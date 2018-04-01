Захват выборами: Россия собрала голоса на оккупированных территориях Грузии, Молдовы и Украины

18 марта, в день выборов в России, за пределами России в 145 странах мира открылись 382 избирательных участка, 15% из которых (57) находилось на отторгнутых от Украины, Молдовы и Грузии территориях. Участки и в Крыму не вошли в список 382 "зарубежных", поскольку Россия объявила Крым своей территорией. Предпринимались попытки открыть участки и в зоне конфликта на Донбассе, но, в конечном итоге, проживающим там россиянам посоветовали ехать голосовать либо в мирной части Украины или в Россию. Трудно сказать, сколько из них последовало этому совету, но тем, кто направился в Украину, удача не сопутствовала: в российское посольство в Киеве и в консульства в трех других городах: Харькове, Львове и Одессе 18 марта был закрыт доступ для всех, кроме их работников.

При этом, голосованию на отторженных территориях в России уделялось особое внимание. Так, если в среднем на страну приходилось по 2-3 российских участка, то Молдове их было открыто 27 причем, 24 из них - вопреки воле молдавских властей, в Приднестровье, которое в мае 2017 было признано конституционным судом Молдовы оккупированной Россией территорией. Посольство России в Молдове напрямую сотрудничало по вопросам организации их работы с представителями "ПМР", не считаясь с мнением молдавских властей.

Эта картина повторяется от выборов к выборам, причём, масштабы голосования растут. Если в 2016 году, на выборах в Госдуму РФ, на территории Приднестровья, вопреки запрету властей Молдовы, проголосовали 57 тысяч граждан России, при том, что по данным переписи населения 2015 года там проживает 475 тысяч человек, то на президентских выборах 2018 года там голосовали уже 74 тысячи россиян. Вопреки протестам Кишинева в "ПМР" постоянно работает "выездной" консульский пункт, а объявленный в Молдове персоной нон грата вице-премьер Дмитрий Рогозин внес в Госдуму предложение упростить процедуру получения жителями Приднестровья российского гражданства.

Насколько достоверны результаты такого голосования? На сайте "ЦИК ПМР" сообщалось, что получить избирательный бюллетень можно на любом участке по паспорту гражданина РФ, а также по паспорту СССР. Поскольку общего учета проголосовавших в ходе выборов нет, то, при желании, голосовать даже на всех 24 участках.

Таким образом, участки в ПМР открывают необычайно широкие возможности для вброса голосов, что подтверждается и следующим арифметическим расчетом. Посол России в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что явка по Молдове, включая Приднестровье, к 18.00 18 марта составила 72 573 избирателя. При наличии 27 участков это означает, что в среднем, в течение всех 9 часов голосования на них должны были проголосовать по 5 человека в минуту на каждом.

Учитывая тот факт, что не все участки были расположены в плотно населенных местах, а также их площадь, устройство и число задействованных на них людей, такой темп голосования невозможен физически. Иными словами, речь, вне всякого сомнения, идет о фальсификации, и число реально проголосовавших заведомо не сопоставимо с объявленными результатами.

Глава молдавского парламента Андриан Канду считает что подобные методы голосования позволяют России сохранять контроль “не только посредством своих администраций и армии, но также используя население. … это, конечно, немного странно видеть, как внезапно за несколько лет у нас там появилось такое количество российских граждан”. Канду также подчеркнул, что у РФ, определенно, есть стратегия для таких людей и что они могут быть использованы в Молдове по "крымскому сценарию”.

Но Приднестровье все же пример сравнительно слабого "переваривания" Россией оккупированной территории, поскольку Кремлю мешает отсутствие общей границы. Россия не признаёт государственность "ПМР", а её официальная позиция предполагает формальный возврат Приднестровья в Молдову, хотя и в неопределенном будущем. Получение жителями оккупированного Приднестровья российского гражданства проходит добровольно, без давления на них, в связи с чем после получения Молдовой безвизового режима с ЕС популярность российского паспорта снизилась.

Следующие по уровню интеграции с Россией - это Абхазия и Южная Осетия - территории отторгнутые от Грузии. В 2008 году Россия признала их государственность, а с 2017 года "армия" Южной Осетии вошла в состав российской армии.

Хотя российское гражданство в Абхазии и Южной Осетии не навязывают силой, но, по причинам экономического характера, оно нередко становится фактором выживания. Если власти "ПМР" относятся к обладателям молдавского паспорта довольно терпимо, хотя занять должность в сепаратисткой администрации без российского гражданства всё-таки невозможно, то на обладателей грузинских паспортов в Абхазии и Южной Осетии смотрят с подозрением. Конечно, и тут работает фактор безвизового режима с ЕС, полученного Грузией. Но, по причине сравнительной отдаленности от ЕС, и недавнего получения безвиза он работает слабее.



Россияне чувствуют себя в Абхазии и Южной Осетии как дома, и не стеснены формальностями. Избирательные участки, там, где это возможно, размещены на российских военных базах, что даёт дополнительную защиту от нежелательного наблюдения. То, что такое размещение противоречит международным стандартам по обеспечению политических и гражданских прав населения никого не волнует. Доступ к бюллетеням аналогичен приднестровскому.

Не удивительно, что, при такой организации выборов, поддержка Путина на оккупированных территориях побила все рекорды. В Приднестровье за Путина голосовали 96,4%, в Абхазии, где на 20 участках проголосовало 42 тысячи человек за Путина было отдано 94,1% голосов в Южной Осетии из 17,5 тысяч голосовавших на 13 участках за Путина голосовали 92,8%.

Но и этот уровень "поддержки Путина", не идет ни в какое сравнение с голосованием в Крыму.

Несмотря на международное осуждение выборов на аннексированной территории оккупационные власти открыли там 1167 избирательных участков. Всем украинским гражданам, живущим в Крыму, российское гражданство было присвоено автоматически, что является нарушением международного права.

По словам крымскотатарского активиста Эдема Дудакова, президентские выборы 2018 года отличались от думских в 2016 году интенсивной агитацией. При этом, власти ставили задачу привлечь к голосованию возможно большее число крымских татар. “Призывы идут уже не "любите Россию", а просто "будьте прагматиками». И мне кажется, в этот раз процентов 10 могут выйти, потому, что идет массивная обработка со всех сторон", – рассказал Дудаков.

Власти РФ принудительно привлекали крымских татар и к участию в организации выборов. Особенно жесткому давлению подвергались работники бюджетных сфер. "Дело в том, что многие наши соотечественники в Крыму до 2014 года часто участвовали в качестве наблюдателей на выборах и хорошо знают эти процессы. Нынешняя власть это использует", – рассказал крымскотатарский активист, ветеран национального движения Зевджет Куртумеров.

"Власть, которая в Крыму действует от имени России, принимает усиленные меры, чтобы привлечь крымских татар в избирательный процесс. Задействовано все духовенство во главе с муфтием Эмирали Аблаевым, чиновники, которые работают как в аппарате правительства, так и в парламенте. Они рассчитывают, что крымские татары пойдут на выборы", – добавил Куртумеров.

Результаты выборов в Крыму были преподнесены российской пропагандой как окончательное "прощай", сказанное крымчанами Украине. Но россияне не смогли договориться о единой версии событий. Сначала Крымский избирком заявил что Путина поддержали 92,15% избирателей - при 76,67% среднероссийской поддержки, а явка составила 71,55%. Затем появились "уточненные" данные: явка 63,9%, что уже чуть меньше, чем средние по России 67,47%, за Путина голосовали 91,7%.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщил, что был поражен низкой явкой, притом, притом, не только среди крымских татар, но и среди других жителей Крыма. Реальное число голосовавших не превысило 30%.

О непризнании и осуждении выборов на территории Крыма заявили: "Большая семёрка", ЕС, Австрия, Бельгия, Германия, Латвия, Норвегия, Канада, Польша, США, Франция, Эстония, Япония, ОБСЕ. И даже те, кто спешил поздравить Путина с избранием, предпочли не касаться скользкой крымской темы.

Что касается властей Украины то они уже предприняли ряд ответных мер. В Верховной Раде Украины 19 марта зарегистрирован законопроект о признании нелегитимными российских выборов президента в целом. Вопрос о выборах в Крыму будет поднят на сессии ПАСЕ, которая состоится в апреле 2018 года. Это послужит дополнительным аргументом против попыток восстановить право голоса России в ПАСЕ, запрос на который Москва отправила в феврале 2018.

Украина направила письма с протестом генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН, указав, что проведение Россией президентских выборов в Крыму нарушает Устав ООН. МИД Украины выступил с заявлением, в котором сообщил, что все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины. "Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто принимает участие в организации этих выборов или способствовал этим выборам, - уточнил глава украинского МИД Павел Климкин. - Я буду говорить с министрами о том, что санкции в будущем должны поднимать цену оккупации не только по отношению к оккупированному Крыму, но и в отношении всей России".