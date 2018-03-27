Россия: Как манипуляция статистикой позволила «снизить» смертность

НОВОСТИ / АНАЛИТИКА. Власти заявили о снижении за последние пять лет смертности почти от всех основных причин, борьбу с которыми президент РФ Владимир Путин поручил начать еще в 2012 году. По официальным данным, упало число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней кровообращения, дорожно-транспортных происшествий, сократилась младенческая смертность.

Однако на фоне этого снижения резко выросла смертность от редких болезней – нервной, эндокринной, мочеполовой систем, психических расстройств, а также от «других классов болезней». Специалисты объясняют это манипулированием статистикой со стороны врачей, которые хотят выполнить «майские указы» Путина.

Возможные манипуляции со статистикой смертности позволяют не только искажать действительность, но и определяют объемы целевых программ по борьбе с болезнями, в том числе денежные.

Что требовал Путин

Один из «майских указов», подписанных Владимиром Путиным в мае 2012 года, направлен на «совершенствование государственной политики в сфере здравоохранения». В соответствии с его текстом, правительство России к 2018 году должно было снизить смертность от некоторых видов причин. В частности, в расчете на 100 тыс. населения, смертность от болезней системы кровообращения должна была сократиться до 649,4 случаев, от новообразований (в том числе злокачественных) – до 192,8 случая, от туберкулеза – до 11,6 и от дорожно-транспортных происшествий – до 10,6. Также необходимо было снизить младенческую смертность до 7,5 случаев на 1 тыс. родившихся.

Помимо президентского указа, правительство руководствуется «Концепцией демографической политики РФ до 2025 года», принятой указом Путина еще в 2007 году. Согласно этому документу, смертность также должна сокращаться от сердечно-сосудистых, онкологических и некоторых других заболеваний. Однако, в отличие от указа, концепция диктует конкретные значения, которые необходимо достичь, только в отношении общей смертности в стране.

Как сократилась смертность

В марте 2018 года было объявлено, что практически все эти требования выполнены. Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года оказались достигнуты показатели по всем видам смертности, указанным в «майском указе», в том числе по младенческой. Единственным исключением стала смертность от новообразований, которая все еще на 2,1% выше запланированного. Снижение смертности от туберкулеза оказалось даже сильно перевыполнено: вместо требуемых 11,6 случаев (как в «майском указе») в 2017 году таких случаев было 6,2.

В частности, с 2012 доля умерших от причин, указанных в «майском указе» (от общего числа умерших в соответствующем году), сократилась с 54,9% до 47% в случае с болезнями кровообращения, с 0,9% до 0,5% в случае с туберкулезом, с 1% до 0,8% в случае с ДТП, утверждает Росстат. Единственным исключением стали новообразования, где доля умерших чуть подросла с 15,2% до 15,8%.

Доля умерших сократилась не только в случае с причинами, описанными в «майском указе», но и в общем – по всем отслеживаемым факторам. С 2012 по 2017 год их доля в общей смертности упала с 89% до 80,6%. Сократилась смертность и по сердечно-сосудистым заболеваниям. Статистика по ним отсутствует, однако Путин в последнем послании Федеральному собранию заявил, что она падает.

Рост «других причин» и редких болезней

Тем временем, на фоне сокращения смертности от основных причин резко выросла смертность по «другим классам болезней» – на 75% с 2012 по 2017 год (на 152 207 человек). Более того, если в 2012 году доля умерших по этим классам составляла 10,6% от общей смертности, то в 2017 году – уже 19,4%. Данный факт вызвал интерес специалистов, которые заподозрили власти в манипулировании статистикой.

По наблюдениям сотрудников РАНХиГС, которые анализировали смертность в январе-октябре 2017 года, она сокращается практически во всех основных категориях причин – от внешних причин, болезней органов дыхания, пищеварения, кровообращения, от новообразований и некоторых инфекционных и паразитарных болезней (в зависимости от болезни, на 0,5-10,8%). При этом растут «другие причины смерти» – на 6,7% за 10 месяцев.

«Рост смертности от «других причин смерти» связан с ростом смертности от болезней нервной системы, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезней мочеполовой системы с 2012 года [который] к 2016 году достиг своего максимума. Видимо, такие классы как «болезни нервной системы» используются в качестве «свалки» для улучшения региональной статистики смертности населения от основных причин, упомянутых в майском указе», – говорится в исследовании института.

Отметим, что «болезни нервной системы», а также «болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ» с января 2017 года были выделены Росстатом из состава «других классов болезней». Это обстоятельство, по-видимому, и позволило сотрудникам РАНХиГС определить, что конкретно растет в составе «других классов болезней» по крайней мере начиная с 2017 года. Для правильных подсчетов те категории болезней, которые были отъединены Росстатом от «других классов», институт по-прежнему считал их частью, игнорируя нововведение органа статистики.

Причины манипуляций

Наконец, для повторной проверки данных в Росстат обратились работники газеты «Ведомости». В марте 2018 года начальник управления статистики населения и здравоохранения Росстата Светлана Никитина сообщила изданию, что в 2011-2016 годах коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (доля умерших в составе 100 тыс. населения) снизился по всей стране, сильнее всего – в Мордовии, Ингушетии, Амурской, Тамбовской, Воронежской, Нижегородской областях и в Марий Эл. А смертность от болезней нервной, эндокринной и мочеполовой систем, а от также от психических расстройств и неклассифицированных причин увеличилась в разы. В целом, в указанных регионах смертность от этих факторов увеличилась в 1,7 раза, кроме Ингушетии.

На факты манипулирования статистикой указала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, если человек умер от закупорки сосудов на фоне болезни эндокринной системы, можно зафиксировать смерть как от сердечно-сосудистого заболевания, так и от эндокринного. Выбор в пользу той или иной причины определяется тем, какое руководящее указание сейчас важнее, говорит она.

По мнению научного сотрудника РАНХиГС Рамили Хасановой, некоторые сердечно-сосудистые заболевания кодируются как «прочие». Например, говорит она, алкогольную миопатию или сосудистый паркинсонизм можно записать как болезнь нервной системы.

Такого же мнения придерживается руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «…Они манипулировали цифрами по смертности: есть смертность от разных причин, и чтобы картинка выглядела лучше, были манипуляции со структурой смертности», – сказал он. По его словам, статистику смертности использовала зампред правительства РФ Ольга Голодец, отчитываясь об успехах в здравоохранении.

Возможные манипуляции со статистикой смертности могут применяться не только для того, чтобы отчитываться перед народом или президентом о выполнении его указаний. На основе этих данных формируются целевые программы борьбы с болезнями, сказала Лариса Попович. В частности, по ее словам, после майских указов на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями были брошены огромные денежные и прочие ресурсы.