Россия: Жители Москвы создали «народную почту»

Двое москвичей создали «народную почту» в качестве альтернативы государственной «Почте России» и частным транспортным компаниям. Сервис «Tuda? Tuda!» соединяет людей, которым нужно отправить или получить посылку, с путешественниками, готовыми на деньги заказчика выполнить эту доставку.

Пользователи сервиса помогают друг другу привезти в Россию редкие лекарства, продукты, которые сейчас не продаются в стране, забытые в отелях вещи или отправить за границу какую-либо посылку.

Как родилась идея

Около пяти лет назад жителям Москвы Артуру Хачатряну и Максиму Сатлеру необходимо было отправить DVD-диск в США. «Я приехал в аэропорт к рейсу на Нью-Йорк, чтобы попросить кого-то из пассажиров взять диск с собой. Все отказывали, и после долгих поисков и уговоров одна девушка взялась передать диск за $100. Получилось очень дорого и сложно», – рассказал Хачатрян.

Ребята решили отправлять диск самостоятельно по нескольким причинам. Отправка «Почтой России» была бы долгой, и сохранность хрупкого груза при использовании государственной почты не гарантирована.

Помимо «Почты России», на рынке есть специализированные транспортные компании, однако, по мнению основателей сервиса, они дорого просят за свои услуги и к тому же перевозят не все виды товаров. Наконец, в пользу самостоятельной отправки диска в США играл тот факт, что Артуру Хачатряну раньше уже приходилось искать людей в аэропорту или на вокзале для передачи посылок родственникам в Армению и Нижний Новгород.

Так родилась идея сервиса «Tuda? Tuda!», который связывает людей, желающих передать посылку или заказать товар, с теми, кто готов это сделать – путешественниками или людьми, которые много ездят по работе. Пользователи оставляют заявки на отправку или доставку товара, а путешественники выкладывают свой маршрут. Так они и находят друг друга.

Отличие сервиса от государственной почты и транспортных фирм состоит также в том, что через него можно отправить те товары, которые невозможно отправить существующими способами.

«Часто пользователи просят что-то купить за границей – редкие лекарства, продукты, которых сейчас не продаются в России, например, вино или сыр, или привезти забытую в отеле вещь. Такую услугу не возьмется оказать ни одна транспортная компания», – объясняет Артур Хачатрян.

Сервис запустили весной 2013 года. На тот момент Максим Сатлер занимался программированием и созданием сайтов, а Артур Хачатрян торговал спортивными добавками. На создание первой версии сайта, которым занимался Максим, ушло около четырех месяцев. На старте проекта сами, вручную, искали исполнителей первых заявок – ходили по вокзалам, договаривались с путешественниками, привлекали курьеров.

«Первые пользователи, которые оставляли заявки на передачу посылки, обязательно должны были найти исполнителя, от этого зависела судьба проекта», – объясняют его основатели.

Проект пока не приносит прибыли, но окупается

Основатели сервиса называют его социальной сетью, где люди просто помогают друг другу, а заодно могут немного подзаработать. Сейчас на сайте зарегистрировано 50 тыс. пользователей, сервис помогает доставлять около 1,5 тыс. посылок в месяц. Сам сервис не берет денег за регистрацию или процент со сделки.

Люди сами договариваются о стоимости и оговаривают детали. А иногда в качестве оплаты пользователи предлагают друг другу иные виды вознаграждения – встретить человека в аэропорту и подвезти, предоставить жилье или оказать какую-либо профессиональную помощь.

Выручка проекта складывается из рекламы коммерческих перевозчиков, которые предлагают пользователям сайта свои услуги. Размер выручки основатели сервиса не называют. «Мы ограничиваем присутствие коммерческих компаний, чтобы не исказить первоначальную идею «народной почты», – говорит Артур. – Сейчас сервис является вполне самоокупаемым проектом. Но, конечно, хотелось бы его лучше монетизировать».

Расходов практически нет: нет офиса или штатных сотрудников. Для работы привлекаются люди, занятые в других областях. Это программист, smm-специалист, контент-менеджер для работы с пользователями сервиса, бухгалтер и юрист. Помимо основной работы в других компаниях Артура и Максима, они занимаются «народной почтой».

Поиск инвесторов

За 5 лет Хачатрян и Сатлер вложили в проект около 3 млн рублей. «Хотя основные инвестиции – это собственное время, – говорит Артур. – Мы много делали сами». Для дальнейшего развития, по оценке Хачатряна, необходимо около $3 млн. В частности, $100-150 тыс. необходимо на внедрение систем безопасности, платежей между пользователями и на создание мобильного приложения.

Проблемы безопасности – один из главных поводов для критики, которая исходит от потенциальных пользователей, говорит Хачатрян. Опасения есть и у отправителя, и у исполнителя: нет ли в посылке запрещенных предметов, будет ли она доставлена и будет ли оплачена услуга. Сейчас на сайте есть лишь частичная верификация – регистрация через соцсети, рекомендации по выбору исполнителя, рейтинги и отзывы, типовой договор между заказчиком и исполнителем. По словам основателей проекта, за пять лет работы были единичные случаи неисполнения обязательств одной из сторон.

Решить проблемы безопасности предполагается с помощью обязательного указания паспортных данных при регистрации и введения системы расчетов на сайте: средства, предназначенные исполнителю, будут блокироваться на счету заказчика и передаваться после доставки товара. В этом случае будет логично ввести процент со сделки в пользу сервиса, что позволит коммерциализировать проект, говорит Хачатрян. Наконец, создание мобильного приложения позволило бы распределять между пользователями заявки в зависимости от их текущего местоположения.

Все остальные деньги ($2,85-2,9 млн) основатели сервиса хотели бы направить «на раскрутку». По словам Хачатряна, нужна большая маркетинговая компания для того, чтобы о сервисе узнали и он стал действительно массовым. Это позволило бы привлечь больше людей и значительно расширить географию «народной почты». Сейчас основные перемещения происходят между городами-миллионниками в России, а также за границу (в европейские столицы и крупные города США).

Несколько инвесторов, которых основатели проекта не назвали, интересовались проектом, но договориться с ними не удалось: «Они хотели переосмыслить нашу идею, превратив «народную почту» в подобие интернет-магазина, мы к этому не готовы».

Сейчас Артур Хачатрян уже не торгует спортивным питанием. Он открыл в Москве кофейню и компанию, которая занимается фермерскими продуктами. Но идею развития своего сервиса партнеры не бросают. «За сервисами, где обычные люди помогают друг другу, – будущее», – уверены они.