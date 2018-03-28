Дебаты? Не царское это дело…

Путин еще ни разу не участвовал в дебатах в ходе президентских выборов, и выборы 2018 года не стали исключением. Не смотря на то что, дебаты не единственная, и не самая важная часть предвыборной борьбы, они позволяют избирателю увидеть, как кандидаты, в примерно равных условиях, защищают основные положения своих программ.

Предвыборные дебаты на радио и телевидении проводились в России с 26 февраля по 15 марта 2018 года. Бесплатные эфиры предоставили пять федеральных телеканалов: "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр" и Общественное телевидение России, а также три радиостанции: "Радио России", "Маяк" и "Вести FM". Всего было выделено 60 часов на телевидении и 36 часов на радио.

В день, когда Путин заявил, что намерен баллотироваться - 6 декабря 2017 года, секретарь ЦИК Майя Гришина напомнила, что он вправе отказаться от предвыборных дебатов, упомянув о возможных уважительных причинах. "Закон говорит, что в общероссийских теле- и радиодебатах кандидат участвует лично, за исключением случаев, когда он не может участвовать по уважительной причине, в том числе из-за выполнения должностных обязанностей", - сообщила она.

Через шесть дней после заявления Путина о выдвижении, главред "Независимой газеты" Константин Ремчугов, после встречи с ним, сообщил, что тот не намерен участвовать в предвыборных дебатах. Позднее эту информацию подтвердила и газета "Коммерсантъ", со ссылкой на собственные источники в путинском предвыборном штабе, сообщив также, что дебаты на региональных каналах Путин делегирует своим доверенным лицам, что позднее подтвердилось.

Пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, заявил, что Путин никогда не участвует в предвыборных дебатах потому, что "в его случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам". "Хотя по таким же законам, как для всех остальных, - тут же уточнил Песков. - Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию". Песков также добавил, что дебаты "достаточно бессмысленны по своей сути".

"Закон дает право участвовать или не участвовать в дебатах. Но представители оппозиции что делают? Им не важны последствия принимаемых решений - они просто апеллируют к потребностям граждан, обещая им "мы бы сделали так, мы бы сделали эдак". А говорить о том, что надо с сегодня на завтра обеспечить всех жильем, сделать всех счастливыми, богатыми и здоровыми - это разговор не на равных",- так еще в 2012 году объяснял свою позицию в этом вопросе сам Владимир Путин.

Комментируя решение Путина, Ксения Собчак, обнаружив пробелы в знании законодательства, заявила, что дебаты - "обязательная часть в предвыборной кампании". "И то, вот Владимир Путин не участвует в этих дебатах, на мой взгляд, является грубейшим нарушением вообще системы выборов — конечно же, это факт. Мы будем бесконечно о нем говорить, — заявила Собчак. - Я ещё раз здесь и сейчас призываю Владимира Владимировича Путина согласиться на эти дебаты".

Телеведущий Владимир Познер был осторожнее в комментариях. "Отказывается он от дебатов, конечно, сознательно, а каковы его соображения – не знаю, он не высказывается на этот счет", – заявил он.

В законе "О выборах Президента Российской Федерации" определения "дебаты" нет, а есть лишь "дискуссии, круглые столы, иные совместные агитационные мероприятия", проводимые зарегистрированными кандидатами на общероссийских государственных каналах теле- и радиовещания. Закон не обязывает кандидата участвовать в этих мероприятиях, оговаривая лишь то, что кандидат, согласившийся принят в них участие, обязан сделать это лично на федеральных телеканалах, а его замена доверенным лицом допускается только в связи с болезнью, либо выполнением должностных обязанностей. Зато на региональных каналах замена кандидата доверенными лицами разрешена без ограничений.

Кандидаты, и граждане неоднократно обращались к Путину с просьбой принять в дебатах участие лично. Так, помимо Собчак, дебатов между кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым и президентом России добивался и лидер компартии Геннадий Зюганов. А около 2000 граждан России подписали петицию в интернете, созданную Фёдором Максимовым, с требованием к Путину пересмотреть своё решение и принять участие в теледебатах. "На каком основании глава государства отказывается от участия в дебатах в демократическом государстве? Он боится вопросов своих оппонентов? Или скрывает свою предвыборную программу?" - говорится в петиции.

Политический обозреватель Николай Сванидзе считает, что если в США "президентские дебаты – это главное блюдо всей президентской кампании", то в России ситуация иная. По версии Сванидзе в США "дебаты происходят на равных и кампания ведётся на равных", а Путин – "необычный кандидат", единственный "безусловный кандидат в победители". "…Он олимпийский Бог. Вот он, и никого рядом, а все остальные далеко внизу", - считает Сванидзе.

Согласие Путина на участие в дебатах позволит любому кандидату задать “острые жёсткие вопросы, вышучивать его, иронизировать, высмеивать, а там есть направления, по которому ему будет сложно отвечать, потому что у нас не то чтобы рай на земле … Очень тяжёлое экономическое положение. Очень тяжёлое внешнеполитическое положение, по периметру границы у нас практически нет союзников. Сплошные враги … Видите, есть где погулять у его потенциального оппонента, зачем же ему это нужно. Он побеждает без дебатов, без нервотрёпки, без гарантированного понижения рейтинга… Совершенно ясно, что он не участвует, не участвовал и не будет участвовать", - резюмировал Сванидзе.

А писатель Дмитрий Быков объяснил неучастие Путина в дебатах цитатой из "Бориса Годунова": "Не должен царский глас на воздухе теряться по-пустому". Отказ от дебатов Быков расценил, как отказ играть по общим правилам, что в России должно восприниматься как признак силы. "Вот только со временем такая молчаливость воспринимается уже не как сила, а как бессодержательность, отсутствие программы, даже некоторая нелегитимность, потому что источником его легитимности был Ельцин, а от ельцинской России уже ничего не осталось", - считает Быков.