Россия: Экономика продолжит пробуксовывать после переизбрания Путина

Комментарий



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НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. В течение двух месяцев между переизбранием 18 марта и оглашением состава нового правительства в середине мая российскому президенту придется рассмотреть три очень отличающиеся друг от друга плана развития экономики. Ему нужно будет провести минимум реформ, чтобы задобрить общественность, но не слишком много, чтобы не вызвать раздражение силовых и бизнес-элит, наживающихся благодаря коррупции и доступу к кормушке.

После выборов россияне хотели бы увидеть большие перемены именно в экономической сфере. Согласно опросам населения, народ ожидает принятия мер касательно роста бедности, падения реальных доходов и сокращения ассигнований на здравоохранение и образование.

К разработке плана развития экономики Путин привлек чиновников, находящихся очень далеко друг от друга с точки зрения идеологии.

Бывший министр финансов Алексей Кудрин – наиболее знакомый западному финансовому сообществу человек – является сторонником классических либеральных идей и традиционной монетарной политики. Согласно плану Кудрина, основные положения которого были обнародованы в мае 2017 года, главной причиной пробуксовывания экономики являются чрезмерное вмешательство государства в экономику и малоэффективность инвестиций государства в социальную сферу. Он предлагает сократить размер и вмешательство правительства, урезать ассигнования на оборону, увеличить финансирование здравоохранения и образования с целью развития человеческого капитала, повысить траты на строительство транспортной инфраструктуры, снизить инфляцию и дефицит бюджета, сократить число государственных служащих и поднять пенсионный возраст. Для блага будущих поколений, Кудрин предлагает немного «подвинуть» интересы влиятельных элит в военно-промышленном комплексе, силовых ведомствах и большом бизнесе.

На другом конце идеологического спектра находится план Бориса Титова, уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей, и Сергея Глазьева, советника президента по евразийской интеграции. Кудрин считает проблемой чрезмерный размер и влияние правительства, а Титов и Глазьев наоборот полагают, что нынешние проблемы можно решить только благодаря активному вмешательству властей. Они ратуют за масштабные государственные программы стимулирования экономики, ослабление монетарной политики, активное вмешательство правительства и субсидирование властями продуктового и лекарственного секторов, и снижение налогов и сборов для экспортеров. Они напрямую противостоят Минфину, Минэкономразвития, Центробанку и мейнстримовским экономистам.

Где-то посередине находится план правительства. Согласно этому плану, представленному Путину в апреле 2017 года министром экономического развития Максимом Орешкиным, более быстрому росту экономики препятствуют низкая производительность труда и недостаток политической стабильности. Будучи человеком, несущим прямую ответственность за рост ВВП страны, Орешник предлагает придерживаться нынешнего курса и позволить действующей стратегии, включая импортозамещение, подстегнуть рост экономики и обеспечить более совершенное бизнес-планирование. Подобное предложение сохранить статус-кво будет на руку элитам, которые пугает план Кудрина, но продолжит наносить ущерб массе представителей среднего класса России: малым и средним предприятиям, а также частным заемщикам.

Какой из трех планом выберет Путин? Определенные намеки содержались в недавнем обращении российского лидера к Федеральному собранию. Более половины речи было посвящено экономическим вопросам, включая бедность, зарплаты, и снижение ассигнований на здравоохранение и образование. Но в сферах, затрагивающих интересы элит, обещания Путина были куда более осторожными.

«Доля государства в экономике должна постепенно снижаться, – сказал он. – В этой связи отмечу, что в последнее время в результате оздоровления банковской системы под контроль государства перешёл ряд финансовых активов. Но нужно их энергично выводить на рынок и продавать. … Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес».

Это классический путинский подход: туманные заверения, что когда-нибудь будут приняты меры.

Все это указывает на сохранение стратегии последних лет: нужно изменить все ровно настолько, чтобы ничего особо не изменилось. Правительство вероятнее всего примет часть идей Кудрина, но по большей части сохранит статус-кво. Успех с точки зрения Путина – это успокоение общественности и создание впечатления, что ситуация с коррупцией улучшается и жизнь становится лучше. Но стабильность превыше всего. Реформы – это хорошо, но они не должны затрагивать привилегии силовых и бизнес-элит.