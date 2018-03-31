Административные сладости: самые используемые нарушения в выборах

В Беларуси действует устоявшаяся система приёмов, делающих выборы априори непрозрачными и бесчестными. Эту систему власть оттачивала и совершенствовала в течении многих лет, игнорируя рекомендации исправить “системные недостатки” регулярно озвучиваемые независимыми наблюдателями, оппозиционными политиками, а также международными организациями, наблюдавшими за выборами в Беларуси.

Три самых распространенных метода, которые в наибольшей степени определяют имитационный характер голосования на любых выборах в Беларуси, это “карусели”, исключение представителей оппозиции и независимых участников из числа наблюдателей и членов избиркомов, и досрочное голосование.

Конечно, в любой стране мира, где проводят выборы, можно найти и нарушения при их проведении. Но в Беларуси такие нарушения массово воспроизводятся в каждом избирательном цикле. Они стали неотъемлемой частью устройства беларуской власти, повторяясь с железной регулярностью. Недемократичность беларуских выборов закрепляется с момента старта избирательной кампании, на пример, путем недопуска в избиркомы оппонентов власти. Ну, а завершает выборы очередная кампания по сбору подписей против электоральных фальсификаций, идущая при полном равнодушии властей к таким протестам.

Офисом ОБСЕ по правам человека уже не раз был проведен подробный анализ выборов в Беларуси в целом. Все выводы и оценки, сделанные в 2016 году, по результатам мониторинга выборов в парламент, полностью приложимы и к местным выборам 2018 года.

На третьем месте по степени распространенности методологии для выхода на заданный властями результат голосования стоит технология по незаконному увеличению количества проголосовавших, известная, как "карусель".

Так, в ходе досрочного голосования в 2018 году разразился скандал, связанный с видеозаписью и свидетельствами, предоставленными политическим активистом Денисом Кравчуком, который проголосовал на трех участках в Минске, где он не был прописан, и не имел права голосовать. Кравчук утверждает, что многократное голосование организуется на государственном уровне путем проставления в паспорт рукописной пометки, в данном случае "000-179". После того, как Кравчук поставил себе такую пометку самостоятельно, он беспрепятственно многократно голосовал.

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина немедленно заявила, что это была провокация: мол, в одном месте Кравчук предъявил договор о найме жилого помещения, а во втором сочинил сказку, что он бедный студент, который потерял все документы, и сердобольные учителя, сидящие в избирательной комиссии, якобы позволили ему проголосовать. Но, на видеозаписи отчетливо слышно, что молодой человек ничего не просит, и ему выдают бюллетени безо всяких вопросов.

21 февраля 2018 года Денис Кравчук обратился в управление Следственного Комитета по Минску с заявлением о выявленных нарушениях и с требованием провести проверку действий трех участковых избирательных комиссий.

На втором месте по частоте использования - недопуск независимых и оппозиционных представителей к контролю за ходом голосования и к подсчёту голосов.

По версии беларуской ЦИК, численность наблюдателей решает все проблемы, как в плане общего наблюдения за выборами, так и по вопросам контроля за ходом голосования. Как сообщила Лидия Ермошина, на местных выборах было аккредитовано 10,5 тыс. наблюдателей. Но все они были "своими" для власти, а наблюдатели от оппозиции просочились только в сам ЦИК. По версии Ермошиной причина была в том, что оппозицию не интересовала "обычная работа на местах". Но утверждения Ермошиной не подтверждаются цифрами отсева независимых членов избиркомов и "разбавления" влияния независимых наблюдателей “своими”.

Что касается международных наблюдателей то, хотя на выборах местного уровня и не предусмотрено международное наблюдение, власти широким жестом аккредитовали несколько десятков работников дипломатических миссий - так, Ермошина упомянула о 42 сотрудниках посольств, работающих в Беларуси. "В основном это европейские государства, [плюс] Венесуэла, Россия, [и] Соединенные Штаты", — сообщила глава ЦИК.

Вместе с тем, как следует из отчета кампании независимого наблюдения "Правозащитники за свободные выборы", "надлежащие условия для наблюдателей при подсчете голосов избирателей были созданы не на всех избирательных участках". Об этом свидетельствуют фото наблюдателей кампании, а также снимки, присланные правозащитникам из избирательных участков по всей Беларуси. Представители власти создавали нелояльным наблюдателям разного рода препятствия и ограничения, включая незаконные задержания.

Самым же распространенным инструментом накрутки результата голосования, запланированного властями, является институт досрочного голосования и голосование на дому.

В ходе выборов 2018 года имело место, как минимум, два случая, когда честный подсчет голосов, состоявшийся по инициативе наблюдателей показал, что в день основного голосования побеждали оппозиционные кандидаты. Но здесь на помощь властям приходит голосование досрочно.

Досрочное голосование проходило с 13 по 17 февраля включительно. За все пять дней разрешенного досрочного голосования явка составила почти 35%. Это выше, чем на предыдущих местных выборах 2007, 2010 и 2014 годов, на парламентских выборах 2016 года и на президентских 2015 года.

При этом, глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что досрочное голосование является "законной стимуляцией избирателей со стороны власти". Стимуляция к голосованию, по мнению Ермошиной, не означает принуждения к нему. "Принуждают — это когда говорят, что если ты не придешь, то тебе будет плохо - тебя выселят из общежития, ты не получишь премии. Рекомендации прийти на участки - это не более, чем стимулирование в рамках закона”.

Общая же явка, то есть, досрочное голосование плюс голосование в основной день составила 77,05%, Иными словами, досрочное и срочное голосование в Беларуси сопоставимы по масштабам. Вот только возможностей "крутить карусели" при досрочном голосовании несравненно больше.

Что же касается принуждения, то в редакцию "Нашей Нивы" попали скриншоты сообщений, адресованных студентам БГУ, которые рассылал "командир студенческой службы безопасности БГУ" Максим Шелюта. "Все ваши студенты в обязательном порядке должны сходить 13 февраля на выборы", - требовал он. При этом, Шелюта прямо указывал, что голосовать следует за кандидата Ольгу Тесакову, и что от уровня её поддержки зависит финансирование БГУ.

Журналисты "Нашей Нивы" спросила Шелюту, почему для него это было так важно, но не получили ответа. Шелюта лишь заявил, что "это [фото] сейчас удаляется из сети, и мы делаем все возможное, чтобы избавиться последствий этого". Когда же журналисты спросили его, зачем он удаляет фото, если всё делал законно, Шелюта ответил, что "не может рассказать это”.

Лидия Ермошина, отвечая на прямой вопрос о принуждении к голосованию, заявила, что в ЦИК не поступало жалоб такого рода. "У нас нет ни одной жалобы, по крайней мере, письменной, где было бы указано, что молодёжь принуждают к голосованию. То есть, устно говорят. Когда просим подтвердить, в чём это выражается – а ни в чём". И, вообще - ну, попросили прийти и проголосовать, пусть даже проголосовать заранее, и что тут такого? - считает Ермошина.

Позицию главы ЦИК доводит до логического завершения Виктор Мартинович, в горькой и ироничной статье "Досрочный гражданин" определяя досрочное голосование как “одно из тех универсальных умолчаний, которые в Беларуси исчерпывающе укладываются в фразу "вы же сами Понимаете" и возражения против которых так же укладываются в другую "очень белорусскую" фразу: "а тебе оно надо?"

Так институт досрочного голосования становится тестом на лояльность власти и готовность соучаствовать с ней в фальсификации выборов, что позволяет системе воспитывать удобного для неё “не просто патриота, а хорошего, неконфликтного гражданина”.