Россия: Как студенты из Перми вышли на мировой рынок робототехники

Трое студентов пермского Политеха собрали первого робота в гараже с протекающей крышей, который затем рекламировал цветочный магазин со словами: «Кто розы покупает, тот весь день благоухает». Через несколько лет их начинание превратилось в компанию «Промобот», в которой работают 50 человек и еще 450 сотрудников обслуживают роботов за границей.

Созданные компанией роботы покупали клиенты из 14 стран, включая Испанию, Турцию, Китай и ОАЭ. В России андроиды «Промобота» стоят в структурах Сбербанка, розничной продуктовой сети «Лента» и офисах строительных компаний в ряде городов.

Сейчас компания устремилась на рынок США. В ближайшие пять лет изобретатели надеются расширить спектр экспортных направлений и увеличить выручку в 10 раз. Для того чтобы это стало возможным, «Промобот» ищет инвесторов, в том числе за пределами России.

Откуда взялась идея

Студент Пермского национального исследовательского политехнического университета Олег Кивокурцев в 2012 году обратил внимание на то, что каждый пятый пылесос в Европе, по сути, был роботом. В то время, учась на инженера-конструктора, он рассматривал перспективные индустрии для дальнейшего трудоустройства. Выпускники пермского Политеха обычно работают на местном предприятии «Авиадвигатель» или в военной промышленности, но Кивокурцеву хотелось заниматься чем-то более интересным, чем просто работать на заводе.

«Осознав, что европейские пылесосы начинали работать самостоятельно, я пришел к выводу, что люди готовы к таким решениям, и им нужно было предложить что-то новое, – говорит Кивокурцев. – Но проблема была в том, что для создания робота нужны специалисты разных отраслей. Помимо инженеров-конструкторов, нужны были специалисты в области электроники и программирования».

В итоге Кивокурцев познакомился с Игорем Еремеевым, который в тот момент учился на кафедре автоматики и телемеханики и тоже интересовался робототехникой, а также привлек своего одногруппника, лучшего конструктора на курсе Максима Утева. «Втроем начали заниматься робототехникой. Было много разных идей, начали с робота-снегоуборщика», – добавляет Кивокурцев. Сделали, выложили несколько роликов на YouTube и продали первый экземпляр покупателю из Чехии за $3 тыс.

Гараж с протекающей крышей

Через несколько месяцев после этого молодые изобретатели познакомились с пермским бизнесменом Алексеем Южаковым, который в тот момент занимался вложениями в области «умных» домов и автоматизации. «Мы предложили ему нашего снегоуборщика в его умные дома, а он обещал подумать», – рассказывает Кивокурцев. Однако через некоторое время Южаков, который посещал много технически направленных выставок в Европе и Америке и ориентировался в тогдашних перспективах, предложил делать антропоморфных (человекоподобных) роботов, которые могут разговаривать с людьми, распознавать речь и лица. «Договорились, что с нас прототип, с него – 300 тыс. рублей».

Ребята арендовали гараж на краю города, закупили оборудование, начали работать. С нуля пытались осваивать технологию производства пластика, другие технические решения. «Много чего не получалось. Бывало, в гараже крыша протекала, приходим – все компьютеры в воде», – делится воспоминаниями Кивокурцев. Через 4 месяца первый прототип был готов: «Он мог в простом варианте отвечать на вопросы, распознавать лица».

Робота решили обкатывать в местном супермаркете. Инвестор Южаков среди прочего занимался выращиванием цветов, говорит Кивокурцев, поэтому ребятам удалось договориться о рекламе цветочного магазина: «Два дня робот раздавал цветы в супермаркете, выдавал шутки типа «Кто розы покупает, тот весь день благоухает» или «Ты почему такой грустный? Купи розочку!» Людям очень нравилось, продажи магазина выросли на 300%. Алексей начал предлагать робота в бизнес-центры, торговые центры, строительные фирмы, гостиницы. Через несколько месяцев уже было 10 заказов.

Как «Промобот» получил известность

Через некоторое время создатели робота заявились на участие в конкурсе GenerationS, который проводит государственная «Российская венчурная компания», и выиграли в номинации «Лучший индустриальный стартап России». «О нас сразу начали говорить в СМИ, показывать по телевизору. Мы стали получать письма со всей России. К 2015 году у нас уже была вторая, улучшенная версия робота, и в связи с массовым вниманием к нашей продукции мы, наконец, ышли на серьезные объемы. Если в 2013-2014 годах мы продали 22 робота, то в 2015-м – около 70», – говорит Кивокурцев.

К тому моменту у ребят уже была компания под названием «Промобот», которая переехала из гаража в нормальный офис – на территорию бывшего лакокрасочного завода, где и находится до сих пор.

(Фото: «Промобот»)

Компания продолжала учувствовать в различных конкурсах, в том числе Startup Village, который проводит государственный фонд «Сколково». Благодаря этому создателям робота удалось познакомиться со старшим советником президента фонда «Сколково», гражданином Финляндии Пекка Вильякайнен, который предложил им съездить на конкурс стартапов Slush, который ежегодно проходит в Хельсинки. По словам Кивокурцева, на него заявились 15 тыс. компаний со всего мира, но отобрали всего 100.

«Нам посчастливилось попасть в эту сотню. В конкурсе мы проиграли, однако впервые о нас начали писать европейские, зарубежные СМИ», – рассказывает он. Вдобавок в 2016 году Кивокурцев попал в англоязычный рейтинг журнала Forbes «30 under 30», включающий в себя 30 молодых людей в каждой из 10 сфер, включая промышленность.

Первый робот для бизнеса

«Мы снова получили новый интерес с компании. В итоге 2016 год начался дико. Нам звонили, писали, мол, хотим вашу продукцию. Наш робот к тому моменту мог общаться, давать консультации, двигать руками и головой, перемещаться без столкновений. Но клиенты хотели большего – чтобы он мог регистрировать посетителей, заключать договоры, и так далее, поэтому тогда мы впервые задумались о создании новой, третьей версии», – говорит Кивокурцев.

К концу 2016 года «Промобот» выпустил эту третью версию. Впервые в нем появилась открытая программная архитектура, которая позволяла встраивать робота в различные системы – учета товаров, банковского обслуживания, считывания штрихкодов: «Робот мог фактически заключать договор. Клиент просто показывал ему паспорт, договор печатался на принтере, и человеку оставалось просто поставить подпись. В 2017 году мы начали продавать два вида робота – одного для развлекательных целей, другого – для бизнес-задач».

Создатели «Промобота» в 2017 году начали осваивать экспорт. Роботов покупали клиенты из Испании, Турции, Южной Америки, Китая, Казахстана, Туркменистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Латвии. К концу года было 14 стран и около 40 сервисных центров, включая Россию. По итогам 2016 года «Промобот» продал 85 роботов, в 2017 – около 100 роботов, средняя стоимость каждого составляет $15 тыс. Выручка, таким образом, за прошлый год составила $1,5 млн (84 млн рублей).

Роботы «Промобота» сегодня стоят в структурах Сбербанка (в отделениях банка и в негосударственном пенсионном фонде), в розничной продуктовой сети «Лента», в офисах строительных компаний в Москве, Петербурге, Мурманске, Перми, Пскове, Казани и других городах.



(Фото: «Промобот»)

Планы на будущее

В ближайшее время создатели «Промобота» хотят открыть полноценное представительство в США – в городе Филадельфия – и расширяться на этом рынке. Сейчас у «Промобота» есть только небольшие представительства в штатах Майами, Луизиана и Неварк. «Параллельно будем продолжать вести разработки, улучшать нашу продукцию, проводить исследования в области искусственного интеллекта, нейросетей, систем распознавания речи и лиц. Российский рынок также не будем отпускать, будем продвигаться и на нем», – говорит Кивокурцев.

Для развития, помимо выручки, «Промобот» будет искать инвестиционные фонды, которые взамен на денежные вложения смогут получить долю в компании. По аналогичной схеме в состав совладельцев несколько лет назад вошел пока единственный такой фонд – российский Фонд развития интернет-инициатив, предоставивший $2,5 млн. «В данный момент мы ведем переговоры с зарубежными фондами, в том числе с одним американским», – утверждает он.

Через пять лет, по прогнозу Кивокурцева, продукция «Промобота» будет использоваться «во всех самых прогрессивных странах, практически на каждом континенте». Выручка должна будет вырасти в 10 раз.

Проблемы в развитии

Самая большая проблема, которая мешает «Промоботу» развиваться – организация сервис-центров за границей. «Робот – очень сложный продукт и требует особого подхода. Если этот подход нарушен, нужно вмешиваться немедленно», – говорит Кивокурцев.

Вторая проблема, по словам Кивокурцева, это запрет на отправку авиасообщением литий-ионных аккумуляторов. «Это те самые аккумуляторы, которые некоторое время назад взрывались в телефонах Samsung. Хотя такие аккумуляторы быстро заряжаются и долго работают, поэтому используются в ноутбуках, квадракоптерах. Каждый раз, когда мы поставляем аккумулятор за границу, нам приходится искать в этой стране производителя, который сделает для нас аккумулятор», – поясняет он.

Конкуренция Кивокурцева не пугает. По его словам, есть только два больших конкурента — роботы Pepper компании SoftBank Robotics (японская компания французского происхождения) и Sanbot компании Qihan Technology (Китай). Роботов Pepper поначалу делали для дома, но затем поняли, что их надо продвигать на рынок B2B, говорит Кивокурцев: «В результате он не совсем пригоден оказался для этих целей. Недавно одного такого робота «уволили» из магазина в Шотландии. У робота спрашивали: «Где пиво?», в ответ на что он предлагал обняться».

Китайский Sanbot, по оценке Кивокурцева, также изначально не был удобен для бизнеса. Поскольку он был низкий, людям приходилось садиться на корточки. Тогда китайская компания разработала вторую модель – для гостиниц: «В итоге робот может возить багаж, и все». Наконец, в России фирма Alfa Robotics делает роботов Kiki, однако, как говорит Кивокурцев, этими роботами управляет человек. «Так что его используют, как правило, в развлекательных целях, на условиях аренды», – утверждает он.

Что касается специфики развития бизнеса в России – разнообразные бюрократические сложности, риск вымогательства денег или каких-либо других криминальных проявлений – руководителям «Промобота», по словам Кивокурцева, не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. «С одной стороны, мы очень важны для российских государственных фондов. Вот, в России ничего не создается, а Илон Маск отправляет автомобиль Tesla в космос, зато в России делают крутых роботов, – рассуждает он. – Всем выгодно, чтобы мы были. С другой стороны, мы очень медийная компания, и все понимают, что если вдруг что, будет мгновенная огласка».

Распространение продукции, как убежден Кивокурцев, затормаживается некоторой неготовностью людей к присутствию роботов. В России роботы, во многом, в диковинку: на 10 тысяч работников в РФ приходится всего 1 робот, что в сотни раз меньше, чем, например, в Южной Корее или США. «Мы с этим боремся, как можем, – добавляет в заключение Кивокурцев. – Люди должны понять, что когда мы видим в фильмах роботов, которые ходят вокруг нас, помогают нам, – это уже и есть реальность. Необходимо вложить в голову людям эту парадигму, только после этого откроется доступ к широкому рынку. Люди должны понять, что роботы – доступны и полезны».