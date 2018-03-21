Таджикистан и Новруз: возрождение, прощение и солидарность

Новруз, праздник весеннего равноденствия, на протяжении многих лет предоставлял в Таджикистане и других странах Центральной Азии повод для застолий, танцев, пения и гуляний.

Жители селения Вашан с населением около 1500 человек, расположенного среди холмов у реки Зарафшан на северо-западе Таджикистана, воспользовались этой возможностью, чтобы собраться вместе, начать с чистого листа и облегчить бремя общих проблем.

Люди просят друг у друга прощения за прошлые обиды, и в свою очередь даруют прощение. Деревенский имам собирает жителей, и вместе с другими лидерами общины – директором школы и главой совета – они решают, как наилучшим образом объединить ресурсы.

«Эта традиция существовала здесь с незапамятных времен, – сказал Eurasianet.org имам Вашана Мехриддин Набиев. – Сколько я себя помню, накануне Новруза мы собрались вместе, чтобы обсудить проблемы селения и найти пути для их решения».

Иногда деньги собираются для покрытия лечения или обучения в университете одного из жителей. В этом году сельчане решили провести ремонт разрушенной наводнением дороги, соединяющей селение с магистральным шоссе. Тем, кто не занят починкой дороги, было поручено посадить около полутора яблонь в саду, где обычно собираются жители Вашана. Женщины занимались изнурительной повседневной работой по хозяйству.

В начале дня 18 марта житель деревни предоставил овцу на убой, чтобы приготовить плов для работников. Другой принес 50 кг риса. Обед – во время которого мужчины и женщины ели отдельно – прошел без особых церемоний за разговорами и раскатами смеха. После обеда все прочли молитвы и вернулись к работе.

По словам Набиева, все с готовностью участвуют в хашаре (коллективном труде на общее благо) и приносят пожертвования, необходимые для приобретения материалов.

«Посмотрим, во сколько обойдется взятое напрокат оборудование. Позже мы все внесем деньги, каждый соответственно своим возможностям. Так мы решаем наши проблемы», – сказал он.