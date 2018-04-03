Крым: Власти трубят об иностранных инвесторах, которых никто не может назвать
Власти Крыма регулярно заявляют об интересе иностранных инвесторов, но отказываются назвать их число или предоставить конкретные примеры.
Власти Крыма регулярно заявляют об интересе иностранных инвесторов к полуострову и приводят в пример проекты, ни один из которых еще не начал воплощаться. В частности, сообщается об инвесторах из Германии, Италии, Австрии и Турции, а также Греции, Израиля, Китая и Болгарии.
Минэкономразвития Крыма, которое занимается инвесторами и ведет их учет, держит информацию об иностранцах под семью печатями. С одной стороны, это делается для обеспечения их анонимности, как того требуют крымские власти, с другой, затрудняет изучение их активности.
Как можно судить по информации, которая доступна, большое количество иностранных инвестпроектов пока так и остаются не начатыми. Конкретные успехи есть лишь в единичных случаях.
Статистическая казуистика Минэкономразвития
Как сообщили Eurasianet.org в пресс-службе Минэкономразвития Крыма, сейчас в республике зарегистрировано около 2930 юридических лиц, собственниками которых являются иностранные организации и физические лица из 33 стран. Таким образом, среди всех компаний в республике (32,9 тыс., по данным ФНС РФ), доля принадлежащих иностранцам составляет 9%. Среди них абсолютно все зарегистрированные компании с иностранным капиталом. И те, которые инвестируют или только планируют вкладывать деньги, и те, которые не ведут никакой инвестиционной деятельности и не намерены, и даже те, которые числятся лишь на бумаге.
В частности, среди крымских компаний с иностранным капиталом 2335 фирм принадлежат гражданам других стран, а 595 – зарубежным организациям, сообщили в министерстве. «В основном, это компании и физические лица из Украины, Кипра, Виргинских островов, Великобритании, Австрии, Белиза, Панамы, Сейшельских островов, Турции и других [государств и территорий]», – уточнили в ведомстве.
Кипр, Виргинские острова, Великобритания, Австрия, Белиз, Панама и Сейшельские острова пользуются популярностью среди граждан России и стран СНГ для регистрации там своих компаний, что позволяет скрыть имена конечных собственников и открывает возможности в сфере налогообложения и пр.
В Минэкономразвития Крыма отказались предоставить информацию о количестве иностранных инвесторов и динамике иностранных инвестиций, или назвать конкретные примеры работы таких инвесторов. «Имена и названия мы не даем… потому что мы уважаем конфиденциальность наших партнеров», – сообщили в ведомстве. Обеспечение анонимности иностранных инвесторов является официальной политикой властей Крыма, следует из заявлений главы республики Сергея Аксенова. По его словам, когда иностранцы начали работать на полуострове в конце 2016 года, в Крыму было около 30 зарубежных инвесторов (сколько их сейчас, неизвестно). В то же время, ограждая инвесторов от возможных санкций, власти тем самым делают невозможным изучение их активности для наблюдателей.
Динамика иностранных вложений
Косвенные признаки работы иностранных инвесторов содержатся в материалах Крымстата. С 2014 по 2016 год инвестиции компаний с иностранными собственниками в республике Крым выросли с 1,9 млрд до 2,6 млрд рублей, а вложения фирм смешанной собственности (российской и иностранной одновременно) – с 750 млн до 2,4 млрд рублей.
Доля иностранных вложений в общем составе инвестиций за этот период упала с 7,2% до 3,4% за счет резкого роста российских инвестиций (строительство нового терминала аэропорта Симферополь и трассы «Таврида» между Керчью и Севастополем). Поскольку эти проекты финансируются, в основном, из российской казны, в 2017 году доля бюджетных средств в инвестициях в основной капитал достигла 82,5%. Данные по вложениям иностранцев за 2017 год отсутствуют.
Показатели Крымстата весьма условны, поскольку учитывают вложения всех компаний с иностранными собственниками, даже если в реальности за ними стоят российские граждане. Кроме того, показатели представлены в рублях, а в конце 2014 года произошел резкий скачок курса доллара США в России, что увеличило внутренние рублевые расходы. Другими словами, количество инвесторов могло не измениться или вырасти незначительно, а рост их вложений мог быть связан со всеобщим подорожанием товаров и услуг.
Где прячут иностранных инвесторов
На инвестиционном портале республики Крым есть раздел «проекты», который позволяет получить информацию о любом инвестпроекте, в том числе узнать данные инвестора и его контакты. Выбрав в параметрах поиска, по очереди, наиболее высокие степени готовности проекта («разработан бизнес-план», «разработана проектно-сметная документация» и «разработано технико-экономическое обоснование»), Eurasianet.org перебрала всех без исключения инвесторов (несколько десятков), среди которых, по данным Kartoteka.ru, не оказалось ни одного, где в составе собственников были бы зарубежные фирмы (либо российские компании с иностранными собственниками) или граждане с явно иностранными фамилиями.
Из этого можно сделать вывод, что либо министерство сознательно не включает в этот список иностранных инвесторов (инвестпортал ведут сотрудники министерства), либо они все же там есть, но еще ничего не сделали. Так или иначе, если бы в последние годы иностранные инвесторы повсеместно строили какие-либо объекты или проявляли хоть сколько-нибудь заметную активность, вряд ли информация об этом нигде бы не появилась.
Глава государственной «Корпорации развития республики Крым» Олег Морозов (структура занимается сопровождением бизнес-проектов) заявлял в конце 2017 года, что иностранцы работают в Крыму под видом российских компаний с российскими собственниками. «Мы знаем, что за некоторыми де-факто российскими компаниями стоит иностранный капитал… К примеру, стандартный вариант, когда иностранцы создают «дочку» в Москве, которая является учредителем компании, выступающей инвестором в Крыму», – сказал он.
Продажа отеля израильскому бизнесмену
Единственное конкретное проявление активности инвестора из-за границы стало известно в феврале 2018 года, благодаря размещенному рекламному материалу в «Российской газете». Как следует из текста, в декабре 2017 года резидент Израиля, имя которого не называется, купил отель «Калипсо», расположенный в городе Алушта (возле Ялты). Как говорит в статье управляющая отелем Евгения Чешуина, инвестор увидел объявление о продаже гостиницы в интернете и решил купить ее спустя шесть месяцев переговоров. «Покупатель оценил выгодное расположение отеля, близость к береговой линии, новизну постройки, комфортабельность номеров и безопасность отдыха… [а также] финансовые результаты работы», – говорится в материале.
Но, как сообщила Eurasianet.org Евгения Чешуина, вслед за покупкой отеля администрация Алушты издала постановление о повышении стоимости аренды земли в 1000 раз. «Раньше мы платили 72 тыс. рублей в год, теперь должны будем заплатить 72 млн», – сказала она. По ее словам, в постановлении сообщается о применении нового коэффициента в расчете арендной ставки, однако там не указана причина этого повышения. В свою очередь, истинные причины роста ей не известны. Отель «Калипсо», по ее наблюдениям, единственная гостиница в Крыму, где так сильно подняли арендную плату. Решение алуштинских властей на фоне заявляемой всеобщей политики по созданию в Крыму благоприятного инвестиционного климата выглядит примечательно.
Единственная компания, в которой руководителем является Евгения Чешуина, по данным Kartoteka.ru, является ООО «Акватехноспорт», юридический адрес которого совпадает с адресом гостиницы в Алуште. В декабре, когда, по словам Чешуиной, свершилась сделка по продаже отеля, новым собственником этой компании стала Наталья Виноградова. Чешуина отказалась подтверждать или опровергать, что Виноградова и есть резидент Израиля, купивший отель. В системе Kartoteka.ru отсутствует отчество Виноградовой и ее ИНН, а также там нет ее персональной странички, что в совокупности обычно указывает на иностранную принадлежность физлица. В 2014-2015 годах владельцем гостиницы был бизнесмен и депутат «Единой России» в Госсовете Крыма Иван Луценко, следует из данных Kartoteka.ru и крымского Госсовета http://crimea.gov.ru/deputy/330.
Мусорная компания из Франции
Имя единственного иностранного инвестора, которого власти Крыма удостоили оглаской, было названо еще в 2016 году бывшим тогда министром жилищно-коммунального хозяйства республики Сергеем Карповым. По его словам, французская компания Veolia занимается раздельным сбором мусора на южном берегу полуострова. Эта компания, судя по отзывам в интернете, работает до сих пор. Юридически она представляет собой российскую фирму «Альтфатер Крым», которая, по данным Kartoteka.ru, зарегистрирована на немецкое подразделение французского холдинга Veolia Umweltservice GmbH.
В 2016 году сообщалось, что эта компания построит завод по переработке твердых бытовых отходов в Ялте, однако с тех пор никаких новостей об этом проекте не было.
Следует отметить, что на сайтах-агрегаторах юридических лиц можно найти старую страничку этой компании, в качестве контактов которой указаны украинские телефоны. Это значит, что французский инвестор пришел в Крым не в последние годы, вопреки санкциям, как это преподносят местные чиновники, а работал здесь еще со времен, когда полуостров находился под контролем Киева. По данным Kartoteka.ru, фирма создана в 2014 году, а перед этим по указанному адресу работала одноименная украинская компания, точно так же принадлежавшая иностранцам.
В завершение следует отметить, что в некоторых официальных документах крымских властей сообщается о проблемах в области привлечения иностранных инвесторов, несмотря на то, что чиновники, наоборот, постоянно говорят об успехах в этой сфере. Например, в «Стратегии социально-экономического развития республики Крым до 2030 года» говорится, что в 2014 году произошел отток иностранных инвестиций в размере $15 млн, а сейчас санкции США и Европы ограничивают приток иностранных денег. Кроме того, согласно документу, у работников ведомств не хватает опыта сотрудничества с иностранными партнерам, а уровень их владения иностранными языками оценивается как «низкий».
Александр Аликин является независимым корреспондентом в Крыму.