Предсказание прошлого: результаты выборов и есть зеркало власти

Журналисты газеты "Наша Нива" еще 28 января, сразу же, как только стали известны окончательные списки кандидатов, предсказали результаты местных выборов в Беларуси 18 февраля 2018 года с точностью 80%.

Расхождение прогноза "Нашей Нивы"со списками избранных депутатов по округам, которые ЦИК Беларуси представила 19 февраля, было вызвано омоложением номенклатурной обоймы, предпринятым составителями списка избранных. Такие ротации сложно отследить из-за их подковерного характера. На парламентских выборах в Беларуси 2016 года"Наша Нива" дала прогноз с ещё большей точностью - 96%.

Редакция "Нашей Нивы" не делает секрета из методики составления своих прогнозов. Главное правило при этом: смотреть на должности кандидатов, и исходить из того, что избираемая на выборах представительная власть всех уровней является в Беларуси не более, чем декорацией, на фоне которой с максимальным удобством расположилась власть исполнительная, ротация в которой осуществляется директивным путем. Так, например, в Минском городском Совете 28-го созыва, как и предыдущего, 27-го, не просто нет ни одного оппозиционера - там нет ни одного человека, хотя бы в малейшей степени способного проявить пусть даже мимолетную нелояльность к властям в принципе. Все 57 депутатов абсолютно зависимы от государства, и всем ему обязаны. В целом же Минский Горсовет - классический пример декоративной массовки, играющей в современной Беларуси роль “представительной власти".

Но если ещё до начала агитационной кампании можно уверенно назвать тех, кто будет избран, то это уже не совсем выборы, а избранные - не совсем победители, не так ли? Точнее, это вообще не выборы. Это серия подковерных договоренностей, прикрытая имитацией голосования, в результате которых во власть приходят не победители, а назначенцы. Потому, что демократические выборы – это конкурентная борьба нескольких кандидатов, результат которой не предопределен заранее.

Между тем, председатель ЦИК Лидия Ермошина уверяет, что выборы в местные Советы Беларуси соответствуют принятым демократическим стандартам. Об этом она заявила в ходе открытого диалога на тему "Молодежь и выборы: формула ответственности". С ней солидарны и венесуэльские наблюдатели. "Общие впечатления благоприятные. Все хорошо организовано", - заявил посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Боггиано Периччи.

Зато независимые наблюдатели не согласны с такими оценками. Координатор кампании "За справедливые выборы" Виктор Корнеенко заявил что более грязных выборов в Беларуси еще не было, отметив, в частности, что проведение избирательных "каруселей" для создания иллюзии явки, стало уже нормой.

Другой координатор кампании "За справедливые выборы", Валерий Ухналев напомнил об ожиданиях повторения сценария 2016 года - мол, власти всё-таки пропустят и в местные советы небольшое число демократических кандидатов. Ухналев констатировал что даже такие, весьма умеренные прогнозы не оправдались: "Выборы показали, что власти не хотят идти на либерализацию. Они не хотят менять систему, чтобы не допустить ее развала. Поэтому кампания прошла как всегда, только с еще большим цинизмом со стороны исполнительной власти”.

В связи с отказом беларуских властей от в реального реформирования системы выборов ОБСЕ и приняла решение не направлять на местные выборы 2018 года своих наблюдателей, ограничившись только отслеживанием их результаты. В интервью программе "Контуры" телеканала ОНТ, показанном ещё за месяц до дня голосования, зам. председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, спецпредставитель по Восточной Европе Кент Харстед заявил, что разочарован позицией беларуских властей, пренебрегших рекомендациями БДИПЧ.

И результаты выборов, оказавшиеся предсказуемым прошлым, полностью подтвердили его пессимизм.