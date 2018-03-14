Россия: Народ хочет перемен, но негативно относится к реформам и нововведениям

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. На фоне предстоящих президентских выборов опрос населения выявил парадоксальное отношение абсолютного большинства россиян к социально-экономическому будущему страны: они хотят перемен, но в целом негативно относятся к значительным реформам и нововведениям.

Опубликованные недавно результаты общенационального опроса, проведенного Московским центром Карнеги и независимой российской исследовательской организацией Левада-Центр, показали, что большинство россиян не ассоциируют перемены с модернизацией. Вместо этого концепция перемен ассоциируется с улучшением уровня жизни. Это частично объясняет, почему электорат, который не устраивает сложившийся статус-кво, в своем подавляющем большинстве способен поддержать переизбрание действующего лидера Владимира Путина, за которым закрепилась репутация человека, ратующего за сохранения существующего порядка.



«Основная идея Путина сейчас – это самосохранение, – сказал Андрей Колесников, старший научный сотрудник Центра Карнеги в Москве, во время проведенной недавно презентации результатов опроса в Институте Гарримана при Колумбийском университете в Нью-Йорке. Колесников является соавтором доклада о результатах опроса, подготовленного им совместно с Денисом Волковым, социологом и экспертом Левада-Центра.



Согласно результатам проведенного Центром Карнеги и Левада-Центром опроса, 83 процента респондентов высказались за перемены – 42 процента поддержали идею всеобъемлющих преобразований, а еще 41 процент выступили за постепенные перемены.



Вопреки бытующему мнению, что наиболее решительными сторонниками всеобъемлющих реформ в России являются молодые люди, результаты опроса показали, что на самом деле таковыми оказались россияне более старшего поколения. Согласно анализу Колесникова и Волкова, самым ярым сторонникам пересмотра существующего статус-кво, как правило, 55 лет или больше, они бедны, менее образованы и живут в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек.



«Под переменами эти люди едва ли понимают либерализацию экономики, – говорится в докладе. – Они просто хотят жить лучше. Ирония в том, что как раз эти люди в меньшей степени подготовлены к тому, чтобы понимать механизмы, способные привести к улучшению ситуации. Нам представляется, что данная группа может стать особенно удобной мишенью для популистов любых мастей».

Сторонниками постепенных перемен, согласно выводам доклада, как правило, являются представители урбанизированного среднего класса. «Среди сторонников незначительных перемен … много адептов Владимира Путина и существующего политического порядка, граждан с высшим образованием, высоким потребительским статусом, – отмечается в докладе. – По большому счету их жизнь удалась. В ней немало недостатков, и их надо исправлять, но серьезная ломка устоев может усугубить неопределенность и тем самым негативно сказаться на уровне благосостояния. Если именно им предложить рациональную дорожную карту нерадикальных реформ, они ее, судя по нашему исследованию, поддержат».

Согласно выводам доклада, москвичи составляют уникальную группу населения. «Предпочтение постепенных и незначительных изменений сочетается здесь со стойкими либеральными взглядами на содержание реформ. Именно в Москве сосредоточены те, кто считает необходимыми такие радикальные политические меры, как проведение судебной реформы, обеспечение свободных выборов и свободы СМИ и др. … Тем не менее, и среди москвичей

немало сторонников государственного регулирования экономики».



Опрос также выявил и другие противоречия. Например, в ответ на вопрос, кто хочет перемен, 10 процентов респондентов ответили «Путин и его окружение», а еще 18 процентов – «предприниматели». В то же время на вопрос о том, кто является противником перемен, 15 процентов назвали «Путина и его окружение», а еще семь процентов – «предпринимателей».



Также, хотя россияне скептически относятся к необходимости модернизации, почти две трети респондентов отметили, что готовы приспособиться к новым технологиям и приобрести новые навыки.

Колесников сказал во время своего выступления в Институте Гарримана, что в качестве движущей силы для осуществления перемен россияне рассматривают государство, а не рыночные механизмы или отдельные личности. «Они хотят активного вмешательства государства», – отметил он.



Исторические события последних десятилетий являются основным фактором, определяющим негативное отношение к реформам. В общественном сознании глубоко закрепились неприятные воспоминания о злополучной либерализации, проводившейся лидерами советской эпохи Никитой Хрущевым и Михаилом Горбачевым. Первый президент постсоветской России Борис Ельцин также широко ассоциируется со временем экономических неурядиц.

«Устойчивый миф о том, что эти лидеры [Хрущев, Горбачев и Ельцин] всегда все разваливали, прочно укоренился в массовом сознании, как и мифология, описывающая 1990-е годы в России как

время хаоса», – добавляют авторы доклада.

В то же время, судя по всему, россияне в некоторых вопросах страдают коллективной амнезией. Как сказал участник исследования, проведенного Центром Карнеги и Левада-Центром, «если брать коммунизм, это просто нельзя даже сравнивать, просто забыли, что ли, как машину нельзя было купить, за границу нельзя было поехать?».