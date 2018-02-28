Грузия опасается отмены безвизового режима с Евросоюзом

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Год назад, когда Европейский союз заявил о введении безвизового режима с Грузией, жители этой закавказской страны ликовали. Всем казалось, что Грузия сделала очередной большой шаг к осуществлению своей давней мечты о вступлении в ЕС.

Но теперь грузины беспокоятся, что безвизовый режим находится под угрозой отмены. Некоторые члены Евросоюза жалуются, что слишком много грузинских граждан обращаются за политическим убежищем, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием или занимаются преступной деятельностью в ЕС.

В последнем квартале 2017 года граждане Грузии подали больше прошений о предоставлении убежища, чем граждане любой другой страны бывшего СССР, усугубляя миграционный кризис в Европе. Число прошений только в декабре составило 1465 (более трети из них были поданы в Германии), что почти в три раза больше, чем в том же месяце годом ранее. В целом за год, согласно данным Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища, число ищущих убежища в ЕС грузинских граждан увеличилось на 39 процентов и составило 10465 человек.

Эти цифры – ничто по сравнению с числом беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. Но темпы роста приближаются к установленному Евросоюзом 50-процентному порогу, по достижении которого государство-член ЕС может запустить механизм приостановки безвиза.

Терпение по отношению к Грузии, по-видимому, истощается, особенно в Германии, оказавшейся в эпицентре миграционного кризиса в Европе. В январе Йоахим Штамп, министр интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия, самой густонаселенной области Германии, попросил Берлин пересмотреть визовую политику в отношении Грузии. Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в феврале высказался в том же ключе, предупредив Тбилиси о необходимости замедлить приток просителей убежища из Грузии, чтобы избежать отмены безвизового режима.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе поспешил успокоить граждан своей страны. «Я общался с представителями МВД Германии, Ведомства федерального канцлера Германии и членами Бундестага [...], и пока вопрос о запуске механизма приостановки [безвиза] на повестке дня не стоит», – сказал он журналистам 19 февраля.

Но ситуация может очень быстро измениться. «Миграция – это болезненный вопрос в Европе, и она играет важную роль в электоральной политике, особенно в Германии», – сказал Eurasianet.org Джаба Девдариани, консультант по общественным реформам, следящий за тенденциями в миграционных процессах между Грузией и ЕС.

Чашу весов в ту или иную сторону может склонить то, продолжит ли расти число прошений о предоставлении убежища в этом году. Опыт показывает, что первоначальный всплеск числа прошений продолжается недолго. «Раньше у нас был схожий опыт с балканскими странами. Сначала был всплеск, – сказала Дорота Длуши-Сулига из делегации ЕС в Тбилиси. – Точно так же мы надеемся, что количество заявок из Грузии снизится».

А пока основное бремя ложится на таких членов ЕС, как Германия и Швеция. Малообеспеченных граждан Грузии, как представляется, привлекают в эти страны наличие различных пособий и привилегий, включая бесплатное медицинское обслуживание. «Просителям убежища, с которыми я сталкивался, предоставляли бесплатное лечение самых тяжелых болезней, включая заболевания позвоночника и почек. Они никогда бы не смогли позволить себе такое лечение дома», – сказал Eurasianet.org на условиях анонимности один гражданин Грузии, который часто работает с просителями убежища в Европе.

Кроме того, немецкие официальные лица указывали на то, что грузинские граждане в период рассмотрения их прошений о предоставлении убежища занимаются преступной деятельностью. Это увеличивает шансы на отмену безвиза, т.к., в соответствии с правилами ЕС, государство-член может запустить механизм приостановки «по причине роста числа преступлений, совершаемых гражданами страны-партнера».

В Европе много говорят о грузинских преступниках – от мелких воришек до откровенных бандитов – но реальный масштаб проблемы остается неясным. Согласно данным федеральной полиции, в 2016 году, до введения безвиза, в качестве подозреваемых в совершении преступлений в Германии были зарегистрированы свыше 6450 граждан Грузии. Хотя данное число составляет всего 1,1 процента общего числа мигрантов, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, оно также является самым высоким среди стран бывшего СССР, за исключением России, гораздо более крупной страны (10398 зарегистрированных подозреваемых, или 1,7 процента от общего числа). В то же время, эти цифры не идут ни в какое сравнение с числом граждан таких стран, как Турция (почти 70 тысяч, или 11,3 процента), Сирия (чуть более 39 тысяч, или 6,3 процента) и Албания (14 280 человек, или 2,3 процента).

Данных за 2017 год пока нет. «Пока у нас нет статистических сигналов о более высоком риске или непосредственной угрозе со стороны грузинских преступников», – сообщила по электронной почте официальный представитель МИД Германии Аннегрет Корфф.

Власти Грузии пообещали в этом месяце разработать новые меры по сдерживанию оттока просителей убежища и преступников. Новый закон ужесточит процедуры изменения имени, что затруднит для депортированных из Евросоюза граждан Грузии процесс въезда в ЕС по новому паспорту с другим именем.

В разговорах с Eurasianet.org официальные лица ЕС приветствовали планы Грузии и назвали сотрудничество с грузинской полицией и должностными лицами МИДа «образцовым». Они добавили, что страны-члены ЕС должны пересмотреть свои собственные иммиграционные правила, если они хотят сократить число искателей убежища.

Например, Германия не считает Грузию безопасной страной для своих граждан. Поэтому заявления о предоставлении убежища гражданам Грузии рассматриваются серьезнейшим образом. Между тем, Франция, некогда также являвшаяся излюбленной страной для искателей убежища из Грузии, добавила Грузию в свой список безопасных стран в 2013 году. За этим последовал рост отказов в предоставлении убежища.

Пока Грузии необходимо успокоить только Германию, т.к. ни одна из других стран ЕС открыто не жаловалась. Но даже если показатели продолжат ухудшаться, отмена безвиза вряд ли произойдет незамедлительно. «Механизм отмены [безвиза] не является автоматическим», – сказал один чиновник ЕС, добавив, что любые изменения, вероятно, займут много времени и потребуют немалого выкручивания рук Брюсселе.