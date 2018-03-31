Россия: Выпускники МГУ создают многопрофильный химический холдинг

Свои первые миллионы выпускники МГУ – двое химиков и один геолог – заработали на производстве средства для обработки стекол и зеркал автомобилей, которое создает защитный слой, отталкивающий воду с грязью на протяжении нескольких месяцев. За последние годы они произвели 37 химических продуктов разного назначения – от стирального порошка, реагентов для дорог и тротуаров, до защитных средств для обработки агрегатов военной промышленности и обмундирования сотрудников правоохранительных органов.

В ближайшие годы выйти на более серьезные объемы работы молодые ученые хотят за счет расширения в новые сферы, в частности, в область химии в сельском хозяйстве. Их компания «Национальный центр инноваций», например, разработала средство для обработки растений, усиливающее растительность в сложных погодных условиях, а также гербицид (средство для уничтожения растений).

Однако развитие затормаживается собственными ошибками в бизнесе, а также, в случае с некоторыми продуктами, необходимостью проходить сертификацию, которая длится несколько лет. Кроме того, несмотря на то, что государство обещает помогать инновационным компаниям, молодым ученым так и не удалось привлечь к себе внимание власти. «Мы разочаровались и решили не тратить больше на это время», – говорят они.

Откуда взялась идея

Около четырех лет назад Артем Мануилов заканчивал аспирантуру химического факультета МГУ и думал о том, чем заниматься дальше. «Хотелось объединить знания в области химии и свои научные наработки в чем-нибудь прикладном и инновационном. И, в конечном счете, заработать денег», – говорит он. Своими соображениями Мануилов заинтересовал товарища по факультету Дениса Лосева, который пригласил в команду Сергея Крупкина с геологического факультета МГУ.

Начали с оказания услуг по так называемой сухой мойке автомобилей – когда на машину распыляют специальное средство, которое затем стирают полотенцем вместе с грязью. На это их воодушевил успех двух выпускников физфака МГУ, которые, вдохновившись опытом безводных моек в Нью-Йорке, построили в Москве сеть Fast & Shine.

У ребят к тому же было две собственных мойки – у бизнес-центра «Зенит плаза» на западе Москвы (район Строгино) и на территории МГУ. Там они и начали применять свои разработки. «Мы стали вариться в автомобильной тематике, в автохимии, и общаясь с клиентами, обратили внимание на продукт, новый для нас и для многих в России – антидождь для стекол. Это стеклянная ампула, которая разламывается, жидкость смачивает губку, которой обрабатываются стекла. Средство создает водоотталкивающий слой, который держится до 6 месяцев. В итоге мы решили сделать нечто подобное», – рассказывает Мануилов.

(Фото: «Национальный центр инноваций»)

При производстве своего антидождя ребята ориентировались на средство Aquapel (его выпускает американская компания Pittsburgh Glass Works LLC). Через некоторое время ребята сделали свой аналог – Killaqua. Сырьем для его производства служили кремнийорганические соединения. Средство вступало в химическую связь со стеклом и образовывало защитный водоотталкивающий слой. В дальнейшем – совершенствовали технологию, улучшая свойства продукта.

Как пришел первый успех

Удача не заставила себя долго ждать. По словам Сергея Крупкина, новое средство было определенным ноу-хау, вызывало среди потребителей восторженную реакцию, и молодым ученым посыпался шквал заявок. «Люди приобретали продукцию и, по сути, начинали сами ее рекламировать, делиться впечатлениями с окружающими. Появилось около 700 групп в соцсети «ВКонтакте» и около 50 сайтов. Люди любят волшебство», – вспоминает Крупкин. Ребятам повезло еще и в том, что они попали в такое время, когда инновационные продукты в области химии в России были в новинку, добавляет Мануилов.

К 2015 году компания «ФьючеТэк», от лица которой выпускалась продукция, поставляла свой антидождь в сети автосалонов «Рольф», Ford, Major Auto, «Автомир» и сеть магазинов автомобильных товаров «Автодевайс». Сейчас среди основных потребителей – официальные дилеры (в том числе Toyota, Volvo), автосалоны и различные сервисные организации автомобильной направленности, расположенные в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижневартовске и других городах.

Борьба с кризисом

Однако после 2014 года начался кризис, который снизил покупательскую способность клиентов, и предприниматели задумались о том, как приспособить свой бизнес к новым условиям. Кроме того, антидождь необходимо наносить на стекла автомобиля вручную, растирать, это занимает много времени, плюс необходимо соблюсти температурный режим и условия влажности. В результате на замену Killaqua несколько месяцев назад молодые ученые изобрели более удобный в применении и дешевый продукт – антидождь «Умная капля». Это жидкость на водной основе с активным веществом, которая заливается в бачок стеклоомывателя и закрепляется на стекле при использовании «омывайки» в дороге.

«Аналог такого средства мы не нашли ни в России, ни даже за границей, – говорит Крупкин. – Мы честно искали-искали, чтобы хотя бы посмотреть, как это работает у других производителей, но – ничего».

Сейчас основным юрлицом молодых ученых является компания «Национальный центр инноваций». По их словам, объемы продаж антидождя Killaqua составляют около 2,5 млн рублей в месяц – около тонны продукта в год (продажи «Умной капли» начались лишь в конце марта, поэтому данных по ней пока нет). В компанию обращаются около 200 клиентов ежемесячно, средний чек составляет 12,5 тыс. рублей. В основном, это корпоративные клиенты.

Производство находится на юго-западе Москвы, где осуществляют химические реакции и ведут научные изыскания, а розлив во флаконы размещается на сторонних производствах. В компании работает 23 человека.

(Фото: «Национальный центр инноваций»)

Расширение в новые сферы

Автомобильные средства против дождя и грязи – лишь небольшая часть разработок выпускников МГУ. По словам Крупкина, за последние годы ребята сделали 37 различных продуктов, которые либо не производятся в России, либо выигрывают по свойствам у иностранных аналогов. Во многих случаях ученые получали деньги не за продукт, а за технологию, которую «Национальный центр инноваций» разрабатывал и продавал заказчикам.

«Например, к нам обращался человек с просьбой сделать аналог японского стирального порошка. Мы его сделали, он даже лучше оказался по очищающим свойствам и экологическим нормам. В итоге заказчик купил у нас технологию, и сам занимается производством порошка», – приводит пример Крупкин.

По аналогичной схеме «Национальный центр инноваций» делает химическую продукцию для других целей. Среди них – экологичные реагенты для обработки дорог и тротуаров, при использовании которых не разъедается обувь, различные защитные покрытия для экстремальных погодных условий – для покрытия агрегатов военной промышленности, специальные покрытия для производителей товаров для спецслужб (шлемов, касок, очков, оптической техники).

«Заказчики по обработке касок и очков для спецслужб нашлись в результате случайности, я бы сказал даже – шалости, – вспоминает Крупкин. – Мы играем в пейнтбол, и однажды в шутку обработали маску химией, чтобы она не запотевала. Впоследствии в разговоре с одним чиновником мы упомянули об этом случае, а он всерьез это воспринял, и через некоторое время нам поступили первые заказы».

Выход на рынок агрохимии

Добившись определенного успеха, молодые ученые думают, как развиваться дальше. Автокосметика – все-таки маленький рынок, хоть и маржинальный и позволяющий сделать продукт, который «выстрелит», говорит Крупкин. «Но хочется уже чем-то более масштабным заниматься», – говорит он.

В последнее время ребят заинтересовал рынок агрохимии. По оценке Крупкина, в России его объем составляет около $2 млрд, при этом половина товаров в ней импортные, а вторая половина – отечественные, но сделанные из импортных компонентов. «При таких условиях есть большое пространство для работы», – считает он.

Для выхода на рынок агрохимии «Национальный центр инноваций» разработал средство для обработки растений, усиливающее растительность в засуху или при переохлаждении. Однако распространение этого продукта затормаживается различными ограничениями. «Например, сертификация занимает 1-3 года. То есть продукт у нас уже есть на руках, но производить и продавать мы его сможем только через несколько лет, к сожалению», – говорит Крупкин.

Кроме того, молодые ученые создали инновационный гербицид – средство для уничтожения нежелательных растений. На гербициды приходится больше половины рынка средств защиты растений. Развивать свой бизнес ребята хотят на средства инвесторов. По словам Крупкина, уже есть инвестор в области агрохимии (его имя не раскрывается). «Там уже и суммы другие, и планы более серьезные», – говорит он.

В ближайшие годы предприниматели хотят структурировать бизнес, чтобы компания представляла собой некий холдинг, в котором логически связаны между собой научные разработки, производство и другие направления. «Это позволит заниматься уже более серьезными проектами. Лет через пять хотелось бы занимать какую-то долю на рынке агрохимии и в автомобильной косметике. Необходимо донести до потребителей, что мы новаторы, которые создают химические продукты с инновационной составляющей, несущие пользу для потребителей», – говорит Крупкин.

Проблемы в развитии

Основной проблемой в развитии молодые предприниматели считают собственные ошибки в работе. «В силу неопытности, отсутствия бизнес-образования, мы не можем правильно структурировать бизнес. Приходится учиться на своих ошибках, все приходит лишь со временем, с опытом», – убежден Денис Лосев.

Кроме того, ученые много времени потратили на потенциальные проекты, которые выглядели для них интересными, но по каким-то причинам оказались невыполнимыми. «К примеру, мы кучу времени потратили на разработку жидкости для электронных сигарет, которые помогали бы людям бросить курить. Однако впоследствии мы поняли, что люди, которые курят, не хотят бросать курить, – утверждает Лосев. – Плюс мы столкнулись с ограничениями в области производства. Поскольку это лекарственное средство, необходимо получать массу разрешительных документов и лицензий».

Несмотря на то, что государство декларирует поддержку малого бизнеса, тем более инновационного, выпускникам МГУ так и не удалось получить внимание властей или хотя бы какую-нибудь поддержку. «За все время мы подавали шесть заявок на гранты, но ни один из них не выиграли. Обращались также в [государственный] Фонд содействия инновациям, но и там не прошли. Чтобы получать господдержку, видимо, надо или быть кем-то, или, я не знаю, кем надо быть. В общем, мы разочаровались и решили больше не тратить на это время», – сказал Лосев.