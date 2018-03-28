Россия: Как малое предприятие завоевало 30% мирового рынка в своей нише

В 2007 году Григорий Журавлев, в то время студент Московского физико-технического института, впервые увидел огненное шоу. Оно произвело настолько сильное впечатление, что решил: надо попробовать самому. Раздобыл обучающее видео и реквизит, привлек брата и еще несколько знакомых. Начали ставить простые фаер-шоу, выступая на свадьбах и корпоративах.

Но готовый реквизит, который продавался в то время в Москве, не устраивал по яркости. «Поэтому у нас, парней с техническим складом ума, появлялись собственные идеи, – рассказывает Журавлев. – Скинулись, закупили 200 метров огнеупорного материала и сделали из него все, что нам было нужно. Шоу с новыми инструментами получилось действительно очень эффектным».

Со временем Журавлев с коллегами внедрял в свой продукт новые технологии – сначала светодиодные, а затем пиксельные жезлы, позволяющие при раскручивании показывать изображения. С выступлений переключились на производство реквизита.

Спустя 9 лет компания Журавлева «Игнис» (Ignis) добилась того, что редко удается малым предприятиям: она не только начала отправлять свою продукцию на экспорт, но теперь занимает около 30% мирового рынка в своей нише – продаже пиксельных пои, которые Ignis поставляет в 55 стран мира. Среди заказчиков фирмы – филиалы цирка Du Soleil и московский цирк братьев Запашных.

От шоу к производству

В ходе первого шоу с использованием огнеупоров Григорий Журавлев израсходовал только половину закупленного материала. Из остатка сделали еще реквизит, выложили в свою группу в соцсети «ВКонтакте» с предложением купить и быстро распродали. Обнаружив спрос, стали делать реквизит уже целенаправленно для продажи. Сначала Журавлев работал с братом, собирая пои (инструмент в виде жезлов или шаров на шнурах или цепях, предназначенный для кручения и жонглирования) прямо в общежитии при институте, где тогда жил. Потом, когда объем заказов стал расти, арендовали гараж неподалеку и наняли первого сотрудника.

«Это был 2011 год. Мы, как правило, доставляли заказы сами, но иногда клиенты приезжали к нам в [город] Долгопрудный [Московской области] и удивлялись, когда вместо магазина или цеха видели общежитие физтеха», – вспоминает Журавлев. К тому моменту с выступлений он почти полностью переключился на производство и продажу реквизита, хотя иногда показывал и до сих пор показывает фаер-шоу для друзей.

Сначала продавали только огненный реквизит, но через год клиенты попросили сделать светодиодные пои. Первую модель пои изготовили из материалов, купленных на строительном рынке: элементов трубопроводов, поликарбонатных трубок и заглушек. «Главное, чего я стремился достичь, это высокой яркости, потому что в то время в продаже были довольно тусклые светодиодные образцы, которые работали только в полной темноте», – рассказывает Журавлев. Для этого ребята использовали недавно появившиеся в продаже светодиодные ленты. Новая модель успешно продавалась в течение года, что дало стимул развивать это направление дальше.

Впервые в компании появился специалист-радиотехник, который собрал светодиодный контроллер с высокой скоростью переключения, а сам Журавлев адаптировал прошивку контроллера для того, чтобы подобрать наиболее зрелищные режимы для свечения. На основе этого контроллера появилась линейка продукции, позволяющей создавать быстроменяющиеся, переливающиеся, яркие эффекты.

(Фото: «Игнис»)

Переход от огненного к светодиодному реквизиту стал новым этапом развития бизнеса. Средний чек вырос с 1,5-2 тыс. рублей до 5-7 тыс. рублей.

Устранение конкурентов

В конце 2013 года Ignis выпустила на рынок программируемые светодиодные жезлы – их называют пиксельные или графические пои. Они позволили не просто создавать эффекты, а воспроизводить загружаемые с компьютера картинки и фотографии. Во время движения жезлов светодиоды меняют яркость и цвет, выстраивая в шлейфе картинку, которую видит глаз. Запрос на этот вид реквизита поступил от одного из постоянных заказчиков. Отработав первый заказ, ребята сняли презентационные фотографии, разослали постоянным клиентам и в первый же день сделали 12 продаж на 400 тыс. рублей. Это было больше, чем месячный оборот компании в то время.

«Сами осваивали технологию, набивали шишки, – рассказывает Журавлев. – Самый сложный момент – это монтаж микросхем и светодиодов на печатную плату. На этом этапе можно допустить много ошибок, которые потом сложно исправить. Этим поначалу занимался я».

На тот момент пиксельные пои продавали двое производителей из России и еще три компании в мире. Ignis выпустила жезлы на 80 точек, что стало самым высоким разрешением среди аналогов. «Все использовали простейшие рисунки, узоры, слова. А мы стали загружать фотографии, и они были достаточно узнаваемые, до нас этого никто не делал», – говорит Журавлев. В июле 2014 года выпустили пиксельные пои с разрешением на 160 точек, хотя на тот момент никто из конкурентов еще не выпускал реквизит даже на 80 точек.

Выход за границу

В 2014 году перевели сайт (сначала с помощью Google-переводчика) и запустили контекстную рекламу на английском языке. В мае была первая продажа за границу, во второй половине 2014 года больше половины продукции уже шло на экспорт. Резкий скачок курса доллара по отношению к рублю никак не навредил работе на международном рынке: комплектующие для сборки пиксельных пои заказываются за доллары, поэтому цены в рублях существенно выросли, а для зарубежных заказчиков остались прежними. В 2015 около 80% продукции уходило за границу, значительная часть – в Японию.

Во второй половине 2015 года дилером Ignis в Японии стал известный фаерщик Юта Имамура. На его продажи приходилась половина месячной выручки компании. «Я потом узнал, что он продавал почти с двукратной наценкой, зарабатывая больше, чем мы», – удивляется Журавлев. Но объясняет: японцы предпочтут купить хоть и дороже, но у своего.

В мае 2017 году Ignis выпустила пиксельные пои на 200 точек. Аналог с таким же разрешением появился у конкурентов на полгода позже, что дало российскому производителю хорошую фору.

Сегодня у Ignis есть офис в Москве и сборочный цех в Долгопрудном, в компании работает 10 человек, включая трех менеджеров по продажам и одного администратора в офисе. В 2017 году компания отработала 930 заказов и произвела 1270 комплектов реквизита, 90% продукции отправилось за границу. По собственным оценкам, Ignis занимает около 30% мирового рынка пиксельных пои, поставляя продукцию в 55 стран мира. Среди заказчиков – крупные творческие коллективы, в том числе «Цирк Братьев Запашных» и филиалы цирка Du Soleil.

По данным сервиса Kartoteka.ru, с 2013 по 2016 год компания ООО «Игнис» увеличила выручку с 1,7 млн до 7,5 млн рублей. Данных за 2017 год нет.

В планах владельца Ignis Григория Журавлева – продолжать конкурировать по техническим моментам, а также осваивать новые ниши. Использовать для выступлений пиксельные жезлы может любой человек, а не только цирковые или концертные группы: аниматоры в отеле, небольшие творческие коллективы. Осталось научиться доносить до них информацию о своей продукции. «Над этим будем работать», – говорит он.