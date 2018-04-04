Карабах: Армянское село стало примером восстановления после войны

Два года назад азербайджанские войска вошли в село Талыш, расположенное менее чем в километре от линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий армянским войскам удалось отбить наступление, но деревня, где проживали около 540 жителей – все этнические армяне – была практически уничтожена.

Некоторые мужчины из числа жителей остались, чтобы сразиться с врагом, но всех женщин и пожилых людей эвакуировали. 81-летняя Агнеса Оганян говорит, что из женщин она покинула Талыш последней. А в конце прошлого года она также стала первой женщиной, вернувшейся обратно.

«Не могла больше терпеть, скучала по дому и собственной постели. Мне хотелось обратно в свой Талыш, – сказала она Eurasianet.org, стоя во дворе своего недавно восстановленного дома. – Нет места лучше на свете, чем мой дом».

Агнеса Оганян: «Нет места лучше на свете, чем мой дом».

Во время так называемой «Четырехдневной войны» или «Апрельской войны», ставшей наиболее крупным всплеском насилия в Карабахе после подписания в 1994 году соглашение о прекращении огня, селение Талыш стало единственным обитаемым населенным пунктом, где прошли боевые действия. С 1994 года Карабах – в том числе Талыш – контролируется вооруженными силами Армении и непризнанным правительством территории, контролируемым Арменией.

Теперь Талыш привлек к себе внимание армян как в регионе, так и среди богатой диаспоры. Финансирование работ по восстановлению осуществлялось совместно де-факто правительством Карабаха и управляемым армянской диаспорой Всеармянским фондом «Айастан». Из фонда, за счет пожертвования известного американского филантропа армянского происхождения Антранига Багдасаряна, было выделено 5 млн долларов. Представитель де-факто правительства отказался предоставить Eurasianet.org подробную информацию о том, какие суммы были предоставлены из госказны.

Пока восстановили 17 домов и зал для проведения мероприятий, а также была полностью отремонтирована система водоснабжения.

«Наш дом теперь совсем новый и красивый, но жаль, что я здесь одна, что нет моих соседей, чтобы выпить чашечку кофе, поговорить, – сказала Оганян. – Я мечтаю о том, что скоро село восстановят, настанет окончательный мир, и мы будем жить спокойной жизнью».

Восстановление после военных действий.

Также предстоит восстановить еще 25 домов и украсить бордюры и тротуары декоративными кирпичами, а также установить уличные фонари. К началу учебного года в сентябре планируется открыть новую школу и детский сад. Де-факто министерство сельского хозяйства Карабаха разработало программу по стимулированию экономики региона, включая поставки нового сельскохозяйственного оборудования.

Но восстанавливают не все: дома, расположенные ближе всех к линии соприкосновения, останутся в руинах. «Они находятся на передовой и видны врагу, поэтому их не будут перестраивать и заселять», – сказал мэр города Вилен Петросян.

Талыш стал ареной борьбы не только в реальной жизни, но и в виртуальной плоскости. Армянские СМИ и правительство широко разрекламировали усилия по восстановлению сел. Де-факто президент Карабаха Бахо Саакян регулярно приезжает в Талыш, чтобы лично проследить за строительными работами. В июне 2017 года, на церемонии открытия нового памятника под названием «Возрожденный Талыш», Саакян назвал реконструкцию «важной государственной стратегической программой».

В Азербайджане село стало предметом теорий заговора. В январе министерство обороны АР заявило, что восстановление Талыша – своего рода мистификация, «предназначенная для отечественной аудитории и являющаяся частью пропагандистской кампании накануне предстоящих президентских выборов». Минобороны также заявило, что широкомасштабная реконструкция осуществлялась «в другом районе, далеко от линии фронта», сообщило информационное агентство АПА.

Дом, пострадавший во время «Апрельской войны».

В Армении после войны 2016 года пошли слухи, что Талыш может стать разменной монетой в переговорах с Азербайджаном, сказал политолог Гагик Гамбарян. И некоторые из бывших жителей боятся возвращаться, опасаясь, что на село снова могут напасть. Но, по словам Гамбаряна, безопасность села приобрела существенное политическое значение для Еревана. «Если вдруг нависшая над Талышем опасность возрастет и это произойдет из-за армянских властей, общественность им этого не простит», – сказал он.

«Талыш – это армянский Сталинград», – добавил Гамбарян.

«Наше общество с относительным пониманием отнеслось к потере 800 гектаров земли, – сказал Гамбарян, имея в виду, что Азербайджан получил контроль над территорией вокруг района Лала-Тепе. – Но президент, потерявший населенный пункт, особенно такое имеющее стратегическое значение село как Талыш, потеряет и доверие людей».