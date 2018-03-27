Столетие Беларусской Народной Республики отмечено арестами и запретом на оппозиционные митинги

День столетия Белорусской Народной Республики – предшественницы Советской Белорусии – был отмечен тотальной нетерпимостью к мирным собраниям и превентивным арестами ключевых фигур оппозиционного актива.

Каждый год, 25 марта, в Беларуси отмечают День Воли – и каждый год вокруг этой даты возникают дискуссии и конфликты, переходящие в уличное насилие и аресты.

Масштабная спецоперация по разгону демонстрации 25 марта прошла и в прошлом, 2017 году.

Для политической оппозиции, гражданского общества и активной части населения эта дата важна и как исторический прецедент, и как повод для выражения несогласия с авторитарным режимом Александра Лукашенко.

День Воли, как день провозглашения независимой от Москвы Белорусской Народной Республики, закономерно стал и праздником беларуской оппозиции, символом её противостояния нынешнему режиму, наследующему БССР. Не удивительно, что массовые акции 25 марта регулярно переходили в острое противостояние с властями.

Дискуссии о подготовке к вековой годовщине велись за несколько месяцев. Был создан организационный комитет, выдвигавший инициативы о том, как достойно отметить юбилей. Но уже в середине марта стало известно, что столичные власти запретили проводить шествие в центре Минска.

Радые Свабода сообщило, что 20 марта Мингорисполком объявил о решении отказать в разрешении на проведение шествия и предупредил подателей заявки об ответственности, если шествие все же состоится. "Активисты Народной громады направили коллективную жалобу в Суд Московского района г. Минска на решение Мингорисполкома", - сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна". В эти же дни стало известно о начале задержаний лидеров общественных движений, продолжавшихся вплоть до утра 25 марта, с последующим стандартным приговором к 10 суткам ареста за нарушение общественного порядка.

Пытаясь избежать ареста, один из лидеров оппозиции, экс-кандидат в президенты Николай Статкевич, принял решение не выходить из квартиры чтобы не дать властям никакого повода арестовать его. "Я хочу дойти до акции, – заявил он. – С одной стороны, Лукашенко заявляет, что не будет насильственных мер, с другой стороны вот что происходит. Они не хотят массового разгона, поэтому принимают такие вот меры. Я и мои коллеги будем продолжать то, что делаем. Белорусы должны знать, что, кроме "концертной" оппозиции, есть народная оппозиция. Сейчас важно, чтобы не все пошли танцевать в парке за загородку". Увы, но добраться до Минска и принять участие в митинге и разогнанном шествии Статкевичу все-таки не дали, задержав его уже 25, на выходе из дома.

На разрешенные властями митинг и концерт на Троицкой горе, у Оперного театра, собралось около двадцати тысяч человек. Запрещенное же шествие было подавлено в зародыше. Так беларуский режим, разрываясь между желаниями, с одной стороны, показать миру мирную картинку празднования столетней даты, а с другой - подавить даже намек на любой протест, очертил при этом границы дозволенного для тех, в ком видит источник политической опасности, и перестраховался, арестовав накануне наиболее активных.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя 100-летие БНР, и связанные с ним мероприятия, заявил, что гордиться в этот день беларусам нечем. "С одной стороны, создатели Белорусской Народной Республики хотели независимости для страны, с другой – они были готовы просить в этом деле помощи у кого угодно, однако потом вновь оказались бы под сапогом. Не заклеивать, не выдергивать из контекста, но гордиться этим, если это было так, не надо. Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса. Надо беречь то, что сегодня. И не надо под видом некоего БНР, БССР или чего-то ломать. Да, это было в нашей истории. И мы должны адекватно это оценивать: вот это – плохо, это – совсем плохо, это – надо понимать, а это – надо ценить", – заявил Лукашенко.

Лукашенко также отметил, что массовые акции по этому случаю в стране не нужны, подчеркнув, при этом, что лично он их не боится. "Не нужны нам сегодня эти демонстрации, уличные шествия. Не потому, что я их боюсь. Пройдут по улице, по Минску – переживем. Но один раз, второй, третий раз, а потом будет как двадцать лет назад", – заявил беларуский диктатор.

В итоге, городские власти разрешили провести в Минске только праздничный концерт. В некоторых белорусских регионах празднование в виде концерта и митинга тоже было разрешено: в Бресте, Барановичах, Гродно, Лиде и Кобрине. В тоже время, в Гомеле и Могилеве заявки активистов на проведение массовых мероприятий в этот день отклонили.

Сам Оргкомитет празднования 100-летия БНР был разделен на две части: сторонники активиста и правозащитника Павла Белоуса выступали за проведение разрешенного концерта, а сторонники оппозиционного лидера Николая Статкевича – за традиционное шествие, вопреки запрету. В это же время государственное телевидение убеждало зрителей, что День Воли в версии оппозиции разделяет общество, а власть, напротив, пытается превратить эту дату в инструмент его консолидации.

В итоге, хотя властям и удалось удержать праздничные мероприятия в рамках предписанного сценария – митинг и концерт, и никаких шествий, им понадобилось для этого море милиции и спецслужб, а также десятки арестов. Большинство арестованных, в том числе и тех, кто получил по 5-15 суток ареста, выпустили уже к вечеру 25. С другой стороны, у беларуских властей отличная память на аресты и приговоры, а не отбытые полностью "сутки" позволяют в любой момент, уже безо всякого суда, "пригласить" отпущенного раньше времени оппозиционера их досидеть.