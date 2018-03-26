Беларусь: Нужны другие партии

На местных выборах в Беларуси в очередной раз победил режим Александра Лукашенко. Мнение как независимых так и государственных исследователей сходится: существующие в Беларуси партии далеки от реальных нужд и чаяний населения. Государственные аналитики говорят, что причина кроется в неумении партий выдвинуть понятную населению повестку дня. Независимые аналитики указывают на систематический подрыв партийного строительства государственными структурами.

На местных выборах состоявшихся 18 февраля уровень участия политических партий, как и общий уровень гражданской активности были традиционно низкими В целом по Беларуси политическими партиями было выдвинуто 4,12% от общего числа кандидатов. Среди тех, кто успешно прошел регистрацию и был допущен до выборов, представителей партий оказалось чуть больше: 4,72%. Почему же партии в Беларуси так неэффективны?

По мнению директора государственного Института социологии НАН, доктора социологических наук Игоря Котлярова, за последние шесть лет в обществе возник запрос, которого не отмечалось ранее: почти половина населения осознает, необходимость в политических партиях, как инструментах выражения их интересов. При этом, рейтинги существующих политических партий уже много лет неизменны низки, находясь в пределах статистической ошибки. Причину такого разрыва Котляров видит в том, что в период между выборами деятельность партий практически не связана с жизнью обычных людей, а партийные активисты не умеют взаимодействовать с избирателями. Ему вторит Давид Ротман, директор ещё одной государственной организации, Центра социологических и политических исследований, по мнению которого "партийная система пока не очень эффективно функционирует, потому что большинство наших граждан еще не адаптировалась к такой системе".

Но независимые исследователи говорят от отсутствии условий, необходимых для функционирования партий, и, в первую очередь, об отсутствии в Беларуси публичной политики, то есть "борьбы различных общественных сил за влияние на принятие политических решений". В числе факторов, препятствующих деятельности партий они называют мажоритарную избирательную систему, тормозящую их развитие, отсутствие реальных властных полномочий у представительских органов всех уровней, невозможность использования внепарламентских средств борьбы - демонстраций, пикетов, митингов, закрепленную законодательно и подкрепленную высоким уровнем репрессий, давление со стороны власти на политических активистов и общий низкий уровень политической культуры, задавленной десятилетиями тоталитаризма. В Беларуси отсутствуют прочные демократические традиции, и, более того, ещё не сложились социальные группы, осознавшие общность своих интересов, и готовые отстаивать их при помощи политических партий.

Даже повторяющиеся названия оппозиционных партий - следы расколов и свидетельства дефицита оригинальных идей, говорят об их слабости. Как следствие, от выборов к выборам, как в местных органах власти, так и в нижней палате беларуского парламента всё меньше выдвинутых партиями депутатов. И хотя на последних выборах 2016 года в Палату представителей Национального собрания попали две оппозиционерки: Анна Канопацкая и Елена Анисим, это не меняет общей картины.

В июне 2016 года выступая на 5-м Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил: “Партии у нас не сформированы – надо опираться на то, что есть. На молодежные, ветеранские организации, на союз женщин, на наши профсоюзы. Надо их использовать для того, чтобы решать те проблемы, которые решала когда-то коммунистическая партия". И государственные органы методично выполняют полученную директиву по дальнейшей замене еще действующих политических партий их суррогатами.

Формально в Беларуси установлена многопартийная система. Только зарегистрированных партий насчитывается 15. Есть также и партии, де-факто существующие, но незарегистрированные, поскольку власть усматривает в их деятельности особую опасность для себя, а по беларуским законам деятельность от имени незарегистрированной организации уголовно наказуема. Одной из таких партий является Беларуская Христианская Демократия (БХД)/Социально-Христианское движение.

Все беларуские политические партии и движения, как зарегистрированные, так и незарегистрированные, можно разделить на три группы: лояльная массовка; "конструктивная оппозиция", лавирующая, и идущая на компромиссы с властью, и, наконец, антидиктаторская оппозиция - уже без кавычек.

В первую группу входят Республиканская партия труда и справедливости, Белорусская социально-спортивная партия, Республиканское общественное объединение "Белая Русь", Беларуский союз женщин http://oobsg.by/, Федерация профсоюзов, Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский Республиканский союз молодежи (БРСМ). Представители этих партий и организаций участвуют, в частности, в работе избирательных комиссий и выдвигают лояльных кандидатов в депутаты разных уровней. Но собственного политического лица эти организации не имеют.

Ко второй группе, уже не вполне "своих" для власти, но и не рассматриваемых ею как враги, относятся Либерально-демократическая партия Беларуси, Коммунистическая партия Беларуси http://comparty.by/ Республиканская партия, Белорусская аграрная партия, Белорусская патриотическая партия. Представители этих партий иногда проходят в депутаты местных и высших представительских органов. К этой же группе примыкают Белорусская партия "Зелёных" и Социал-демократическая партия Народного Согласия.

В третью группу входят партии, которых власть относит к "неконструктивной оппозиции": Партия БНФ и Консервативно-Христианская Партия – БНФ, на которые распался в 1999 году Народный фронт "Возрождение", Объединенная гражданская партия, Партия "Белорусская социал-демократическая Грамада" Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), и часть коммунистов, находящихся в оппозиции к Лукашенко - Белорусская партия левых "Справедливый мир". Необходимо также упомянуть правозащитно-образовательное движение “За свабоду”, и движение “Говори правду”, объявившее одной из своих целей поиск диалога с властью. Кроме политических партий и общественных организаций на стороне оппозиции выступают и отдельные политики, ориентирующиеся на протестный электорат, такие как бывший политзаключенный Николай Статкевич и бывший лидер "Говори правду" Владимир Некляев.

Первой политической силой, бросившей вызов монополии КПСС стал Беларуский Народный Фронт "Возрождение" (БНФ), сложившийся в 1988-89 годах. Приёмы, отработанные на нём на закате СССР: административное давление, отказ в регистрации, недопущение к средствам массовой информации , и, в конечном итоге, выдавливание из политических процессов активно используются и в наши дни для борьбы со всеми оппозиционными партиями. Тем не менее, формирование демократической системы Беларуси, стартовавшее в ходе горбачевской перестройки, несмотря на все трудности продолжалось до политического кризиса 1996 года. Выход из кризиса был осуществлен через референдум, на основании которого в конституцию Беларуси оказались внесены изменения, закрепившие за Александром Лукашенко диктаторские полномочия - "царские", по его собственным словам, фактически, исключившие его отстранение от власти. Несмотря на давление со стороны России, исход референдума был скорее результатом внутренних беларуских процессов, чем следствием стороннего вмешательства.

В настоящее время Беларусь - президентская республика в которой глава государства наделен чрезвычайно широкими полномочиями, в то время как роль остальных ветвей сведена к чисто номинальной. При этом, по мнению директора института "Палiтычная сфера" Андрея Казакевича, ситуация довольно стабильна. Хотя политическая элита Беларуси жестко консолидирована вокруг фигуры Александра Лукашенко, поставленной вне критики, она, вместе с тем, постоянно обновляется, что обеспечивает "лукашенкоцентрической" власти достаточную гибкость.

"Проблемы, которые сегодня переживает экономика, могут привести к ротациям во властных структурах, однако они будут проведены ровно настолько, насколько это будет необходимо для решения задач в кризисных условиях", - считает Казакевич. Это вытесняет политические партии в нишу контрэлиты, вовлеченной в политику, но не способной существенно влиять на ситуацию, причем без зримых шансов выйти из этой ниши в ближайшем будущем.

Многопартийная система не самоцель, а инструмент конкуренции различных взглядов на государственную политику, реализуемый при помощи демократических выборов. В Беларуси партии не могут и не имеют шансов для роста и политического влияния.