионе, включая Турцию, Армения находится на очень хорошем счету и может составить конкуренцию Украине и Беларуси», – сказал Мурадян, упомянув два признанных центра развития IT на постсоветском пространстве.

Эту отрасль Армении отличает большое количество работающих в ней мелких компаний: только 4 процента IT-предприятий Армении имеют более 100 сотрудников, 13 процентов – от 25 до 100 сотрудников, а 83 процента – менее 25 сотрудников.

Но в Армении также есть компании, деятельность которых имеет глобальный охват. Основанная в 2011 году компания Picsart разрабатывает приложение для редактирования фотографий и видео и имеет штаб-квартиры как в Сан-Франциско, так и в Ереване; в настоящее время ее стоимость оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Базирующаяся в Ереване компания Krisp, основанная в 2017 году, производит программное обеспечение для снижения фонового шума; в 2020 году она выросла в 20 раз. Стоимость компании Service Titan, которая производит программное обеспечение для компаний, которые обслуживают дома, оценивается в 9,5 миллиарда долларов; она была основана в Лос-Анджелесе в 2013 году армянскими иммигрантами и на следующий год открыла филиал в Ереване.

Но IT-компании в Армении говорят, что они расширились бы еще больше, если бы у них была возможность.

«Нам нравятся люди, которые работают у нас, но не нравится, что их мало», – сказала Eurasianet.org Мане Геворгян, представитель компании Service Titan в Ереване. Офисные помещения также являются проблемой. «Многие компании с большим штатом сотрудников не могут арендовать помещения, им приходится думать о строительстве собственных офисов, – сказала Геворгян. – Еще одна проблема – система образования, которая не в состоянии обеспечить подготовку достаточного количества квалифицированных кадров, по этой причине компании в Армении испытывают сложности с формированием больших команд».

В 2015 году, чтобы стимулировать развитие отрасли, власти снизили ставку подоходного налога для IT-работников до 10 процентов, в то время как работники других сфер платили 26 процентов и более.

Налоговые льготы способствовали росту сектора.

Доля IT-сектора в общем ВВП Армении выросла с 1,5 процента в 2010 году до 4 процентов в 2021 году, достигнув пика в 7,4 процента в 2018 году. По состоянию на ноябрь 2021 года в IT-секторе было занято 23 039 людей, что на 4 тысячи больше, чем в 2020 году, а в 2014 году их по оценкам было 10 тысяч (и, скорее всего, это заниженный показатель, учитывая количество людей, работающих в секторе неофициально).

«В развитых странах развитие промышленности стимулируют посредством госзакупок, поскольку им позволяет бюджет; есть страны, которые с этой целью повышают уровень образования, а в других странах – посредством налогов, – сказал Eurasianet.org Армен Кочарян, основатель компании VOLO, занимающейся разработкой программного обеспечения. – В Армении именно это и случилось: снижение налога до десяти процентов благотворно повлияло на развитие сектора».

Но хотя сектор и создал новые возможности для определенного круга армян, его влияние на экономику страны в целом стало менее заметным. «Люди на протяжении многих лет говорят о том, что информационные технологии должны иметь привилегированный статус и более значительное присутствие в нашей экономике, но в действительности доля IT в экономике составляет не более четырех процентов», – сказал Eurasianet.org экономист Сурен Парсян. Парсян отметил, что стратегия экономического развития государства на 2021-2026 годы предусматривает увеличение этого показателя до пяти-шести процентов. «Так что на деле сами власти, несмотря на многочисленные разговоры, не нацелены на большее».

Но сторонники IT-индустрии утверждают, что ее ценность трудно измерить. «Ценность Picsart заключается в количестве пользователей и влиянии, которое она оказывает, – сказал Мурадян. – Если Picsart пожелает увеличить информированность общественности по какому-либо вопросу, то эта компания – своего рода цифровой эквивалент Ким Кардашьян, и как это можно оценить?».

Кроме того, высокие зарплаты IT-специалистов так или иначе оказывают влияние и на другие отрасли; тот факт, что данные о зарплатах, как правило, не скрываются, а доходы открыто декларируются, означает, что высокооплачиваемые специалисты могут получить ипотечные кредиты, а это, в свою очередь, способствует развитию сектора элитной недвижимости в стране.

«Это также некоторым образом вынуждает развивать и другие отрасли, – сказал Мурадян. – Например, здравоохранение: IT-специалист может позволить себе лечиться за границей, и таким образом он/она может опосредованно заставить систему совершенствоваться, а деньги останутся в Армении. А если говорить об элитных квартирах, то опять же, кто покупает эти квартиры?».

Однако многие из этих специалистов решают искать свою судьбу за пределами Армении, в частности, в США, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах, где зарплаты выше, а с безопасностью ситуация обстоит намного лучше.

Другие пользуются переходом на удаленный формат работы, набирающий популярность из-за пандемии COVID, и, оставаясь в Армении, неофициально работают на зарубежные технологические компании.

«У хороших специалистов есть два варианта: либо создать свой продукт в Армении и вести бизнес здесь, либо переехать в страну с более высокими зарплатами, – сказал Eurasianet.org Арсен Костандян, соучредитель молодой компании-разработчика программного обеспечения. – Но с началом пандемии COVID появился третий вариант: работать на зарубежные компании удаленно, что сейчас очень популярно. Хорошие специалисты, которые могут это осуществить, зарабатывают большие деньги и не платят налоги».

Работающий в Дубае Мамиконян выразил надежду на возвращение в Армению. «Квартира есть, и я не собираюсь ее продавать, – сказал он. – Я подумываю перевести заработанные здесь деньги в Армению, когда весь этот политический цирк закончится и у нас будет достойное правительство».