Простота хуже воровства

Статья "Кризис лицемерия", написанная помощником президента России Владиславом Сурковым, породила бурные обсуждения. Подаваемое комментаторами, как глубокое проникновение в суть «лицемерной западной политики», сурковское творчество при близком рассмотрении оказывается всего лишь набором вполне распространенных идеологических штампов. Используя натянутые аналогии и превознося заманчивую простоту авторитаризма, Сурков пытается оправдать идеологическую и информационную гибридную войну, которую Кремль ведет против демократических стран, стремлением к «правдивой» организации мира.

Попытка Суркова обличить глобальный моральный кризис Запада выглядит тем более забавной, что сам он известен как создатель концепций "суверенной демократии" и "русского мира", как куратор штурмовиков из движения “Наши" как один из дирижеров кровавой авантюры на Донбассе, и, наконец, как автор написанных под псевдонимом Натан Дубовицкий романов “Околонуля" и "Ультранормальность", - манифестов морального релятивизма и вседозволенности как естественных проявлений человеческой натуры.

Утилитарный характер статьи выдает и место её публикации: не на страницах "Русского пионера” где Сурков является постоянным колумнистом, а на сайте RussiaToday, медиа, признанного в США в 2017 году "иностранным агентом" - пропагандистской машиной российского режима, воздействующей на американское общество в интересах Кремля, и потому подлежащей регистрации именно в таком качестве. В настоящее время таких российских медиа-агентов в США зарегистрировано уже четыре, но RussiaToday - самый известный из них.

Необычное место размещения статьи и есть, вероятно, ключ к пониманию как причин её появления, так и ее целевой аудитории, а, следовательно, и к тому, как её следует читать и понимать. Апелляция к американской культуре, подзаголовок "I hear America singing", заимствованный у почитаемого американцами поэта Уолта Уитмена, и стиль статьи, похожий на скверный перевод с английского, указывают на то, что первоначальным был именно английский текст. Это означает, что статья адресована в первую очередь американской аудитории RussiaToday, а русский перевод сделан, во-первых, для той части русскоговорящей американской диаспоры, которая не сможет воспринять сложные построения Суркова по-английски, а во-вторых, чтобы немного покрасоваться и перед российскими "нашими", трепетно разбирающими на цитаты каждую строчку своего духовного лидера.

Итак, Сурков приводит два аргумента, критикуя "западное лицемерие".

Первый аргумент исходит "от культуры" - мол, язык не способен вместить всё многообразие мира, и потому любые способы описания действительности неизбежно лгут. Отталкиваясь от хита группы 5FDP "Wash it all away", с его "Весь этот хаос и вся эта ложь — я ненавижу их" и "Я отказался от общества, от семьи… от демократии… от медиа… от морали… плевать, что вы думаете обо мне", а также "Со всем вашим лицемерием покончено", Сурков превозносит "простодушие, вступившее в борьбу с приличиями на национальном уровне", имея ввиду именно США. "А что в Штатах приобретает национальный масштаб, то за их пределами становится глобальным трендом", - заключает он.

Славя "простую правду", которую язык, усложняя, делает неправдой, Сурков пытается подтвердить диагноз врожденного лицемерия западной цивилизации ссылками на римскую историю, прослеживая ее от республиканской "переусложненности" до имперской "спасительной симплификации", прикрытой, впрочем, изрядной долей лицемерия "в память о республике". Приводит он в пример и на гомеровского Одиссея - "трикстера, плута, обманщика", но выжившего и вернувшегося домой, в отличие от прямодушного Ахилла.

Второй аргумент - биологический. Как в природе мимикрия является важным фактором выживания вида, так и в обществе, считает Сурков, развит "инстинкт притворства". Выступая как биологизатор социального поведения и упрощая человеческую социальную сложность до инстинктов насекомых, Сурков утверждает, что усложнение этой мимикрии, спроектированной на человеческий социум, в сочетании с возрастающей транспарентностью личной жизни вызвали кризис, выходом из которого и стал "запрос на простоту", подрывающий существующий общественный договор на Западе.

В целом, ту же мысль можно было бы уложить в три слова "Сила через радость", позаимствовав их у создателя нацистского Германского трудового фронта доктора Роберта Лея. Вместе с лозунгом было бы естественно позаимствовать у Лея и его методики правильной организации "общенародной простоты”. Простым людям, создающим Великое Целое, склонявшимся перед вождем, предлагалось черпать радость в проявлении грубой, ничем не ограниченной силы, утверждаясь в праве сильного там, где это позволяет начальство. К слову, ровно так же пытался воздействовать на неуступчивый Запад не только гитлеровский, но и сталинский “сброд тонкошеих вождей”.

Тем не менее, ясно, что кризис демократии и прав человека на Западе требует какого-то выхода. Выход этот Сурков видит в "возврате царей", вновь отталкиваясь от римской истории. По его версии, древние римляне "запутались в собственной "цветущей сложности", из которой им пришлось выпутываться с помощью простой имперской вертикали. Цари вернулись". Но "Возврат царей" - это не про Трампа. Последний подходит разве что на роль мелкого, суетливого и довольно бестолкового тирана.

Речь в статье идет, конечно, не столько о Трампе и Америке, сколько о Путине и России в целом: ссылаясь на метание девяностых в России, Сурков обосновывает вывод о том, что всей этой "сложностью" и "запутанностью" нужно управлять сверху (и понятно, собственно, кому это нужно поручить) – и, главное, нужно все «упростить» ради воображаемой Сурковым «правды жизни».

Надо сказать, что сам Сурков уже поучаствовал в этом «упрощении» довольно активно, что и закончилось появлением царя, - но не Западе, а именно в России. И потому, предсказывать приход "царя на Западе" - верх лицемерия. Настоящего лицемерия, того, которое говорит с начала говорит о правде со страниц лживой RussiaToday, потом требует от Запада признать лицемерием защиту правды от "суверенной" демократии, и в добавок предлагает легкодоступную антиинтеллектуальную простоту взамен непростого познания сложности окружающего мира с неизбежно сопутствующим этому грузом ответственности. Это как раз тот случай, о котором говорит русская поговорка "Простота хуже воровства".

Что же до кризиса Запада, то он как раз объясним довольно просто. Западный мир, а, точнее, либеральные демократии, находятся сегодня на этапе расширения. Это расширение включило в западную системы устройства общества и новые страны, и мигрантов-переселенцев на "старый" Запад. Огромным массам людей, существовавших ранее вне либерально демократической модели, предстоит научиться жить в новых условиях. Это неизбежно вызывает некоторое размывание классического либерального мироустройства и появление "антизападной" реакции, желающей возврата к прошлому.

Особенно заметны эти процессы в "новых" либерально-демократических странах. В условиях, когда значительная часть населения не понимает ни сути демократии, ни её ценностей, тяготея к привычному вождизму, представительная демократия неизбежно деградирует.

Что же до России, то ей в этом противостоянии принадлежит особая роль инструмента и базы международной корпорации, возникшей на базе слияния КПСС с КГБ. Россия сегодня не обладает ни государственной, ни национальной субъектностью, это всего лишь остатки СССР, "штрафной политоход”, описанный С. Лемом, приводимый в движение криминально-корпоративными механизмами, имитирующими функции государства. Современная Россия, как большая транснациональная корпорация с трудом сосуществует с либеральной демократией, и потому пытается использовать "кризис роста" глобального либерального мира, с тем, чтобы распавшийся мир вернулся к "простым временам" отношений царя и его холопов.

В самой России этот откат, к сожалению, уже удался. Но этого недостаточно российским верхам. Им нужен глобальный откат, только так они могут закрепить своё нынешнее положение. Ради достижения этой цели Россия сотрудничает сегодня со всеми силами, деструктивными по отношению к западной либерально демократической системе, какие только есть в мире, включая экстремистов и террористов всех видов, международные криминальные структуры и государства-изгои. Ничем иным, кроме как гибридной войной против демократии, это назвать нельзя. И Сурков пытается скрыть эту гибридную войну за пустыми словами, рекламируя сладостную простоту авторитаризма.