Россия: Бизнесмен продвигает экологичные решения в одном из самых грязных секторов

Московский бизнесмен Денис Кодратьев построил первый в России завод по выпуску из макулатуры упаковочной продукции для продуктов питания и бытовой техники, которая быстро разлагается и может быть переработана множество раз.

Бизнес-модель предприятия Кодратьева основана на принципе устойчивого развития, при котором улучшаются условия жизни человека, а воздействие на экологию остаётся в пределах способности природы к восстановлению, чтобы сохранить здоровую среду обитания для будущих поколений.

Предприниматель прошел многолетний путь, в котором пытался наладить производство и был вынужден убеждать клиентов в необходимости отказа от привычных полимерных упаковок в пользу экологичных. Стандартные пластиковые упаковки из полистирола утилизируются путем сжигания, при котором выделяется яд диоксин. Кроме того, упаковочная продукция является значительным фактором пластикового загрязнения – одной из острейших экологических проблем. В США и Европе в последние десятилетия активно распространяются запреты и ограничения на использование полистирола, однако Россия уступает им в этой борьбе за экологию.

Как все начиналось

Денис Кондратьев, изучив в 2005 году мировые тенденции, пришел к выводу, что в ближайшее время будет процветать идея устойчивого развития (sustainable development).

Будучи сторонником этой идеи, Кондратьев решил тогда вложить деньги в строительство первого в России завода по производству изделий и упаковки из пульперкартона, который делается из макулатуры и быстро разлагается. Уже тогда, по его наблюдениям, мир переходил от полимерных упаковок к биоразлагаемым. К тому же, на всем постсоветском пространстве никто не выпускал широкий ассортимент таких изделий, и лишь некоторые предприятия изготавливали упаковку для яиц и держатели под стаканы.

Упаковочные изделия в России в основном производились из вспененного полистирола – упаковки для продуктов, подложки для овощей, фруктов, сыра и нарезанных колбас, полуфабрикатов и т. д. Этот материал нельзя переработать и единственный способ его утилизации – сжигание, при котором выделяется яд диоксин. В свою очередь, пульперкартон безвреден и может быть переработан более 30 раз, говорит Кондратьев. В мире регулярно появляются ограничения и запреты на использование полистирола, например, в строительстве в Германии, в сфере производства пластиковой посуды в США. Похожие запреты есть во Франции, Китае, Канаде, Индии, Тайване, Гаити и на Филиппинах.

Одним из крупнейших игроков на рынке пульперкартона, по словам Кондратьева, в середине 2000-х считалось российское подразделение финского производителя упаковки для общественного питания Huhtamaki. «Раз нет игроков с широким ассортиментом, значит, нет и конкурентной среды. Главное, преодолеть скрытый спрос [за счет соответствующего предложения] и [тем самым] завоевать доверие рынка», – решил Денис Кондратьев, поставив цель стать лидером нового рынка в России и повторить историю успеха глобальных игроков – таких, как финская компания Huhtamaki и американская Hartmann.

Многолетний путь

Для своего проекта предприниматель вместе с партнерами купил в середине 2000-х годов Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод («СОЭМЗ»), расположенный в городе Солнечногорск Московской области. В тот момент предприятие было недостроем времен СССР. На участке 2,4 га была только котельная и железнодорожный путь. Ранее у бизнесмена уже был предпринимательский опыт. В 2000 году он создал сборщика макулатуры «Бридж-трейдинг», которого впоследствии продал компании SFT Group, являющейся сегодня одним из крупнейших в России производителей упаковки.

От покупки завода до запуска первой очереди производства прошло 7 лет. За это время Кодратьев построил цех, закупил оборудование, оформил необходимые документы и наладил схему сбыта первой продукции. По его словам, одной из самых сложных проблем, на решение которой ушло несколько лет, была неготовность рынка переходить с привычного полистирола на упаковку из пульперкартона, тем более что у них была одинаковая цена. Так что несколько лет ушло только на убеждения потенциальных клиентов.

К 2011 году, когда, наконец, запустилась первая линия завода, общие инвестиции (с учетом покупки предприятия) составили $6 млн собственных средств. В первый год работы завод произвел около 300 тонн изделий, среди которых уголки для упаковки компьютеров и лотки для овощей.

Чертежи изделий компания разрабатывала собственными силами, так как перенять опыт было не у кого, говорит Кондратьев. Сегодня «СОЭМЗ» имеет свою лабораторию, в которой сканируется товар, создается цифровая трехмерная модель упаковки, затем – 3D-печать и согласование с заказчиком прототипа изделия.

В 2017 году «СОЭМЗ» выпустил более 2 тыс. тонн различных изделий – 50 видов продукции, 80 форм различных изделий. Это подносы, держатели для больших стаканов и супниц, упаковочные решения для бытовой техники и оргтехники, медицинское судно для больниц. По данным системы Kartoteka.ru, выручка компании выросла с 6,8 млн в 2011 году до 85,2 млн в 2016-м. По словам Кондратьева, в 2017 году она увеличилась до 150 млн. Хотя отметим, что почти в каждом году предприятие работало в убыток, размер которого колебался в пределах 16-22 млн.

К лету 2018 года «СОЭМЗ» планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь производства (строительство ведется за счет заемных денег), в результате чего мощности вырастут в три раза, до 6 тыс. тонн в год. В 2019 году завод планирует выйти на безубыточность. В будущих планах – строительство третьей очереди. По расчетам Кондратьева, к 2021 году завод должен будет увеличить выручку до 800 млн рублей, и в перспективе стать лидером рынка изделий и упаковки из пульперкартона в России, странах Евразийского экономического союза и на Ближнем Востоке.

В чем новизна

Помимо экологичности продукции завода, у нее есть несколько других свойств, которые отличают ее от аналогов. В 2014-2015 годах «СОЭМЗ» предложил рынку альтернативу пенопластовым ложементам для бытовой техники – картонные уголки. Разработка «СОЭМЗ» позволила сократить площадь для хранения товара наполовину: ложементы из пульперкартона укладываются внутрь друг друга, в то время как пенопласт – один на другой. В результате сокращаются объемы упаковки, появляется экономия на транспортировке.

Чуть позже компания разработала для агрохолдингов, выращивающих салаты (растения), специальную упаковку со вставкой на 15 горшков. Благодаря ей сельхозпредприятия смогли изменить в теплицах систему сбора урожая, сделав ее практически автоматизированной, утверждает Кондратьев. Новая упаковка стала компактней на 20% (раньше пять машин доставляли определенную партию салатов в магазин, теперь четыре). Кроме того, внутри упаковки нет острых частей, как в стандартных аналогах, благодаря чему салат не травмируется, а срок его реализации в магазине увеличивается на 3-4 дня. За эту разработку предприятие в 2017 году в Вене получило премию за инновации в упаковочной отрасли от японского объединения World Packaging Organisation («Всемирная организация производителей упаковки») в категории Point of Sales («Точка продаж»).

Проблемы в развитии

Основное препятствие для развития – дефицит сырья. В России ежегодно образуется 10-12 млн. тонн макулатуры, из которой перерабатывается лишь 3,3 млн. тонн в связи с низким объемом сбора, хотя мощности в стране способны перерабатывать 4,15 млн. тонн в год.

Сбор сырья, по мнению членов Лиги переработчиков макулатуры, тормозится налоговым законодательством. Дело в том, что физлицо, сдающее макулатуру, обязано заплатить 13-процентный налог на доход, полученный от сдачи. В Госдуме сейчас рассматривается законопроект об отмене НДФЛ с продажи бытовой макулатуры, в феврале думский комитет по бюджету и налогам порекомендовал депутатам принять это документ.

Принятие поправок позволит «уменьшить количество твердых бытовых отходов и значительно сократить бюджетные расходы на их захоронение, существенно повысит собираемость макулатуры, не прибегая к дополнительным расходам бюджетов всех уровней, а также снизит потребление древесины в процессе производства бумажных изделий, что окажет комплексное благоприятное воздействие на экологическую ситуацию», считают в Лиге переработчиков макулатуры.