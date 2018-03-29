Крым: Порт Севастополя хочет вернуть былую славу (и прибыль)

Севастопольский морской порт, который до 2014 года, когда Крым находился под контролем Киева, считался одним из самых прибыльных госпредприятий города, сегодня переживает не лучшие времена, как и все крымские порты.

Являясь вторым на полуострове по объемам перевалки (после порта Керчи), в 2014-2016 годах порт работал в убыток, который ежегодно колебался от 24,6 млн до 115,7 млн рублей. По итогам 2017 года руководство порта ожидает убыток 63 млн (итоги еще не подведены), за 9 месяцев он составил 80,5 млн.

Как сообщил Eurasianet.org гендиректор порта Севастополя Сергей Емельянов, причины убытков – сокращение грузооборота, нерентабельность некоторых направлений работы и большое количество непригодных судов, занимающих причалы, которые можно было бы использовать более эффективно (например, предоставить перевозчикам). «В некоторых случаях ремонт таких судов сопоставим с покупкой нового судна», – говорит Емельянов.

Падение грузооборота

В порту Севастополя два грузовых района – два причала в городе Инкерман (под Севастополем) и пять причалов в Камышовой бухте в западной части города. Основные грузы – песок, щебень и газобетонные блоки, которые приходят в Севастополь из материковой части России и расходятся по различным стройкам, в том числе – на трассу «Таврида», которую прокладывают между Керчью и Симферополем.

Грузооборот в 2017 году упал на 35% до 304 тыс. тонн. Дело в том, что в конце 2015 года Крым был обесточен в связи с подрывом линии электропередач на территории Херсонской области Украины, и на протяжении 2016 года порт Севастополя принимал мазут, который использовался местными электростанциями для выработки энергии (126,6 тыс. тонн мазута в 2016 году). В 2017 году перевалки мазута была прекращена.

Около 10-15% грузооборота представляют собой экспортно-импортные грузы. Порт принимает импортный цемент и экспортирует металлолом, однако названия стран руководство порта не раскрывает. В 2018-2019 годах порт ждет роста грузооборота за счет строительства трассы «Таврида», роста перевалки зерна и начала приема стройматериалов для реконструкции некоего крупного военного объектов в Крыму.

Изменение пассажирских перевозок

Для выхода из убытков порт начал в 2018 году начал кардинально пересматривать образ своей работы. Во-первых, предприятие готовятся продать в общей сложности 18 старых судов, что позволит избавиться от необходимости тратить деньги на их содержание и освободить место для швартовки других судов.

Также предполагается, что с мая 2018 года между Севастополем и Ялтой начнет ходить первое скоростное судно «Комета 120М» вместимостью 120 человек (в дальнейшем его маршрут продлят до Краснодарского края России). Это пассажирское сообщение вводит Объединенная судостроительная корпорация, которая получила от правительства 1,2 млрд рублей на строительство пассажирских судов для возобновления Азово-Черноморских скоростных линий.

Как сообщил Eurasianet.org директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков, всего планируется выпуск шести таких «Комет», которые должны будут связать Крым с Краснодарским краем РФ. Кроме того, в Севастополе с 2017 года начал швартоваться паром «Князь Владимир», который с этого года ходит между Крымом и Сочи.

Помимо приема сторонних судов, порт в каждую навигацию выпускает на линию 7 катеров проекта «Молодежный» (на 200-250 человек) и два парома. Суда возят местных жителей и туристов из центра города на северную сторону Севастополя (город поделен на две части огромной бухтой). При этом почти треть пассажиров (26%) – местные жители, которые имеют статус льготных категорий граждан и пользуются переправой бесплатно. Пассажиропоток в 2015-2017 году составлял 6,2-7 млн человек ежегодно (прогноз на 2018 год – 7,3 млн).

Для пополнения парка судов порт направил в Минтранс РФ предложения о закупке 5-6 новых катеров общей стоимостью 1,3 млрд рублей. Если ведомство их утвердит, суда закупят по программе некоммерческого лизинга пассажирского транспорта в Крыму. За счет средств Государственной транспортной лизинговой компании, например, в 2015 году закупались автобусы и троллейбусы для предприятий «Крымавтотранс» (140 автобусов за 1,4 млрд) и «Крымтроллейбус» (111 троллейбусов за 1,6 млрд).

Инвестпроекты и кредиты

Весной 2018 года руководство порта представит план развития, в котором будут заявлены несколько инвестпроектов на основе государственно-частного партнерства. Подробностями руководство порта поделиться пока не готово. Для примера, поясняет Емельянов, здание морского вокзала на площади Нахимова занято сотрудниками порта, в то время как его можно было бы использовать как бизнес-центр.

«Если все сложится, мы вообще, вероятно, переведем наш главный офис в Камышовую бухту, потому что площадка в центре города используется неэффективно», – утверждает Емельянов.

Кроме того, рассматриваются планы по увеличению длины грузового причала № 210 (глубина возле которого сравнительно большая и составляет 10-12 м) и закупки на него оборудования для перевалки контейнерных грузов.

Для развития существующего кранового хозяйства и перегрузочного оборудования порту нужны деньги. В 2017 году предприятие пыталось привлечь около 50 млн под залог оборотных средств (ежемесячный объем которых составляет 30-35 млн рублей), однако эти планы не увенчались успехом.

«Несмотря на полное отсутствие кредитов, что является большим преимуществом в глазах банков, желающих, к сожалению, не нашлось. В 2018 году мы попробуем привлечь деньги уже под залог имущества. Лизинговые варианты тоже рассматриваем», – рассказал глава предприятия.

В случае успеха всех этих планов порт Севастополя надеется избавиться от убытка в 2018 или 2019 году, добавил Емельянов.