Россия-США: В чем разница между российскими и американскими СМИ?

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В последнее время в США в поле зрения критиков попали как российские, так и американские СМИ. Президент Дональд Трамп называет журналистов «врагами американского народа», отметает факты как «фейковые новости» и призывает своих сторонников не верить четвертой власти. Что касается России, американцы видят неприкрыто авторитарную систему, изрыгающую не ограниченную системой сдержек и противовесов пропаганду.

На днях защитники обеих систем выступили на мероприятии, организованном в Гарвардском университете.

Софи Шеварднадзе, ведущая российской государственной пропагандистской сети RT, заявила, что «неверно и несправедливо говорить, что в России нет свободной прессы». Приведя в качестве примеров «Эхо Москвы» и «Дождь», она сказала, что ситуация не так плачевна, как часто утверждается на Западе. Российские СМИ, на ее взгляд, отличаются от американских тем, что исторически первые занимались не только расследованиями и репортажами, но также проповедовали. «В России журналист – больше чем просто журналист. Люди часто ожидают от журналистов выражения моральной оценки и субъективных эмоций касательно определенного события», – сказала она. По ее словам, российские СМИ, как и Путин, часто удовлетворяют желания общества. «Несмотря на то, что думают на Западе, консервативная повестка Путина является органичным ответом на чаяния народа», – добавила она.

Шеварднадзе почти не касалась RT, своего вызывающего полемику работодателя, но заявила, что российские СМИ в значительной степени действуют в ответ на действия американской прессы.

С точки зрения обычных россиян, по ее словам, освещение американскими СМИ событий в России носит крайне несправедливый характер. «Они смотрят на американскую прессу и недоумевают, почему, например, авторитарные Китай и Саудовская Аравия, где женщин забивают камнями на людях, совсем не подвергаются критике, а Россию преподносят как самую отсталую страну в мире. Почему? Нет причин для подобных двойных стандартов. Наша демократия несовершенна, но мы намного лучше других – вот что думают люди [в России]».

Мэтью Баум, преподаватель по международным коммуникациям в Школе государственного управления им. Джона Кеннеди при Гарвардском университете, заявил, что американские СМИ доказали свою стойкость перед лицом нападок со стороны Трампа и не понесли урона как их коллеги, работающие при авторитарно настроенных лидерах в других странах.

По словам Баума, парадокс современной американской журналистики заключается в том, что хотя американские СМИ упустили приход к власти неопытного кандидата Трампа, сразу после вступления его в должность они все-таки приняли на себя функции механизма, следящего за соблюдением Белым домом правил, указывая на крайние политические инициативы администрации и примеры сомнительного с юридической или этической точки зрения поведения. «Этот парадокс можно объяснить двумя факторами: традиционными журналистскими ценностями и устоявшейся практикой новостных СМИ, а также Первой поправкой», – сказал он.

«Защита журналистов от репрессий является краеугольным камнем демократии, – добавил в заключение Баум. – Сравните это с другими странами, такими как Турция, Китай и Филиппины, где журналистов бросают за решетку или убивают, или где прессу в значительной степени ограничивают, как в России».

Отвечая на вопрос о вероятности развития свободной прессы и демократии в России, Шеварднадзе ответила избитой банальностью. «Демократию нельзя навязывать сверху. Демократия – это то, как человек видит и чувствует жизнь. С этим рождаются. В огромной стране как Россия, где историческое наследие и культурные особенности влияют на то, как люди смотрят на вещи, на это уйдет время».